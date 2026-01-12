Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tài khoản VietinBank nhận được 500 triệu đồng từ người lạ, cô gái SN 1999 lập tức hành động: Công an dùng biện pháp nghiệp vụ truy tìm

12-01-2026 - 10:30 AM | Sống

Bbất ngờ nhận được 1 số tiền lớn không rõ người gửi, người phụ nữ đã trình báo công an xã.

Sáng ngày 9/1/2026, Công an xã Tri Tôn, tỉnh An Giang cho biết vừa tổ chức biểu dương và khen ngợi chị Ngô Thị Huỳnh Như (sinh năm 1999, cư trú ấp 4, xã Tri Tôn). Chị Huỳnh Như đã có hành động đẹp khi trao trả lại số tiền 500 triệu đồng do người chuyển khoản nhầm vào tài khoản cá nhân.

Trước đó, khoảng 14 giờ 48 phút ngày 6/1/2026, tài khoản ngân hàng VietinBank của chị Như bất ngờ nhận được số tiền 500 triệu đồng từ một tài khoản lạ. Nhận thấy số tiền không thuộc sở hữu của mình và không quen biết người chuyển tiền, chị Như đã chủ động đến Công an xã Tri Tôn trình báo sự việc và nhờ Công an xã tìm người chuyển nhầm số tiền trên để hoàn trả lại.

Sau khi tiếp nhận thông tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Tri Tôn nhanh chóng xác định số tiền trên là của bà Lê Thị Kim Ca (sinh năm 1976, cư trú ấp Bình Yên, xã Bình Mỹ).

Bà Ca cho biết, ngày 6/1/2026, bà cùng chồng đến thực hiện giao dịch tại ngân hàng VietinBank Chi nhánh Châu Thành. Nhưng do nhầm lẫn thông tin tài khoản nên toàn bộ số tiền đã chuyển nhầm sang tài khoản của chị Như. Sau đó, Công an xã Tri Tôn đã mời bà Ca và đại diện ngân hàng đến trụ sở để chị Như thực hiện các thủ tục trao trả lại số tiền 500 triệu đồng cho bà Ca theo đúng quy định.

Hành động của chị Như thể hiện phẩm chất đạo đức trong sáng, tinh thần trung thực, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng. Nhận lại số tiền đã chuyển nhầm tài khoản, bà Ca vui vẻ cảm ơn chị Như và lực lượng Công xã Tri Tôn xác minh và liên hệ bà đến để trao trả lại số tiền đã chuyển nhầm.

Công an xã Tri Tôn cùng đại diện Ngân hàng Vietinbank và chị Như trao trả số tiền 500 triệu đồng cho bà Ca


Qua vụ việc trên, Công an khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin tài khoản, mã QR trước khi thực hiện giao dịch chuyển tiền. Trường hợp nhận được tiền từ tài khoản lạ và xác định không phải của mình, cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để được hướng dẫn xử lý đúng quy định.

Theo Công an tỉnh An Giang

Phát hiện 100 người cùng chuyển khoản tổng cộng 1,3 tỷ đồng cho người đàn ông SN 1997, công an triển khai các biện pháp nghiệp vụ vào cuộc

Minh Ánh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trường công lập gì mà như resort thế này? Góc nào cũng đầy chất thơ khiến hơn 5 nghìn người phải vào xuýt xoa hết cỡ

Trường công lập gì mà như resort thế này? Góc nào cũng đầy chất thơ khiến hơn 5 nghìn người phải vào xuýt xoa hết cỡ Nổi bật

Năm Bính Ngọ 2026: 3 con giáp bước vào vận tiền “đủ đầy” - lần đầu chạm tay tới giấc mơ sở hữu nhà

Năm Bính Ngọ 2026: 3 con giáp bước vào vận tiền “đủ đầy” - lần đầu chạm tay tới giấc mơ sở hữu nhà Nổi bật

Nghề livestream đang "khát" nhân lực, nhưng chỉ những kiểu người này mới thực sự trụ lại và tỏa sáng rực rỡ

Nghề livestream đang "khát" nhân lực, nhưng chỉ những kiểu người này mới thực sự trụ lại và tỏa sáng rực rỡ

10:24 , 12/01/2026
Quán cafe vắng khách, nhân viên "đốt vía" khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội: Thiệt hại sau 30 giây

Quán cafe vắng khách, nhân viên "đốt vía" khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội: Thiệt hại sau 30 giây

10:16 , 12/01/2026
Cuối tháng 11 âm 2 con giáp đạt đỉnh may mắn, cuộc sống giàu sang thịnh vượng, 1 con giáp thận trọng

Cuối tháng 11 âm 2 con giáp đạt đỉnh may mắn, cuộc sống giàu sang thịnh vượng, 1 con giáp thận trọng

10:14 , 12/01/2026
Có nên ăn ít rau hơn khi về già? Các bác sĩ cảnh báo: Người trên 65 tuổi nên tránh 4 thói quen này vì chúng có thể rút ngắn tuổi thọ

Có nên ăn ít rau hơn khi về già? Các bác sĩ cảnh báo: Người trên 65 tuổi nên tránh 4 thói quen này vì chúng có thể rút ngắn tuổi thọ

09:55 , 12/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên