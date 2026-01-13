Tà Xùa lọt top điểm đến đáng ghé thăm nhất thế giới
Tà Xùa, tỉnh Sơn La vừa được kênh truyền hình NDTV (New Delhi Television) của Ấn Độ vinh danh trong top 26 điểm đến toàn cầu đáng ghé thăm năm 2026, trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong danh sách này.
- 12-01-20264 con giáp hiếm khi khoe nhưng lại siêu giàu: Ăn nên làm ra, vận may ồ ạt, đặc biệt là top 1
- 12-01-2026Công an cảnh báo khẩn liên quan đến phạt nguội qua camera AI: Người dân cần chú ý
- 11-01-20261 Á hậu vừa đón tin vui
Trong danh sách 26 điểm đến toàn cầu đáng ghé thăm năm 2026 do kênh truyền hình NDTV công bố, Tà Xùa , một xã vùng cao thuộc tỉnh Sơn La, đã trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam được vinh danh.
Việc một điểm đến còn khá nguyên sơ của rừng núi Tây Bắc xuất hiện bên cạnh những địa danh nổi tiếng thế giới như Sapporo (Nhật Bản), Cusco (Peru), Svalbard (Na Uy) hay Luang Prabang (Lào) cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của du lịch Việt Nam trên bản đồ quốc tế.
Theo NDTV, yếu tố quan trọng giúp Tà Xùa ghi điểm chính là không gian hoang sơ, ít dấu ấn thương mại hóa. Trong bối cảnh nhiều điểm du lịch nổi tiếng đang dần trở nên đông đúc, ồn ào, Tà Xùa lại mang đến cảm giác nguyên bản hiếm có, nơi con người có thể “sống chậm”, hòa mình vào thiên nhiên và tìm lại sự cân bằng nội tâm.
NDTV mô tả Tà Xùa là “thiên đường săn mây” của Việt Nam, nổi tiếng nhất với sống lưng khủng long, cung đường trekking đã trở thành biểu tượng trong cộng đồng mê xê dịch.
Thiên nhiên Tà Xùa không cần quá nhiều sự sắp đặt, chỉ với núi non, mây trời và những phiến đá xếp chồng tự nhiên cũng đủ tạo nên những khung hình ấn tượng. Chính vẻ đẹp mộc mạc, nguyên sơ ấy đã làm nên sức hút bền bỉ của Tà Xùa, khiến bất kỳ ai từng đặt chân đến đều mong muốn quay trở lại.
Sống lưng khủng long ở Tà Xùa là con đường hẹp dài khoảng 1,5-2km, được người dân gọi chạy dọc theo sống núi, hai bên là những thung lũng sâu hun hút, phía trên là mây trắng cuộn trào không ngừng. Bên cạnh đó, Tà Xùa còn sở hữu nhiều điểm check-in độc đáo như mỏm cá heo, hay cây táo mèo cô đơn tọa lạc tại đỉnh Gió, ngã ba Xím Vàng - Háng Đồng...
Bảng xếp hạng của NDTV tập trung vào những điểm đến còn “nằm ngoài bản đồ du lịch đại trà”, phù hợp với xu hướng du lịch trải nghiệm, tìm kiếm sự khác biệt và giá trị nguyên bản trong năm 2026.
Các địa danh góp mặt đều chưa quá đông đúc, sở hữu cảnh quan thiên nhiên cuốn hút hoặc mang lại cảm xúc đáng nhớ chỉ sau một lần ghé thăm. Sự xuất hiện của Tà Xùa trong danh sách này được xem là minh chứng cho tiềm năng du lịch lớn của vùng núi cao Tây Bắc Việt Nam.
Tà Xùa nằm cách Hà Nội hơn 200km. Sau đợt sắp xếp địa giới hành chính năm 2025, xã Tà Xùa mới được hình thành trên cơ sở hợp nhất ba xã cũ là Tà Xùa, Làng Chếu và Háng Đồng với tổng diện tích hơn 230km². Tà Xùa nằm ở độ cao trên 2.800m so với mực nước biển, có khí hậu mát mẻ quanh năm. Nhiệt độ mùa hè hiếm khi vượt quá 28°C, còn mùa đông thường thấp hơn khu vực đồng bằng từ 3–6°C. Đặc biệt, Tà Xùa gần như quanh năm được bao phủ bởi những dải mây mù, tạo nên khung cảnh huyền ảo như chốn bồng lai. Thời điểm lý tưởng nhất để săn mây là từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, khi nhiệt độ thấp và độ ẩm cao giúp mây dễ hình thành, dù du khách vẫn cần theo dõi thời tiết để tránh những cơn mưa buổi sáng.
Tiền Phong