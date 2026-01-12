Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sốt sình sịch với cánh đồng hoa xuân ở TPHCM

12-01-2026

Một cánh đồng hoa vừa mở cửa tại TPHCM nhanh chóng trở thành điểm hẹn của nhiều gia đình và bạn trẻ. Không gian rộng lớn, ngập tràn sắc hoa cùng các tiểu cảnh mang không khí xuân đã thu hút đông đảo người dân đến tham quan, chụp ảnh và tận hưởng những khoảnh khắc đầu năm.

Sốt sình sịch với cánh đồng hoa xuân ở TPHCM- Ảnh 1.

Một cánh đồng hoa đậm không khí xuân vừa khai trương tại khu đô thị Vạn Phúc (TP Thủ Đức cũ) đang trở thành điểm đến hấp dẫn trong những ngày đầu năm.

Sốt sình sịch với cánh đồng hoa xuân ở TPHCM- Ảnh 2.

Không gian rộng lớn, ngập tràn sắc hoa với nhiều loài khác nhau khiến nơi này thu hút nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ và du khách đến tham quan, chụp ảnh từ sáng đến chiều.

Sốt sình sịch với cánh đồng hoa xuân ở TPHCM- Ảnh 3.

Trên diện tích trải rộng, hơn chục loại hoa được trồng theo từng khu, từ sắc vàng rực rỡ của hướng dương đến những gam màu hồng, cam, đỏ, tím… tạo nên những góc hình bắt mắt.

Sốt sình sịch với cánh đồng hoa xuân ở TPHCM- Ảnh 4.

Nhiều gia đình từ các khu vực lân cận đã tranh thủ dịp cuối tuần đến tham quan. Vợ chồng anh Võ Hoàng Nhật và chị Nguyễn Thị Anh Na (ngụ phường Lái Thiêu) chia sẻ: “Chúng tôi đến đây vào chiều cuối tuần để ngắm hoa và chụp vài bức hình kỷ niệm. Không khí rất tươi mới, nhiều loài hoa đang nở rộ nên vừa đi vừa thấy ấm áp, đúng chất Tết”.

Sốt sình sịch với cánh đồng hoa xuân ở TPHCM- Ảnh 5.

Không gian thoáng đãng cùng các tiểu cảnh chủ đề Tết truyền thống như câu đối đỏ, lồng đèn và dưa hấu đã biến nơi này thành điểm “check-in” lý tưởng cho những ai muốn lưu giữ kỷ niệm xuân.

Sốt sình sịch với cánh đồng hoa xuân ở TPHCM- Ảnh 6.

Biết đến cánh đồng hoa qua mạng xã hội, chị Lê Thị Thu Hằng (ngụ phường Hạnh Thông) tranh thủ cuối tuần ghé nơi đây tham quan, chụp hình. “Tôi khá bất ngờ vì quy mô lớn hơn tưởng tượng, hoa được trồng thành từng mảng rộng nên chụp góc nào cũng đẹp. Đi dạo giữa cánh đồng hoa thấy không khí Tết rõ ràng hơn, tâm trạng cũng nhẹ nhàng, thoải mái hơn sau một năm bận rộn”, chị Hằng chia sẻ.

Sốt sình sịch với cánh đồng hoa xuân ở TPHCM- Ảnh 7.

Không gian vườn hoa được bố trí hài hòa với nhiều khu vực trồng hoa theo chủ đề, nổi bật là các loài hoa nở rộ đúng dịp xuân như hướng dương, cánh bướm, xác pháo… tạo nên những mảng màu rực rỡ giữa đô thị.

Sốt sình sịch với cánh đồng hoa xuân ở TPHCM- Ảnh 8.

Cánh đồng hoa khoe sắc với nhiều loại hoa khác nhau, đặc biệt là hoa hướng dương đang nở rực rỡ. Ban tổ chức còn bố trí những tiểu cảnh tái hiện không khí Tết cổ truyền từ Bắc đến Nam, tạo nên khung cảnh vừa quen thuộc vừa đậm chất xuân

Sốt sình sịch với cánh đồng hoa xuân ở TPHCM- Ảnh 9.

Sốt sình sịch với cánh đồng hoa xuân ở TPHCM- Ảnh 10.

Bên cạnh khu tham quan hoa, khu vực còn có các gian hàng ẩm thực với đặc sản vùng miền và sản phẩm làng nghề truyền thống phục vụ du khách.

Sốt sình sịch với cánh đồng hoa xuân ở TPHCM- Ảnh 11.

Theo ghi nhận, ngay từ những ngày đầu mở cửa, vườn hoa Vạn Phúc đã thu hút đông đảo người dân ở TPHCM đến tham quan, đặc biệt vào buổi sáng và chiều mát. Nhiều người cho rằng đây là điểm check-in phù hợp trong dịp Tết, mang đến không gian xanh và cảm giác thư thái giữa nhịp sống đô thị.

Theo Anh Nhàn

Tiền Phong

