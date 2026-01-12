Bất ngờ chiếc iPhone cũ giá rẻ đang được "săn lùng" mạnh mẽ: Lượt tìm kiếm tăng 979%

Chiếc iPhone 4 là mẫu smartphone ra mắt cách đây gần 16 năm và đã bị Apple ngừng hỗ trợ từ lâu, nay bất ngờ được giới trẻ “hồi sinh” với vai trò một chiếc máy ảnh kỹ thuật số. Thay vì sử dụng cho liên lạc hay giải trí như trước, nhiều người hiện nay tìm mua iPhone 4 chỉ để chụp ảnh.

Theo TechRadar, dữ liệu từ nền tảng tái chế điện thoại trực tuyến Compare and Recycle cho thấy lượng tìm kiếm trên Google với cụm từ “buy iPhone 4” đã tăng tới 979% trong vòng một năm qua.

Xu hướng quay lại với iPhone 4 chủ yếu đến từ những người yêu thích công nghệ mang màu sắc hoài niệm. Họ săn lùng các mẫu iPhone đời cũ, đặc biệt là iPhone 4, để sử dụng như máy ảnh kỹ thuật số. Trào lưu này được thúc đẩy mạnh mẽ bởi làn sóng “digicam” đang lan rộng trên mạng xã hội, khi hàng trăm nghìn video trên TikTok và hàng trăm nghìn bài đăng trên Instagram gắn thẻ #digicam, tái hiện phong cách chụp ảnh của những năm 2000.

Đối với nhiều người thuộc thế hệ Gen Z và Millennials, việc sử dụng iPhone 4 không chỉ là lựa chọn công cụ chụp ảnh mà còn là cách tìm lại cảm giác hoài cổ gắn với thẩm mỹ Y2K. Những chiếc điện thoại cũ được đưa vào các dự án cá nhân, buổi chụp hình hay sự kiện đăng tải trên mạng xã hội như một điểm nhấn mang tính biểu tượng.

Dù chất lượng camera của iPhone 4 khó có thể so sánh với các mẫu iPhone hiện đại, chính sự hạn chế đó lại tạo nên sức hút riêng. Những bức ảnh có độ nét vừa phải, màu sắc không quá trau chuốt và mang cảm giác thô mộc được đánh giá là chân thực hơn, trái ngược với hình ảnh quá hoàn hảo mà smartphone ngày nay thường tạo ra.

Lưu ý khi sử dụng để bảo vệ chính bản thân

Không khó để nhận ra rằng iPhone 4 – mẫu điện thoại ra mắt từ năm 2010 – hoàn toàn không còn đáp ứng được các yêu cầu bảo mật trong bối cảnh công nghệ hiện nay. Đây là thiết bị đã bị Apple ngừng hỗ trợ phần mềm từ rất lâu, với bản cập nhật cuối cùng được phát hành vào năm 2014. Khoảng thời gian hơn một thập kỷ “đứng ngoài cuộc chơi” đủ để khiến bất kỳ chuyên gia an ninh mạng nào cũng phải lo ngại.

Việc không còn được cập nhật đồng nghĩa iPhone 4 không được vá các lỗ hổng bảo mật mới. Trong khi đó, Apple đã liên tục tung ra hàng loạt bản sửa lỗi quan trọng cho các dòng iPhone đời sau, nhằm đối phó với những hình thức tấn công ngày càng tinh vi. Dĩ nhiên, toàn bộ những lớp bảo vệ này đều không tồn tại trên iPhone 4. Vì vậy, ngay cả từ vài năm trước chứ chưa nói đến hiện tại, thiết bị này không nên được xem là an toàn khi kết nối Internet.

Trong trường hợp người dùng vẫn muốn tận dụng iPhone 4 như một chiếc máy ảnh mang phong cách hoài cổ, việc bảo vệ dữ liệu cá nhân cần được đặt lên hàng đầu. May mắn là các biện pháp phòng ngừa cơ bản gần như không ảnh hưởng đến trải nghiệm chụp ảnh.

Một trong những nguyên tắc quan trọng nhất là tuyệt đối không đăng nhập Apple ID. iPhone vẫn có thể hoạt động mà không cần tài khoản này, và với một thiết bị lỗi thời về bảo mật, việc “để trống” Apple ID sẽ giảm thiểu đáng kể rủi ro. Nếu điện thoại rơi vào tay người khác, dữ liệu iCloud, ảnh cá nhân, danh bạ hay thông tin nhạy cảm sẽ không bị truy cập trái phép. Trong bối cảnh nguy cơ mất kiểm soát tài khoản ngày càng lớn, đây là bước phòng vệ đơn giản nhưng cần thiết.

Không sử dụng iCloud đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải chuyển ảnh thủ công bằng cáp. Sợi cáp USB-A sang cổng Dock 30-pin cũ của bạn có thể vẫn dùng được, nhưng cũng có thể đã “ra đi” từ lâu.

Các chuyên gia cũng lưu ý rằng, đừng dùng iPhone 4 cho bất kỳ việc gì khác. Do thiếu hoàn toàn các bản cập nhật bảo mật, việc dùng iPhone 4 cho các tác vụ nhạy cảm là cực kỳ nguy hiểm. Ngay cả khi các ứng dụng ngân hàng vẫn có thể chạy (điều này rất khó xảy ra), bạn cũng tuyệt đối không nên sử dụng.

(Tổng hợp/Ảnh: Internet)﻿