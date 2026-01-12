Sốt sình sịch với cánh đồng hoa xuân ở TPHCM

Nhiều gia đình từ các khu vực lân cận đã tranh thủ dịp cuối tuần đến tham quan. Vợ chồng anh Võ Hoàng Nhật và chị Nguyễn Thị Anh Na (ngụ phường Lái Thiêu) chia sẻ: “Chúng tôi đến đây vào chiều cuối tuần để ngắm hoa và chụp vài bức hình kỷ niệm. Không khí rất tươi mới, nhiều loài hoa đang nở rộ nên vừa đi vừa thấy ấm áp, đúng chất Tết”.