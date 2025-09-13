Địa điểm quen thuộc giữa Hà Nội bỗng "biến hình" đẹp như phim, các nàng thơ thi nhau chụp ảnh "cháy máy"

Những ngày gần đây, mạng xã hội liên tục xôn xao về một địa điểm chụp ảnh "sống ảo" giữa trung tâm Hà Nội. Điều thú vị là nơi này vốn đã gắn bó với người dân Thủ đô từ bao đời nay, chẳng hề mới mẻ. Vậy mà chỉ sau một vài khoảnh khắc lan truyền trên mạng, nó bỗng chốc biến thành điểm hẹn mới của giới trẻ, làm ai cũng phải trầm trồ vì khung cảnh quá đỗi nên thơ.

Cụ thể, đó chính là khu vực quanh hồ Gươm - trái tim của Hà Nội. Đoạn đường Đinh Tiên Hoàng chạy dọc hồ vốn luôn tấp nập, nay lại càng trở nên cuốn hút hơn khi được trồng thêm hàng loạt khóm hoa đủ loại. Những luống cẩm tú cầu bồng bềnh, cúc lá nhám vàng rực, cánh bướm mong manh hay violet Nhật tím biếc… nối tiếp nhau tạo nên một bức tranh đa sắc màu, vừa rực rỡ, vừa lãng mạn.

(Ảnh: gemofjo)

(Ảnh: _thanhhuyenlt_)

(Ảnh: _thanhhuyenlt_)

(Ảnh: _thanhhuyenlt_)

Từ đây, chỉ cần đứng tạo dáng một chút, phía sau lưng là mặt hồ xanh trong phẳng lặng, xa xa thấp thoáng bóng Tháp Rùa cổ kính, trước mắt là cả một thảm hoa bung nở. Khung cảnh ấy khiến nhiều người liên tưởng tới Đà Lạt mộng mơ, có người lại thấy như bước ra từ phim Ghibli, thậm chí có người ví von chẳng khác nào khung cảnh trong Disneyland.

Hàng loạt bức ảnh sau khi xuất hiện trên TikTok, Facebook, Instagram… đã nhanh chóng lan truyền, nhận về hàng chục nghìn lượt yêu thích và bình luận. Nhiều người thừa nhận họ chưa bao giờ nghĩ chỉ một thay đổi nhỏ lại khiến hồ Gươm trở nên "nghệ" đến thế. Nhất là khi nhiều người chụp ảnh tiết lộ rằng vì ảnh gốc đẹp quá nên họ quyết định đăng lên mạng luôn chứ không chỉnh sửa gì thêm. Quả thật, khung cảnh rực rỡ quanh hồ Gươm lúc này, cộng thêm chút nắng buổi sáng dễ dàng khiến bất cứ ai ngang qua cũng muốn dừng lại ngắm nhìn.

Không ít bạn trẻ đã rủ rê nhau tới đây để tranh thủ chụp bộ ảnh "cháy máy", ghi dấu khoảnh khắc đẹp trong tiết trời cuối hạ, đầu thu.

(Ảnh: gemofjo)

(Ảnh: gemofjo)

(Ảnh: gemofjo)

Hiện tại, nơi này đang thu hút ngày một đông các bạn trẻ đến đây để ngắm hoa và chụp ảnh "sống ảo". Nhiều người đùa rằng, nơi này đang trở thành địa điểm mới của các nàng thơ, bên cạnh đó cũng có những gia đình nhỏ đưa con cái đến dạo chơi và chụp ảnh. Tất cả tạo nên một không khí vừa nhộn nhịp, vừa thi vị - một Hà Nội thật khác nhưng vẫn đầy chất tình.

(Ảnh: gemofjo)

(Ảnh: gemofjo)

(Ảnh: gemofjo)

(Ảnh: gemofjo)

Giữa thủ đô ngàn năm văn hiến, hồ Gươm vốn đã là biểu tượng. Giờ đây, với "màn lột xác" bất ngờ từ sắc hoa, nơi này lại tiếp tục chứng minh sức hút bất tận, trở thành chốn hẹn hò và sống ảo mà ai ghé Hà Nội cũng khó lòng bỏ lỡ.