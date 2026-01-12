Khám phá bộ sưu tập điện thoại xa xỉ Anh Quốc tiền tỷ cùng Divo Tùng Dương

XOR Hỏa Mã được giới thiệu như một bộ sưu tập điện thoại thủ công Anh quốc phiên bản giới hạn – nơi giá trị không nằm ở "độ ồn" của công nghệ, mà nằm ở chuẩn mực chế tác, tính biểu trưng và khả năng trở thành vật phẩm đồng hành phong thuỷ cho giới tinh hoa trong năm Bính Ngọ 2026.

XOR Hỏa Mã: điện thoại xa xỉ mang giá trị "đồng hành" cho chủ nhân tinh hoa

Sự kiện ra mắt Bộ sưu tập XOR Hoả Mã được tổ chức tại XOR Boutique – 17 Hàng Bài với không gian sang trọng, đậm chất Anh Quốc. Divo Tùng Dương xuất hiện dù anh không phải hình mẫu nghệ sĩ thường xuyên gắn tên với hàng xa xỉ hay công nghệ. Sự đồng hành này tạo ra sự chú ý theo hướng "đáng hỏi": vì sao anh chọn XOR Hỏa Mã, và vì sao vào đúng thời điểm chuyển giao sang năm Bính Ngọ 2026?

Câu trả lời không nằm ở hệ giá trị mà sản phẩm đại diện. XOR phát triển theo hướng khác hẳn thị trường điện thoại phổ thông: lấy tinh thần thủ công và chất liệu xa xỉ làm trung tâm, lấy trải nghiệm sở hữu làm tiêu chuẩn, lấy sự riêng tư làm nền tảng vận hành. Đây là kiểu sản phẩm mà người mua không tiếp cận bằng tâm thế "đổi máy", mà tiếp cận bằng tâm thế "chọn một vật phẩm mang tính biểu trưng".

Ý nghĩa của Bộ sưu tập XOR Hỏa Mã nằm ở biểu tượng Hỏa Mã của năm mới. "Ngựa" là tinh thần chuyển động và hành trình bền bỉ; "Lửa" là năng lượng tích lũy và thời điểm bứt phá. Với giới doanh nhân, đây là một ẩn dụ dễ hiểu: bản lĩnh đi đường dài và khả năng tăng tốc đúng lúc. Với giới sưu tầm, biểu tượng giúp bộ sưu tập có "câu chuyện" đủ rõ để trở thành phiên bản đáng lưu giữ theo thời gian, thay vì một thiết kế theo mùa. Và trong khoảnh khắc chuyển giao năm mới, Divo Tùng Dương cũng lựa chọn XOR Hỏa Mã như một biểu tượng may mắn – tinh tế, tiên phong, đúng với khí chất của anh.

Vì sao giới thượng lưu săn đón Bộ sưu tập XOR Hỏa Mã?

Sau màn ra mắt tại thị trường Việt Nam, các phiên bản XOR Hoả Mã đã được giới thượng lưu hết mực săn đón. XOR Hỏa Mã không hướng tới phô trương, nó đại diện cho gu thẩm mỹ kín đáo và đẳng cấp, nơi người đối diện nhận ra chuẩn mực qua chi tiết. Ngoài ra, điện thoại xa xỉ XOR còn luôn là tuyệt tác xa xỉ thay đổi cách giới tinh hoa định nghĩa về chuẩn mực giao tiếp.

Trải nghiệm riêng tư như một dạng đặc quyền

Về trải nghiệm, XOR sở hữu nền tảng hệ điều hành riêng và cơ chế bảo mật xây dựng để người dùng chủ động kiểm soát, hạn chế rủi ro truy cập bất thường. Với nhóm khách hàng thượng lưu, điều này là điều kiện cần để họ an tâm trong giao tiếp và quản trị thông tin mỗi ngày. Khi sự riêng tư trở thành một dạng đặc quyền, một chiếc điện thoại vận hành trên triết lý "ít rủi ro – nhiều kiểm soát" luôn có sức hút.

