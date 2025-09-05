Đi chơi giờ cũng phải "hồi hộp": Điểm du lịch nổi tiếng gây tranh cãi vì đặt đồng hồ bấm giờ giới hạn thời gian chụp ảnh

Khu thắng cảnh làng cổ Hoàng Lãnh (huyện Vụ Nguyên, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc) vốn nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ cảnh sắc núi non hùng vĩ, những căn nhà cổ kính và hoạt động phơi nông sản truyền thống. Tuy nhiên, từ đầu tháng 8, điểm đến này lại gây xôn xao dư luận với một quy định mới.

Cụ thể, theo đài truyền hình CCTV, ban quản lý đã đặt đồng hồ bấm giờ tại một điểm tham quan chính trong khu thắng cảnh, cho phép mỗi du khách chỉ được chụp ảnh trong vòng 1 phút. Khi hết thời gian, nhân viên sẽ nhắc nhở du khách tránh sang một bên để nhường chỗ cho người khác.

Một nhân viên của khu du lịch túc trực để đảm bảo khách du lịch không chụp ảnh quá thời gian quy định (Nguồn: Handout)

“Nếu chỉ có ít khách du lịch thì chúng tôi không cần phải áp dụng quy định giới hạn thời gian. Tuy nhiên do lượng khách quá đông, rất nhiều điểm tham quan thường có nhiều người đứng chờ để chụp ảnh, chúng tôi buộc phải áp dụng quy định này để giữ trật tự,” một quản lý giấu tên chia sẻ.

Quy định giới hạn thời gian chụp ảnh xuất phát từ thực trạng nhiều du khách tranh giành và chiếm dụng điểm chụp quá lâu. Một số du khách, đặc biệt là phụ nữ trung niên, thậm chí dành tới nửa giờ chỉ để tạo dáng tại một vị trí, gây bức xúc cho người xếp hàng phía sau. Tháng 8 năm ngoái, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một phụ nữ tạo dáng liên tục tại góc đẹp nhất trên đảo Cổ Lãng Tự khiến hàng chục người xếp hàng phía sau bức xúc. Trước phản ứng dữ dội, người phụ nữ đáp trả: “Thời gian của các bạn không phải việc của tôi. Tôi đã chờ rất lâu mới đến được đây.”

Nhiều điểm du lịch ở Trung Quốc "vỡ trận" vi lượng khách xếp hàng chụp ảnh quá đông (Nguồn: Li Hanchi/Xinhua)

Không chỉ Giang Tây, nhiều điểm du lịch khác tại Trung Quốc cũng áp dụng biện pháp tương tự. Tại công viên Long Trảo Sơn gần thành phố Yên Đài (tỉnh Sơn Đông), bắt đầu từ năm ngoái du khách được giới hạn 30 giây để chụp ảnh tại đảo Đại Hắc Sơn - địa danh biểu tượng của khu vực. Ông Trương Quốc Âm, quản lý công viên, cho biết: “Chúng tôi đã cân nhắc nhu cầu của đa số du khách khi đưa ra quy định này, nhằm đảm bảo ai cũng có cơ hội ghi lại khung cảnh thiên nhiên ngoạn mục.”

Chính sách này hiện gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Một số du khách bày tỏ sự ủng hộ, cho rằng bên cạnh việc tính giờ, nhân viên còn giúp chụp ảnh và gợi ý tạo dáng, mang lại trải nghiệm thú vị cho du khách. Một số người cho rằng đó là biện pháp cần thiết để tránh tình trạng thiếu ý thức nơi công cộng. Nhiều ý kiến thậm chí đề xuất mở rộng quy định này trên toàn quốc. Mặt khác, một số người khác lo ngại quy định cứng nhắc có thể gây khó khăn cho du khách lớn tuổi hoặc khuyết tật.

Nguồn: South China Morning Post