Bỏ 4.000 giờ để đẽo gỗ thành... Ford GT tỷ lệ 1:1, nghệ nhân Bỉ tạo ra món đồ chơi khiến giới sưu tầm 'phát cuồng'

Không phải thép, cũng chẳng phải sợi carbon hay nhôm hàng không, một chiếc Ford GT kích thước thật (tỷ lệ 1:1) vừa thu hút sự chú ý đặc biệt khi được chế tác hoàn toàn từ gỗ tự nhiên. Tác phẩm này không chỉ gây ấn tượng bởi độ công phu, mà còn cho thấy đam mê với siêu xe đôi khi vượt xa những giới hạn quen thuộc về vật liệu và công năng.

Ford GT tỷ lệ 1:1 được chế tác hoàn toàn từ gỗ tự nhiên. Ảnh: Autoevolution

Chủ nhân của dự án là Olivier De Schrijver, nghệ nhân điêu khắc gỗ đến từ Bỉ. Thay vì tập trung vào các sản phẩm nội thất truyền thống, ông lựa chọn một hướng đi khác biệt: tái hiện Ford GT – mẫu siêu xe mang tính biểu tượng của Ford – dưới dạng một tác phẩm nghệ thuật thủ công kích thước thật.

Chiếc Ford GT bằng gỗ được chế tác với tỷ lệ 1:1, từ kích thước tổng thể cho tới các đường nét thiết kế. Phần thân xe tái hiện khá đầy đủ dáng vẻ đặc trưng của Ford GT, với mũi xe thấp, các hốc gió lớn, đường gân thân xe sắc sảo và phần đuôi mang đậm dấu ấn khí động học.

Tác phẩm độc bản dành cho giới sưu tầm yêu thích Ford GT. Ảnh: Autoevolution

Điểm đáng chú ý là mức độ hoàn thiện không chỉ dừng ở hình thức bên ngoài. Cửa xe có thể mở, bên trong là khoang lái được tạo hình tương đối đầy đủ với ghế ngồi, vô-lăng, bảng điều khiển trung tâm và cần số – tất cả đều làm từ gỗ. Các chi tiết như logo Ford, gương chiếu hậu, cụm đèn trước – sau hay cản xe cũng được điêu khắc thủ công, cho thấy sự đầu tư kỹ lưỡng của tác giả.

Hệ thống bánh xe được tạo hình mô phỏng lốp thật, đi kèm trục kim loại giúp xe có thể lăn khi cần di chuyển. Toàn bộ tác phẩm nặng khoảng 680 kg, phản ánh quy mô và lượng vật liệu đáng kể được sử dụng trong quá trình chế tác.

Phần thân xe tái hiện đầy đủ các đường nét khí động học đặc trưng. Ảnh: Autoevolution

Theo chia sẻ, Olivier De Schrijver đã dành khoảng 4.000 giờ làm việc để hoàn thiện chiếc Ford GT bằng gỗ này. Với ông, đây không đơn thuần là một mô hình trưng bày, mà là sự kết hợp giữa nghệ thuật thủ công truyền thống và niềm đam mê xe hơi hiện đại, nơi giá trị nằm ở quá trình tạo ra sản phẩm hơn là khả năng vận hành.

Hiện tại, chiếc Ford GT bằng gỗ tỷ lệ 1:1 đang được đưa ra đấu giá tại Mỹ, hướng tới giới sưu tầm và những người yêu thích các tác phẩm độc bản. Dù không thể lăn bánh trên đường phố, đây vẫn là món đồ chơi “độc – lạ” đủ sức khiến nhiều nhà sưu tầm phải chú ý.

Khoang lái bằng gỗ với vô-lăng và ghế ngồi điêu khắc thủ công. Ảnh: Autoevolution

Trong bối cảnh ngành ô tô ngày càng gắn liền với công nghệ, vật liệu mới và điện hóa, dự án này là một ví dụ thú vị cho thấy: với không ít người, xe hơi không chỉ là phương tiện di chuyển, mà còn là nguồn cảm hứng sáng tạo không giới hạn.