Tính thủ công khiến giá trị "chạm được"

Với hàng xa xỉ, giá trị không nằm ở lời giới thiệu, mà nằm ở cảm giác thật khi dùng. Cảm giác cầm nhẹ tay, bề mặt hoàn thiện chuẩn xác, những đường cong tinh xảo và độ "mịn" của từng chi tiết, XOR Hỏa Mã được tạo tác theo chuẩn thủ công Anh quốc. Chủ nhân cảm nhận được sự tinh tế ngay lần chạm đầu tiên: độ tinh xảo sắc nét, vẻ đẹp vượt thời gian đi cùng những chất liệu hiếm bậc nhất.

Một "vật phẩm may mắn" theo đúng gu của người tinh tế

Giới thượng lưu thường không nói nhiều về may mắn. Họ thể hiện may mắn bằng lựa chọn đúng: đúng vật phẩm, đúng ý nghĩa, đúng thời điểm. XOR Hỏa Mã vì thế trở thành một biểu tượng đầu năm mang tính "khai vận" – dành cho người muốn bước vào 2026 với tâm thế chủ động, bản lĩnh và tiến lên có trọng lượng.

Bộ sưu tập XOR Hỏa Mã: 5 sắc thái dành cho 5 kiểu chủ nhân

Bộ sưu tập XOR Hỏa Mã với 5 phiên bản được phát triển từ đầu năm 2025 dưới định hướng của Hutch Hutchison – Giám đốc thiết kế của XOR – và được đặt lịch ra mắt đúng năm Bính Ngọ 2026. Cách XOR làm bộ sưu tập cho thấy họ coi trọng "thời điểm": không vội, không chạy theo trào lưu, mà xây dựng một phiên bản đủ ý nghĩa để gắn với mùa lễ hội và tinh thần tiên phong.

Trong Bộ sưu tập XOR Hỏa Mã, mỗi phiên bản là một biểu trưng phong thái. Elite Scarlet Horse đại diện cho quyết đoán và bản lĩnh dẫn dắt, dành cho người đứng đầu trong những thời khắc chốt hạ. Elite Eternity Diamond Horse thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế, nơi giá trị nằm ở độ hoàn thiện và sự chuẩn xác, vừa đủ để cảm nhận. Elite Gold Horse với vàng hồng 18K là biểu tượng của vị thế và chuẩn mực được tôi luyện qua thời gian, dành cho người làm chủ cuộc chơi nhưng luôn tiết chế. Ebony Carbon Shield Horse hướng tới "quiet power" – tối giản, mạnh mẽ, dành cho nội lực điềm tĩnh và sự chủ động. Classic Carbon Shield Horse khép lại bằng tinh thần cốt lõi: bền vững, ổn định và đẹp mãi cùng thời gian.

Dòng điện thoại xa xỉ XOR hiện có mặt tại các điểm bán và đại lý ủy quyền của XOR:

XOR Boutique – 17 Hàng Bài, Cửa Nam, TP. Hà Nội

XOR Showroom – 5 Nguyễn Thị Duệ, Yên Hoà, TP. Hà Nội

XOR Showroom – 89 Nguyễn Cơ Thạch, KĐT Sala, TP. Hồ Chí Minh

Toàn Cầu Luxury – 44 Hai Bà Trưng, Cửa Nam, TP. Hà Nội

Russia Luxury – 234 Thái Hà, Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội

The Watch Club – 1B Hòa Mã (TP. Hà Nội) & 94 Phạm Ngọc Thạch (TP. Hồ Chí Minh)

Timepiece Luxury – 26 Điện Biên Phủ, Ba Đình, TP. Hà Nội

Frodo’s - 1 Nguyễn Gia Thiều (TP. Hà Nội) & 81 Phan Kế Bính (TP. Hồ Chí Minh)

