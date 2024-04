Con trai vô địch thế giới, Khánh Thi - Phan Hiển khẳng định: Chúng tôi không khoe con, Kubi xin thưởng một bộ lego còn chưa được mua

Vừa qua con trai cả của Khánh Thi và Phan Hiển là bé Kubi cùng bạn nhảy May đã lần thứ hai vô địch thế giới ở cuộc thi dance sport quốc tế Syllabus World Championship 2024. Hai ngày sau khi hai nhóc tỳ giành giải, kiện tướng khiêu vũ thể thao Khánh Thi đã lên tiếng chia sẻ về con cũng như gửi lời cảm ơn đến mọi người.

"Mẹ Thi và ba Phan Hiển hay mẹ của May đều là những người chắc chắn hạnh phúc nhất khi các con mình dù thi đấu giải lớn hay giải nhỏ. Là mẹ của cậu ấm, cô chiêu được giải nhưng bản thân mình là cô giáo, HLV của bao nhiêu cặp nhảy, VĐV... Mẹ Thi và ba Hiển đều dặn lòng không khoe con. Và luôn tâm niệm con mình may mắn mà thôi. Dù có được nghe quốc ca từ chiến thắng của chính mình thì Kubi và May cũng chỉ xin được mua một bộ lego hay một bộ tô màu. Mà nói thật còn chưa được mua vì ba mẹ quên...", Khánh Thi viết.

Khánh Thi cũng không quên gửi lời cảm ơn đến các đơn vị chuyên trách đã hỗ trợ để hai con đi thi đấu, đồng thời cũng cảm ơn sự yêu thương của mọi người cho hai bé.

Khánh Thi chia sẻ về con trai và bạn nhảy

Kiện tướng dance sport trước đó cho biết cô không thể cùng con sang Italy dự giải. Một phần vì công việc, mặt khác cô phải chăm sóc con gái út Lisa. Phan Hiển đồng hành cùng con trai trong vai trò huấn luyện viên. Cũng vì vậy khi nghe tin con giành giải vàng, Khánh Thi đã khóc nức nở lúc 3h sáng.

Kubi tên thật là Minh Cường, sinh năm 2015, là con trai lớn của vợ chồng kiện tướng dance sport Khánh Thi - Phan Hiển. Kubi từ nhỏ đã đam mê nhảy giống bố mẹ. Ngoài hai năm liên tiếp vô địch Syllabus World Championship 2023, Kubi từng lập nhiều thành tích ấn tượng như đoạt 7 HCV Giải vô địch khiêu vũ thể thao nghệ thuật - Linedance quận 3 mở rộng 2022 (năm thứ 3 liên tiếp đoạt giải Vô địch), HCB Liên hoan Các ngôi sao khiêu vũ, thể thao Đà Lạt 2019… Bạn nhảy của Kubi tên Linh San (May) sinh năm 2015.

Kubi và May hai năm liền vô địch thế giới

Phan Hiển và mẹ của May đồng hành cùng các con