Nam MC VTV xây nhà bề thế ở trung tâm TP.HCM, vợ nói: "Chôn vàng dưới đất giờ lấy ra xây"

04-09-2025 - 20:40 PM | Lifestyle

"Nhờ thời gian đi tấu hài với Tiết Cương có tiền mua vàng để dành chôn dưới đất nên giờ lấy ra xây nhà đó" – vợ MC Dương Hồng Phúc hóm hỉnh nói.

Mới đây, nghệ sĩ Tiết Cương đã tới thăm nhà một đàn em là MC Dương Hồng Phúc cùng vợ là diễn viên Quỳnh Phượng.

Nam MC VTV xây nhà bề thế ở trung tâm TP.HCM, vợ nói: "Chôn vàng dưới đất giờ lấy ra xây"- Ảnh 1.

Tiết Cương và Quỳnh Phượng

Nhà MC Dương Hồng Phúc nằm trong một con hẻm lớn ở trung tâm TP.HCM, vô cùng đông đúc, tấp nập người qua lại.

Ngôi nhà 4 tầng được xây mới toàn bộ nhìn khang trang, bề thế. Tiết Cương vừa vào nhà đã phải thốt lên: "Nhà nghệ sĩ Quỳnh Phượng và chồng xây giỏi quá, nhìn mà choáng, to rộng, bề thế".

Nghệ sĩ Quỳnh Phượng hóm hỉnh tiết lộ: "Thì cũng nhờ thời gian đi tấu hài với Tiết Cương có tiền mua vàng để dành chôn dưới đất nên giờ lấy ra xây nhà đó".

Tuy nhiên khi đi sâu vào trong, Tiết Cương bất ngờ thắc mắc: "Sao trước đến nhà này thấy rộng lắm mà giờ xây lại nhìn hơi co vào nhỉ?".

Nam MC VTV xây nhà bề thế ở trung tâm TP.HCM, vợ nói: "Chôn vàng dưới đất giờ lấy ra xây"- Ảnh 2.

MC Dương Hồng Phúc và Tiết Cương

Quỳnh Phượng giải thích: "Vì bê tông hóa nhiều nên nhìn có vẻ co lại. Nhưng phải như thế mới tối ưu được diện tích sử dụng".

Dù nhìn bị co lại so với lúc chưa xây nhưng căn nhà của vợ chồng MC Dương Hồng Phúc vẫn rất rộng, ước tính diện tích lên tới cả trăm mét vuông, với bề ngang trải dài tới hai gian.

Trong nhà có cả thang máy để di chuyển giữa các tầng khiến Tiết Cương phải trầm trồ. Tuy nhiên, mọi việc xây dựng đều do Quỳnh Phượng quán xuyến nên khi Tiết Cương hỏi giá tiền làm thang máy, Dương Hồng Phúc nói: "Cái này phải hỏi Phượng chứ em không biết, Phượng làm hết".

Điều đó cho thấy, Quỳnh Phượng khá tháo vát, lo liệu mọi việc trong gia đình, từ chăm con tới xây nhà dựng cửa.

MC Dương Hồng Phúc dù đã ở tuổi 45 nhưng nhìn rất trẻ trung như mới 30 tuổi. Anh chia sẻ dù bị đau lưng nhưng vẫn cố gắng đi tập gym dù chủ yếu tập những động tác nhẹ để duy trì sức khỏe, sự dẻo dai.

Cả tầng một, Dương Hồng Phúc để cho bố mẹ ở. Anh bài trí ngăn nắp với tủ gỗ trưng bày nhiều đồ quý, đàn piano, bàn ăn lớn, bàn ghế gỗ tiếp khách theo phong cách truyền thống ngoài Bắc.

Bố mẹ nam MC từ ngoài Bắc theo con trai vào TP.HCM sinh sống để chăm cháu. Con trai MC Dương Hồng Phúc khá đẹp trai và giống bố.

MC Dương Hồng Phúc (sinh năm 1980), thường được biết đến với tên MC Hồng Phúc, là một người dẫn chương trình và biên tập viên nổi tiếng của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV). Anh là gương mặt quen thuộc với khán giả qua nhiều chương trình truyền hình có uy tín.

Dù tốt nghiệp khoa Diễn viên - Đạo diễn, Hồng Phúc lại bén duyên và gặt hái thành công lớn trong vai trò MC. Anh bắt đầu công tác tại VTV từ năm 2002 và đã để lại dấu ấn sâu đậm với nhiều chương trình ở các thể loại khác nhau, từ gameshow đến chương trình mang tính nhân văn.

Nữ MC VTV vừa thông báo ly hôn chồng thiếu gia đúng ngày 1/4: Tiết lộ bất ngờ về chồng cách đây 1 năm, từng có lễ cưới xa hoa bậc nhất Hà Thành

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

