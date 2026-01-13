Một kiểu mua vàng mới đang lên ngồi, giờ ai cũng mua được vàng, khoe vàng sẽ là xu hướng!

Nếu như trước đây, nhắc đến việc mua vàng, người ta thường nghĩ ngay tới vàng trang sức để đeo, hoặc vàng nhẫn trơn/vàng thỏi để tích sản, thì giờ đây, một khái niệm "vàng mới" đã ra đời: Charm vàng hay nói cách khác là vàng "lẻ" theo từng phân, được đúc thành những sản phẩm nhìn là thấy ngay đây chắc chắn là vàng dành cho giới trẻ.

Người trẻ thi nhau khoe bộ sưu tập charm vàng

Trên các nền tảng mạng xã hội ở Trung Quốc, đặc biệt là các nền tảng như Xiaohongshu, ngày càng nhiều bạn trẻ hào hứng khoe những "bộ sưu tập vàng". Không phải vàng thỏi, vàng nhẫn mà mà là những mảnh vàng li ti, chỉ nặng vài milligram, được tạo hình thành charm điện thoại, sticker dán, hạt tròn nhỏ xíu như hạt đậu, hay mặt treo bé bằng đầu ngón tay.

Bộ sưu tập charm vàng được giới trẻ xứ Trung "nô nức" khoe (Nguồn: Radii.com)

Những món vàng "lẻ" này thường được làm từ vàng 9999 với hàm lượng vàng cực thấp, 1 món charm vàng có giá từ khoảng 100 NDT (khoảng 376 nghìn đồng) - rẻ ngang một bữa ăn. Chính mức giá "dễ thở" này khiến chúng nhanh chóng trở thành món đồ được giới trẻ săn đón. Với nhiều người, việc bỏ ra vài trăm đến 1.000 NDT (khoảng 3,7 triệu đồng) để sở hữu một mảnh vàng thật mang lại cảm giác vừa sang, vừa vui, lại không tạo áp lực tài chính.

Ngoài vấn đề về giá, thiết kế cũng là một yếu tố khiến trào lưu mua vàng "lẻ" này bùng nổ. Thay vì những họa tiết truyền thống khô cứng, các thương hiệu đã đưa vào đủ loại hình ảnh gần gũi với giới trẻ: Từ Hello Kitty, Shin Chan, Doraemon, Labubu cho tới những dòng chữ "get rich", "phát tài", Thần Tài hay các biểu tượng văn hóa Á Đông mang ý nghĩa may mắn. Công nghệ chế tác ngày càng tinh xảo cho phép vàng được cán mỏng, nhẹ, nhưng vẫn giữ được độ sáng và tính thẩm mỹ cao. Những charm vàng này có thể dán lên ốp điện thoại, treo ở túi xách, hoặc đeo như một hạt charm nhỏ trên vòng tay.

Không chỉ là đồ trang trí cá nhân, các sản phẩm vàng "lẻ" này còn nhanh chóng len vào đời sống xã hội của người trẻ. Chúng được dùng làm quà cưới, quà sinh nhật, thậm chí là vật trao đổi trong các buổi gặp mặt cộng đồng như hội chợ truyện tranh, anime.

Món quà này vừa đủ "xịn" để thể hiện sự trân trọng, lại không quá đắt đỏ để người tặng phải đắn đo. Nhiều bạn trẻ chia sẻ rằng, chính cảm giác "có vàng thật trong tay", dù rất nhỏ, cũng khiến họ thấy vui vẻ và có động lực hơn trong cuộc sống hàng ngày.

Thấy được gì từ xu hướng người trẻ mua vàng "lẻ"?

Không khó để nhận ra: Trend mua charm vàng hoặc vàng "lẻ" không đơn thuần là câu chuyện mua vàng để cất giữ. Với người trẻ nói chung, những mảnh vàng li ti này mang giá trị cảm xúc nhiều hơn giá trị vật chất. Chúng giống như một "món quà may mắn" - nhỏ gọn, dễ mang theo và gắn liền với những mong ước rất đời thường: công việc suôn sẻ, tiền bạc rủng rỉnh, cuộc sống thuận lợi.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Việc lựa chọn sản phẩm vàng thật với hàm lượng vàng thấp, và có tính ứng dụng cao trong đời sống cũng cho thấy người trẻ có cách tiếp cận rất khác so với các thế hệ trước, trong việc mua vàng. Thay vì phải chờ tích đủ tiền để mua một sản phẩm vàng chẵn theo cây, theo chỉ, họ chia nhỏ trải nghiệm: mỗi tháng mua một chút, mỗi dịp vui sắm thêm một charm.

Có những sản phẩm được gọi vui là hạt đậu vàng (golden bean) nặng khoảng 1 gram, giá dao động từ 400-600 NDT (khoảng 1,4-2,1 triệu đồng). Với nhiều bạn trẻ, việc đều đặn mua những món vàng nhỏ như vậy tạo cảm giác an tâm, nhưng vẫn nằm trong khả năng chi trả.

Một điểm đáng chú ý khác là cách người trẻ "kể câu chuyện" về vàng. Vàng không còn bị đóng khung trong hình ảnh cứng nhắc, dành cho người trung niên hay người lớn tuổi. Thay vào đó, nó được gắn với phong cách sống. Một chiếc điện thoại gắn charm vàng Hello Kitty hay Labubu không chỉ nói rằng chủ nhân của nó có vàng, mà còn thể hiện gu thẩm mỹ, sở thích và tinh thần vui tươi. Vàng, theo cách này, trở thành một phần của bản sắc cá nhân.

Cuối cùng, trào lưu mua vàng lẻ cho thấy người trẻ đang tái định nghĩa khái niệm mua vàng tích sản. Không phải cứ nhiều tiền, mua "vàng lớn" mới là đáng giá. Đôi khi, chỉ cần một mảnh vàng rất nhỏ, nhưng phù hợp với nhu cầu, cảm xúc và lối sống, đã đủ tạo ra niềm vui. Vàng từ là biểu tượng của sự giàu có xa vời, đang trở thành thứ gần gũi hơn, dễ chạm tới hơn.

(Nguồn: Radii.com, NDTV)