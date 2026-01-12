Nghề livestream đang "khát" nhân lực, nhưng chỉ những kiểu người này mới thực sự trụ lại và tỏa sáng rực rỡ

Chúng ta đang sống trong thời đại mà chiếc điện thoại trở thành sân khấu và bất kỳ ai cũng có thể trở thành nhân vật chính. Nghề livestream (phát trực tiếp) bùng nổ như một cơn lốc, mang đến cơ hội đổi đời cho vô số người. Thế nhưng, hào quang của nghề này không chia đều cho tất cả. Có những người bước vào nghề rất chật vật, nhưng cũng có những người như cá gặp nước, càng làm càng say, càng live càng hút khách. Không hẳn vì họ xinh đẹp xuất sắc hay kỹ thuật cao siêu, mà bởi họ sở hữu những tố chất "ngầm" vô cùng đặc biệt. Nếu bạn đang phân vân không biết mình có hợp với con đường này hay không, hãy thử soi chiếu bản thân qua 5 kiểu người được xem là "con cưng" của nghề livestream dưới đây.

1. Người có cái "duyên" nói chuyện và năng lượng tích cực tỏa ra từ nụ cười

Đầu tiên và dễ nhận thấy nhất, nghề này ưu ái đặc biệt cho những người hướng ngoại, hoạt ngôn và luôn mang trong mình một nguồn năng lượng tươi mới. Bạn biết đấy, khán giả vào xem livestream đôi khi không phải để mua hàng ngay lập tức, mà họ tìm kiếm một niềm vui, một sự kết nối. Những người có tính cách cởi mở, tự nhiên trước ống kính thường có khả năng "phá băng" cực tốt. Họ coi người xem như những người bạn tâm giao, trò chuyện rôm rả, tự nhiên như hơi thở chứ không hề gượng ép.

Đặc biệt, nếu bạn là người có khiếu hài hước, biết "quăng miếng" đúng lúc thì đó chính là vũ khí tối thượng. Một nụ cười duyên, một câu đùa hóm hỉnh có thể biến một buổi tối tẻ nhạt của khán giả trở nên thú vị. Năng lượng tích cực có tính lây lan rất mạnh, và chính sự vui vẻ đó sẽ giữ chân người xem ở lại lâu hơn, biến họ từ người lạ thành "fan cứng" lúc nào không hay. Dù là bán hàng hay chỉ đơn thuần là trò chuyện giải trí, cái "duyên" ngầm này chính là thỏi nam châm hút khách tự nhiên nhất.

2. Những "chuyên gia" thực thụ nắm giữ kỹ năng trong tay

Nếu không quá hoạt ngôn, bạn vẫn có thể tỏa sáng rực rỡ nếu bạn là một người "có nghề". Khán giả ngày nay rất tinh tường, họ khao khát kiến thức và sự chia sẻ giá trị thật. Đây là sân chơi dành cho những người có kỹ năng chuyên môn sâu trong một lĩnh vực cụ thể. Đó có thể là một cô nàng mê mỹ phẩm có thể phân tích vanh vách các thành phần dưỡng da, một huấn luyện viên yoga hướng dẫn từng nhịp thở, hay một bà mẹ bỉm sữa chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con khoa học.

Khi bạn có kiến thức, lời nói của bạn có sức nặng của sự uy tín. Bên cạnh đó, những người có tài lẻ về nghệ thuật như ca hát, đàn, múa hay hội họa cũng sở hữu lợi thế cực lớn. Một buổi livestream không chỉ là nghe nói, mà còn là trải nghiệm thị giác và thính giác. Khi tài năng được kết hợp khéo léo với sản phẩm hoặc nội dung, nó tạo ra một sức hút khó cưỡng, khiến người xem cảm thấy thời gian họ bỏ ra là xứng đáng.

3. Người có trái tim nhạy cảm và khả năng thấu cảm sâu sắc

Có một kiểu livestream không ồn ào nhưng lại đi rất sâu vào lòng người, đó là livestream thiên về cảm xúc. Những người có khả năng thấu cảm, biết lắng nghe và chia sẻ chân thành thường tạo ra những phiên live vô cùng "chữa lành". Họ có thể là những người kể chuyện tài tình, khơi gợi được sự đồng cảm qua những câu chuyện về nguồn gốc nông sản, về nỗi vất vả của người làm nghề, hay đơn giản là tâm sự chuyện đời thường.

Trong khía cạnh bán hàng, những người giỏi thấu hiểu tâm lý cũng là những "chiến thần" doanh số. Họ không bán hàng bằng cách ép khách mua, mà họ bán bằng sự thấu hiểu nỗi đau và nhu cầu của khách. Họ biết cách vuốt ve cảm xúc, dùng sự chân thành để xây dựng niềm tin. Khi khán giả cảm thấy được lắng nghe và thấu hiểu, họ sẽ mua hàng bằng cả trái tim chứ không chỉ bằng lý trí.

4. "Chiến binh" lì lợm với tinh thần thép và sự kiên trì bền bỉ

Phía sau màn hình lung linh là một thực tế khắc nghiệt mà ít ai nói tới: Áp lực của những con số và dư luận. Vì thế, nghề này cần những người có tinh thần thép. Đó là những người không dễ dàng suy sụp khi thấy mắt xem lẹt đẹt, không nản lòng trước những bình luận tiêu cực hay những ngày doanh thu bằng không.

Sự kiên trì chính là chìa khóa vàng. Người xem cần thói quen, và chỉ những ai đủ "lì" để lên sóng đều đặn, không nắng mưa thất thường, mới có thể tạo ra thói quen đó cho khán giả. Giai đoạn đầu của bất kỳ ai cũng đều cô đơn và khó khăn, chỉ những người coi khó khăn là chuyện bình thường, biết tự vực dậy tinh thần và kiên nhẫn tối ưu từng chút một mới có thể đi đường dài. Thành công trong nghề này không dành cho những kẻ cả thèm chóng chán.

5. Người nắm giữ lợi thế về nguồn lực và hậu phương vững chắc

Cuối cùng, không thể phủ nhận lợi thế của những người đã có sẵn "vốn liếng". Đó có thể là những người đã có sẵn một cộng đồng người hâm mộ từ trước (KOLs, người nổi tiếng), khi chuyển sang livestream, họ chỉ việc chuyển đổi sự chú ý đó thành hành động. Hoặc đó là những chủ xưởng, chủ shop, những người nắm trong tay nguồn hàng tận gốc với giá tốt nhất.

Trong cuộc đua về giá và chất lượng, ai nắm giữ chuỗi cung ứng, người đó nắm quyền chủ động. Sự am hiểu về sản phẩm của chính mình làm ra, cộng với lợi thế cạnh tranh về giá cả, giúp họ dễ dàng thuyết phục những khách hàng khó tính nhất. Đây là kiểu người "nói có sách, mách có chứng", dùng thực lực của hàng hóa để chinh phục thị trường.

Thực ra, để trở thành một streamer giỏi, bạn không cần thiết phải là một người hoàn hảo hội tụ đủ tất cả 5 yếu tố trên. Có người đi lên bằng cái duyên hài hước, có người lại trụ vững nhờ sự cần cù chịu khó. Điều quan trọng nhất là bạn hiểu rõ thế mạnh của mình nằm ở đâu để phát huy nó rực rỡ nhất. Nghề livestream công bằng lắm, chỉ cần bạn có một điểm sáng và đủ nỗ lực mài giũa nó, chắc chắn sẽ có một chỗ đứng xứng đáng dành cho bạn giữa thế giới phẳng này.