Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ăn cá sai cách có thể "phá thận"? Bác sĩ cảnh báo: 3 loại này nên ăn ít

12-01-2026 - 15:18 PM | Sống

Ít ai ngờ rằng, không phải loại cá nào cũng thân thiện với thận. Với những người đã có bệnh thận, ăn sai cá thậm chí có thể khiến tình trạng xấu đi nhanh hơn.

Nghe tin ông Ba hàng xóm vừa đi khám sức khỏe, phát hiện axit uric trong máu cao, bác sĩ dặn phải hạn chế ăn hải sản, ông buồn ra mặt. Là người mê cá biển lâu năm, bữa cơm thiếu món cá với ông cứ thấy “không trọn vẹn”.

Nhưng ít ai ngờ rằng, không phải loại cá nào cũng thân thiện với thận. Với những người đã có bệnh thận, ăn sai cá thậm chí có thể khiến tình trạng xấu đi nhanh hơn.

1. Cá giàu purin, gánh nặng âm thầm cho thận

Một số loại cá biển nhỏ như cá mòi, cá cơm, cá ba sa, cùng với trứng cá, cá khô hay cá chế biến sẵn, có hàm lượng purin rất cao, thậm chí tương đương nội tạng động vật. Khi vào cơ thể, purin sẽ được chuyển hóa thành axit uric, và thận là cơ quan chính chịu trách nhiệm đào thải chất này ra ngoài.

Ăn cá sai cách có thể "phá thận"? Bác sĩ cảnh báo: 3 loại này nên ăn ít- Ảnh 1.

Vấn đề xảy ra khi axit uric sinh ra quá nhiều hoặc khả năng bài tiết của thận suy giảm. Axit uric có thể kết tinh, lắng đọng ở khớp hoặc trong thận, lâu ngày làm tăng nguy cơ gout và gây tổn thương chức năng thận. Với người đã có bệnh thận hoặc axit uric cao, việc ăn nhiều cá giàu purin chẳng khác nào “đổ thêm gánh nặng” lên thận vốn đã quá tải.

2. Cá muối mặn, thủ phạm âm thầm làm tăng huyết áp

Cá muối, cá hun khói, cá đóng hộp hay các loại cá khô ăn liền thường chứa lượng muối rất cao. Chỉ một gói cá khô khoảng 100 gram cũng có thể cung cấp hơn một nửa lượng natri khuyến nghị mỗi ngày.

Ăn cá sai cách có thể "phá thận"? Bác sĩ cảnh báo: 3 loại này nên ăn ít- Ảnh 2.

Khi nạp quá nhiều muối, cơ thể dễ giữ nước, làm tăng thể tích máu và kéo theo huyết áp tăng cao. Trong khi đó, tăng huyết áp lại là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu gây tổn thương cầu thận. Với người suy thận hoặc chức năng thận đã giảm, việc ăn mặn thường xuyên có thể tạo ra vòng luẩn quẩn khiến bệnh tiến triển nhanh hơn.

3. Cá tích tụ kim loại nặng, mối nguy khó nhận biết

Những loài cá lớn, sống lâu và đứng ở đỉnh chuỗi thức ăn như cá ngừ đại dương, cá kiếm, cá mập có xu hướng tích tụ nhiều kim loại nặng, đặc biệt là thủy ngân. Một số loại nhuyễn thể sống ở vùng biển gần bờ ô nhiễm cũng có nguy cơ tương tự.

Ăn cá sai cách có thể "phá thận"? Bác sĩ cảnh báo: 3 loại này nên ăn ít- Ảnh 3.

Kim loại nặng khi vào cơ thể cần được thận lọc và đào thải. Nếu tích lũy quá mức, chúng có thể gây tổn thương ống thận, ảnh hưởng lâu dài đến chức năng thận. Phụ nữ mang thai, trẻ em và người có bệnh thận càng cần thận trọng hơn, nên ưu tiên các loại cá nhỏ, sống thấp trong chuỗi thức ăn để giảm rủi ro.

Thực tế, với người khỏe mạnh, việc ăn những loại cá trên ở mức độ vừa phải thường không gây vấn đề nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu bạn đang có axit uric cao, tăng huyết áp hoặc suy giảm chức năng thận, việc lựa chọn cá cần được cân nhắc kỹ hơn.

Các chuyên gia thường khuyên nên ưu tiên những loại cá có hàm lượng purin trung bình đến thấp như cá tuyết, cá vược, cá hồi, đồng thời lựa chọn cách chế biến đơn giản như hấp, luộc, nấu canh nhạt, hạn chế chiên rán và nêm nếm quá mặn. Dù là thực phẩm giàu dinh dưỡng đến đâu, ăn đúng loại và đúng lượng vẫn là nguyên tắc quan trọng nhất để bảo vệ thận về lâu dài.

Nguồn và ảnh: Sohu

Theo Mỹ Diệu

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tôi 57 tuổi, lương hưu chỉ 6,8 triệu đồng/tháng vẫn sống thong dong: Ăn, mặc không đáng bao, chỉ người không tính toán mới nghèo cả đời

Tôi 57 tuổi, lương hưu chỉ 6,8 triệu đồng/tháng vẫn sống thong dong: Ăn, mặc không đáng bao, chỉ người không tính toán mới nghèo cả đời Nổi bật

Công an cảnh báo khẩn liên quan đến phạt nguội qua camera AI: Người dân cần chú ý

Công an cảnh báo khẩn liên quan đến phạt nguội qua camera AI: Người dân cần chú ý Nổi bật

4 con giáp hiếm khi khoe nhưng lại siêu giàu: Ăn nên làm ra, vận may ồ ạt, đặc biệt là top 1

4 con giáp hiếm khi khoe nhưng lại siêu giàu: Ăn nên làm ra, vận may ồ ạt, đặc biệt là top 1

15:18 , 12/01/2026
Từ 19/1, các tuyến đường sau sẽ bị cấm/tạm cấm: Người dân cập nhật ngay để chủ động thay đổi hành trình

Từ 19/1, các tuyến đường sau sẽ bị cấm/tạm cấm: Người dân cập nhật ngay để chủ động thay đổi hành trình

15:13 , 12/01/2026
Thương gia mang hơn 900 tỷ đồng hỏi mua 3 cây gỗ trong vườn, lão nông dân đưa ra quyết định gây tranh cãi

Thương gia mang hơn 900 tỷ đồng hỏi mua 3 cây gỗ trong vườn, lão nông dân đưa ra quyết định gây tranh cãi

14:50 , 12/01/2026
Từ nay đến Tết, cứ thường xuyên ăn loại hạt này bảo sao giảm cân tự nhiên, hạ đường huyết hiệu quả: Lúc nào chợ Việt cũng có sẵn

Từ nay đến Tết, cứ thường xuyên ăn loại hạt này bảo sao giảm cân tự nhiên, hạ đường huyết hiệu quả: Lúc nào chợ Việt cũng có sẵn

14:47 , 12/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên