Công an cảnh báo khẩn liên quan đến phạt nguội qua camera AI: Người dân cần chú ý

Vào ngày 8/1 vừa qua, công an tỉnh Đắk Lắk đã ra cảnh báo về thủ đoạn mạo danh thông báo phạt nguội camera AI. Theo đó, tỉnh Đắk Lắk nói riêng và các tỉnh thành khác trên cả nước nói chung đã và đang triển khai thử nghiệm Camera AI tại các tuyến đường trọng điểm. Thông qua khả năng tự động nhận dạng và xử lý hàng loạt lỗi giao thông (vượt đèn đỏ, lấn làn, không đội mũ, nghe điện thoại, quá tốc độ, dừng đỗ sai,…) nhờ công nghệ nhận diện biển số tự động (ANPR) và phân tích hành vi, giúp tăng cường giám sát, xử lý vi phạm chính xác 24/7.

Lợi dụng thời điểm các cơ quan chức năng tăng cường lắp đặt hệ thống camera AI để xử phạt vi phạm giao thông qua hình thức “phạt nguội”, các đối tượng lừa đảo đã đánh vào tâm lý lo lắng của người tham gia giao thông khi nhận được thông báo vi phạm để dựng lên kịch bản tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Cụ thể, các đối tượng gọi điện thoại trực tiếp, giả mạo là cán bộ CSGT, Thanh tra giao thông thông báo “phạt nguội”. Chúng thường gây áp lực, hù dọa để nạn nhân hoảng sợ và làm theo yêu cầu.

Bên cạnh đó, các đối tượng còn gửi tin nhắn SMS hoặc thông báo qua mạng xã hội với nội dung phương tiện của người dân bị lập “biên bản phạt nguội”, “vi phạm giao thông”, kèm theo đường link yêu cầu truy cập để kiểm tra thông tin vi phạm.

Nội dung tin nhắn lừa đảo. Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk

Khi người dân bấm vào đường link này, hệ thống sẽ chuyển đến website giả mạo, được thiết kế giao diện gần giống các trang thông tin của cơ quan Công an hoặc Cổng dịch vụ công. Trên website, các đối tượng hiển thị thông tin vi phạm không có thật nhằm tạo tâm lý hoang mang, thúc ép nạn nhân nhanh chóng “xử lý” và “nộp phạt”.

Để hoàn tất việc “nộp phạt trực tuyến”, các đối tượng yêu cầu người dân thực hiện “xác minh”, “liên kết tài khoản” hoặc “nộp phạt trực tuyến” bằng cách nhập thông tin cá nhân, thông tin thẻ ngân hàng và mã OTP. Ngay sau khi có được các thông tin này, chúng lập tức thực hiện giao dịch chuyển tiền, chiếm đoạt toàn bộ số tiền trong tài khoản của nạn nhân.

Vì thế, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin ngân hàng cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào khi chưa được xác thực; đồng thời kịp thời trình báo cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo để ngăn chặn và xử lý theo quy định pháp luật.

Công an Đắk Lắk khẳng định tất cả các thông báo chính thống đều được thực hiện trực tiếp bằng văn bản hoặc thông qua các kênh thông tin chính thức của lực lượng Công an.

Người dân có nhu cầu tra cứu vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông, bao gồm cả vi phạm phát hiện qua hệ thống camera giám sát, “phạt nguội”, có thể thực hiện theo các cách sau:

- Truy cập Trang thông tin điện tử của Cục CSGT

- Sử dụng ứng dụng VNeTraffic (tải trên App Store hoặc Google Play); việc nhập biển số xe trên ứng dụng sẽ cho kết quả tra cứu trực tiếp từ hệ thống dữ liệu chính thức.

- Liên hệ trực tiếp với Phòng CSGT tỉnh để xác minh thông tin vi phạm nếu có thông báo chính thức.

- Trường hợp nhận được thông báo vi phạm từ các cơ quan chức năng, chủ phương tiện cần trực tiếp đến địa chỉ được nêu trong thông báo để làm việc với lực lượng CSGT.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk