Tan chảy trước sự đáng yêu của gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển: Mới 2 tuổi đã được đi học múa, nhìn bé ép dẻo mà mê

03-10-2025 - 21:11 PM | Sống

Tan chảy trước sự đáng yêu của gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển: Mới 2 tuổi đã được đi học múa, nhìn bé ép dẻo mà mê

Đôi chân "chũn chũn" của cô bé bắt chước động tác khi học múa, khiến ai xem cũng phải bật cười vì quá dễ thương.

Gia đình của kiện tướng dancesport Khánh Thi và Phan Hiển vốn đã nổi tiếng không chỉ bởi sự nghiệp thăng hoa mà còn vì tổ ấm viên mãn. Sau hơn một thập kỷ gắn bó, cặp đôi có với nhau ba người con: bé Kubi, Anna và bé út Lisa.

Nếu Kubi đã trở thành "anh cả soái ca" và chị Anna được khen ngợi thông minh, lanh lợi thì cô em út Lisa - nay vừa tròn 2 tuổi, lại khiến người hâm mộ "đổ gục" bởi sự đáng yêu, lí lắc và những khoảnh khắc ngọt ngào bên bố mẹ.

Mới đây, Khánh Thi chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh bé Lisa được bố mẹ cho làm quen với các động tác múa cơ bản. Mới 2 tuổi, bé Lisa đã được tham gia lớp học múa với các anh các chị lớn, đôi chân "chũn chũn" của cô bé bắt chước động tác khiến ai xem cũng phải bật cười vì quá dễ thương. Nhiều người nhận xét, Lisa đích thị là "con nhà nòi", thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật từ bố mẹ kiện tướng.

Dù mới 2 tuổi, Lisa đã tỏ ra khá tự tin, dạn dĩ trước ống kính và thích thú khi được đi học múa. Khánh Thi chia sẻ, vợ chồng cô không đặt nặng chuyện con phải theo nghề, nhưng luôn muốn các bé được tiếp xúc sớm với âm nhạc, thể thao để phát triển năng khiếu tự nhiên.

Những đoạn clip bố mẹ chia sẻ về Lisa, công chúng không khỏi xuýt xoa: "Bé út của nhà dancesport đúng là dễ thương hết phần thiên hạ" , "tương lai biết đâu lại là một vũ công nối nghiệp bố mẹ"…

Những hình ảnh đời thường, gần gũi của cô bé tiếp tục khiến cộng đồng mạng "đứng ngồi không yên" vì quá đỗi dễ thương. Bé Lisa, tên thật là Thùy Linh, là con út trong gia đình, bé sinh tháng 9/2023.

Ở tuổi ngoài 40, Khánh Thi không chỉ giữ vững phong độ trong sự nghiệp mà còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi vai trò làm mẹ của ba nhóc tì đáng yêu. Gia đình Khánh Thi và Phan Hiển được xem là hình mẫu hạnh phúc khi luôn đồng hành, chia sẻ công việc và chăm sóc con cái.

Theo Tiểu Mai

Thanh niên Việt

