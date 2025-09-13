Nể cách Phan Hiển - Khánh Thi rèn con trai đoạt HCV thế giới: Sáng học văn hoá, chiều luyện khiêu vũ, ngày nghỉ cũng tranh thủ rèn luyện

Kubi - tên thật Minh Cường là con trai đầu lòng của cặp đôi Phan Hiển - Khánh Thi. Tròn 10 tuổi, con trai của cặp đôi kiện tướng dancesport đã gây chú ý khi sở hữu loạt thành tích nổi bật tại các giải đấu trong nước và quốc tế. Cậu bé hai lần liên tiếp vô địch Syllabus World Championship hạng mục Thiếu nhi 1 - Latin, trở thành nhà vô địch thế giới nhỏ tuổi của Việt Nam.

Phan Hiển cho biết trong ngày sinh nhật tròn 10 tuổi, Kubi vẫn đang tham gia tranh tài tại WDSF Asian Dancesport Festival Wuxi 2025. Ở hạng mục Thiếu nhi II, Minh Cường cùng bạn nhảy Linh San (May) đã xuất sắc giành hai Huy chương Vàng ở cả nội dung Latin và Standard, qua đó khẳng định phong độ vượt trội ngay trên sân nhà.

Ít ai biết được, Phan Hiển - Khánh Thi đã có bí quyết riêng để rèn con trai đoạt HCV. Để trở thành một vận động viên dancesport, giành nhiều HCV, Kubi học văn hóa vào ban ngày, đến tối lại tập luyện dancesport. Cậu bé tiếp tục tập luyện trong cả ngày chủ nhật. Kubi từng có chia sẻ khiến dân tình bật cười: " Nếu ví là 1 khu rừng thì Kubi đã chọn Tiger là hổ, là ba và Lion là sư tử, là mẹ. Dạ vì ba với mẹ hung dữ như nhau" .

Con trai cả của Khánh Thi cũng thừa nhận trong quá trình tập luyện, cả ba và mẹ đều nghiêm khắc, khiến con với bạn nhảy cảm thấy áp lực. Kubi cho biết thêm vào ngày thứ 2-4-6 cậu bé sẽ tập 2 tiếng. Vào thứ 3-5-7 cậu sẽ học văn hóa. Không những thế, vợ chồng Phan Hiển - Khánh Thi cũng mời thêm giáo viên nước ngoài để dạy thêm cho con trai.

Kubi vẫn sẽ tập luyện, biểu diễn trong cả ngày chủ nhật: "Dạ vào chủ nhật thì chúng con chạy sàn, để ôn với cả show các bài mà mình mới học".

Cậu bé 10 tuổi thừa nhận đôi khi cảm thấy áp lực với cách rèn luyện, dạy dỗ của phụ huynh nhưng cậu vẫn cố gắng kiên trì để theo đuổi bộ môn dancesport. "Mẹ nói con cần học thêm tiếng Anh và tiếng Việt do con nói tiếng Việt hơi dài dòng. Con cảm thấy khá mệt mỏi nhưng con vẫn cố gắng kiên trì để một ngày kia trở thành kiện tướng giống ba mẹ", Kubi nói.

Ngoài Kubi, em gái Anna và em út Lisa cũng thể hiện niềm yêu thích với bộ môn dancesport ngay từ nhỏ. Điều này phản ánh phần nào cách nuôi dạy con đúng đắn của cặp đôi Phan Hiển - Khánh Thi.

Thành tích nổi bật của Kubi ở tuổi 10 không chỉ đến từ tài năng thiên bẩm mà còn phản ánh phương pháp nuôi dạy nghiêm khắc, khoa học của vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển. Cả hai không đặt con trong vùng an toàn mà sớm rèn luyện cho Kubi tính kỷ luật, sự kiên trì và tinh thần bền bỉ - những yếu tố cần thiết của một vận động viên chuyên nghiệp.

Lịch học văn hóa xen kẽ với lịch tập dancesport dày đặc, cộng thêm sự hướng dẫn từ cả ba mẹ lẫn huấn luyện viên quốc tế, giúp Kubi sớm hình thành nền tảng vững chắc về kỹ năng và tư duy thi đấu. Dù có những áp lực tuổi thơ, nhưng chính môi trường rèn luyện nghiêm túc ấy đã góp phần tạo nên một nhà vô địch thế giới nhỏ tuổi, khẳng định cách nuôi dạy con gắn liền với đam mê và kỷ luật của cặp đôi kiện tướng dancesport.