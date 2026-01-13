Tà Xùa lọt top điểm đến đáng ghé thăm nhất thế giới

Trong danh sách 26 điểm đến toàn cầu đáng ghé thăm năm 2026 do kênh truyền hình NDTV công bố, Tà Xùa , một xã vùng cao thuộc tỉnh Sơn La, đã trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam được vinh danh.

“Thiên đường săn mây” ở Tà Xùa.

Việc một điểm đến còn khá nguyên sơ của rừng núi Tây Bắc xuất hiện bên cạnh những địa danh nổi tiếng thế giới như Sapporo (Nhật Bản), Cusco (Peru), Svalbard (Na Uy) hay Luang Prabang (Lào) cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của du lịch Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Theo NDTV, yếu tố quan trọng giúp Tà Xùa ghi điểm chính là không gian hoang sơ, ít dấu ấn thương mại hóa. Trong bối cảnh nhiều điểm du lịch nổi tiếng đang dần trở nên đông đúc, ồn ào, Tà Xùa lại mang đến cảm giác nguyên bản hiếm có, nơi con người có thể “sống chậm”, hòa mình vào thiên nhiên và tìm lại sự cân bằng nội tâm.

NDTV mô tả Tà Xùa là “thiên đường săn mây” của Việt Nam, nổi tiếng nhất với sống lưng khủng long, cung đường trekking đã trở thành biểu tượng trong cộng đồng mê xê dịch.

Con đường được người dân gọi sống lưng khủng long ở Tà Xùa.

Thiên nhiên Tà Xùa không cần quá nhiều sự sắp đặt, chỉ với núi non, mây trời và những phiến đá xếp chồng tự nhiên cũng đủ tạo nên những khung hình ấn tượng. Chính vẻ đẹp mộc mạc, nguyên sơ ấy đã làm nên sức hút bền bỉ của Tà Xùa, khiến bất kỳ ai từng đặt chân đến đều mong muốn quay trở lại.

Sống lưng khủng long ở Tà Xùa là con đường hẹp dài khoảng 1,5-2km, được người dân gọi chạy dọc theo sống núi, hai bên là những thung lũng sâu hun hút, phía trên là mây trắng cuộn trào không ngừng. Bên cạnh đó, Tà Xùa còn sở hữu nhiều điểm check-in độc đáo như mỏm cá heo, hay cây táo mèo cô đơn tọa lạc tại đỉnh Gió, ngã ba Xím Vàng - Háng Đồng...

Bảng xếp hạng của NDTV tập trung vào những điểm đến còn “nằm ngoài bản đồ du lịch đại trà”, phù hợp với xu hướng du lịch trải nghiệm, tìm kiếm sự khác biệt và giá trị nguyên bản trong năm 2026.

Các địa danh góp mặt đều chưa quá đông đúc, sở hữu cảnh quan thiên nhiên cuốn hút hoặc mang lại cảm xúc đáng nhớ chỉ sau một lần ghé thăm. Sự xuất hiện của Tà Xùa trong danh sách này được xem là minh chứng cho tiềm năng du lịch lớn của vùng núi cao Tây Bắc Việt Nam.