Sốt sình sịch với cánh đồng hoa xuân ở TPHCM
Một cánh đồng hoa vừa mở cửa tại TPHCM nhanh chóng trở thành điểm hẹn của nhiều gia đình và bạn trẻ. Không gian rộng lớn, ngập tràn sắc hoa cùng các tiểu cảnh mang không khí xuân đã thu hút đông đảo người dân đến tham quan, chụp ảnh và tận hưởng những khoảnh khắc đầu năm.
11-01-2026
12-01-2026
12-01-2026
Một cánh đồng hoa đậm không khí xuân vừa khai trương tại khu đô thị Vạn Phúc (TP Thủ Đức cũ) đang trở thành điểm đến hấp dẫn trong những ngày đầu năm.
Không gian rộng lớn, ngập tràn sắc hoa với nhiều loài khác nhau khiến nơi này thu hút nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ và du khách đến tham quan, chụp ảnh từ sáng đến chiều.
Trên diện tích trải rộng, hơn chục loại hoa được trồng theo từng khu, từ sắc vàng rực rỡ của hướng dương đến những gam màu hồng, cam, đỏ, tím… tạo nên những góc hình bắt mắt.
Nhiều gia đình từ các khu vực lân cận đã tranh thủ dịp cuối tuần đến tham quan. Vợ chồng anh Võ Hoàng Nhật và chị Nguyễn Thị Anh Na (ngụ phường Lái Thiêu) chia sẻ: “Chúng tôi đến đây vào chiều cuối tuần để ngắm hoa và chụp vài bức hình kỷ niệm. Không khí rất tươi mới, nhiều loài hoa đang nở rộ nên vừa đi vừa thấy ấm áp, đúng chất Tết”.
Không gian thoáng đãng cùng các tiểu cảnh chủ đề Tết truyền thống như câu đối đỏ, lồng đèn và dưa hấu đã biến nơi này thành điểm “check-in” lý tưởng cho những ai muốn lưu giữ kỷ niệm xuân.
Biết đến cánh đồng hoa qua mạng xã hội, chị Lê Thị Thu Hằng (ngụ phường Hạnh Thông) tranh thủ cuối tuần ghé nơi đây tham quan, chụp hình. “Tôi khá bất ngờ vì quy mô lớn hơn tưởng tượng, hoa được trồng thành từng mảng rộng nên chụp góc nào cũng đẹp. Đi dạo giữa cánh đồng hoa thấy không khí Tết rõ ràng hơn, tâm trạng cũng nhẹ nhàng, thoải mái hơn sau một năm bận rộn”, chị Hằng chia sẻ.
Không gian vườn hoa được bố trí hài hòa với nhiều khu vực trồng hoa theo chủ đề, nổi bật là các loài hoa nở rộ đúng dịp xuân như hướng dương, cánh bướm, xác pháo… tạo nên những mảng màu rực rỡ giữa đô thị.
Cánh đồng hoa khoe sắc với nhiều loại hoa khác nhau, đặc biệt là hoa hướng dương đang nở rực rỡ. Ban tổ chức còn bố trí những tiểu cảnh tái hiện không khí Tết cổ truyền từ Bắc đến Nam, tạo nên khung cảnh vừa quen thuộc vừa đậm chất xuân
Bên cạnh khu tham quan hoa, khu vực còn có các gian hàng ẩm thực với đặc sản vùng miền và sản phẩm làng nghề truyền thống phục vụ du khách.
Theo ghi nhận, ngay từ những ngày đầu mở cửa, vườn hoa Vạn Phúc đã thu hút đông đảo người dân ở TPHCM đến tham quan, đặc biệt vào buổi sáng và chiều mát. Nhiều người cho rằng đây là điểm check-in phù hợp trong dịp Tết, mang đến không gian xanh và cảm giác thư thái giữa nhịp sống đô thị.
Theo
Tiền Phong
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://tienphong.vn/sot-sinh-sich-voi-canh-dong-hoa-xuan-o-tphcm-post1812079.tpo
CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Ngày
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Năm
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
XEM