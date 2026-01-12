Rùng mình cơ sở làm mì sợi bằng hóa chất suốt 10 năm ở TP.HCM: Hơn 800 tấn "hàng độc" đã tuồn ra thị trường

Ngày 12/1, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Vương Lưỡng Toàn (SN 1981), Thạch Vĩnh (SN 2005), Huỳnh Cẩm Lài (SN 1982, cùng ngụ phường Phú Thạnh) về tội Vi phạm quy đinh về an toàn thực phẩm.

Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, Phòng PC03 phát hiện đường dây sản xuất, buôn bán mì sợi sử dụng chất cấm tại phường Phú Thạnh, do Vương Lưỡng Toàn cầm đầu.

Sau thời gian thu thập chứng cứ, công an tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh Châu Phát tại phường Phú Thạnh. Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang nhiều đối tượng đang hòa trộn Borax - hàn the, Soda, dung dịch Silicate để tăng độ mềm dai, màu sắc bắt mắt cho mì sợi.

Đây đều là những hóa chất cấm sử dụng trong sản xuất thực phẩm. Tại công an, Toàn thừa nhận sử dụng chất cấm để sản xuất mì sợi trong khoảng 10 năm.

Chỉ trong 3 năm qua, cơ sở này đã xuất bán khoảng 800 tấn mì tươi có sử dụng hóa chất ra thị trường.

Hiện Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và giữ vững trật tự quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn.