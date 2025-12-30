Cái mũi bất thường của H'Hen Niê

Mới đây, màn xuất hiện của H'Hen Niê tại một sự kiện đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng. Diện set đồ tông nâu trầm với áo cổ lọ ôm sát cùng blazer da bóng, nàng hậu ghi điểm nhờ thần thái sang trọng, rạng rỡ và về dáng nhanh chóng sau 3 tháng sinh con.

Tuy nhiên, bên cạnh lời khen về visual ngày càng mặn mà, một chi tiết khiến cư dân mạng bàn luận rôm rả chính là gương mặt của H’Hen Niê, đặc biệt ở phần sống mũi. Trong clip hậu trường được người đẹp chia sẻ, nhiều người nhận xét chiếc mũi của nàng hậu trông cao và thẳng hơn trước, từ đó làm dấy lên nghi vấn cô can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ.

Cận visual của H'Hen Niê khi dự một sự kiện mới đây. Clip: NVCC

Ở phần bình luận, không ít ý kiến đặt câu hỏi về việc H'Hen Niê có chỉnh sửa nhan sắc hay không. Ngược lại, nhiều khán giả khác cho rằng sự thay đổi này đến từ kỹ thuật trang điểm, tạo khối gương mặt và ánh sáng khi ghi hình. Một số người còn chỉ ra việc kiểu tóc vuốt gọn cùng layout makeup sắc nét khiến tổng thể gương mặt trông khác lạ hơn so với hình ảnh quen thuộc.

Trước những đồn đoán lan truyền, phía người hâm mộ cũng nhanh chóng lên tiếng bênh vực. Nhiều fan cho rằng việc thay đổi visual theo từng sự kiện là điều hoàn toàn bình thường với người của công chúng, đặc biệt là với một hoa hậu vốn thường xuyên thử nghiệm nhiều phong cách thời trang và makeup khác nhau.

H'Hen Niê bất ngờ vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ vì chiếc mũi thẳng tắp bất thường. Ảnh: Tiktok nhân vật

Nhiều cư dân mạng bênh vực nàng hậu khi cho rằng có thể do trang điểm nên trông diện mạo sắc nét hơn mà thôi. Ảnh: FBNV

Đây không phải lần đầu H'Hen Niê vướng nghi vấn can thiệp thẩm mỹ. Trước đó, nàng hậu từng nhiều lần bị cư dân mạng bàn tán về phần cằm nhọn, đặc biệt trong những khung hình chụp góc nghiêng. Trước những đồn đoán này, H'Hen Niê thẳng thắn cho biết cô thường bị trêu là độn cằm, nhưng thực tế đây hoàn toàn là đặc điểm tự nhiên. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 cho biết khi cơ thể gầy hơn hoặc cười rộng, phần cằm sẽ trông nhô và sắc nét rõ ràng hơn.

H'Hen Niê cũng từng chia sẻ nhan sắc của cô chỉ thay đổi theo cân nặng, hoàn toàn không nhờ đến dao kéo. Gương mặt hiện tại vẫn là những đường nét được thừa hưởng từ cha mẹ, chưa từng can thiệp hay trải qua bất kỳ phẫu thuật nào. Ngoài ra, việc gương mặt trông khác đi trong ảnh phần lớn đến từ cách trang điểm, ánh sáng và góc chụp.

"Cứ mỗi lần Hen chụp hình với góc nghiêng thì cái cằm của Hen cực kì nhọn và mọi người bảo rằng đây là cằm sửa. Nhưng thật sự cằm của Hen không hề sửa gì hết, đây là cằm thật từ cha sinh mẹ đẻ. Nếu mà sửa thì phải có vết tích, còn ở đây không có vết tích gì và ở trong hàm cũng không có gì". H'Hen Niê từng chia sẻ.