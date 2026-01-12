Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cách đón Tết của người miền Tây

12-01-2026 - 20:30 PM | Lifestyle

Dù có nhiều trend mới xuất hiện thì ở miền Tây, người dân vẫn trung thành với "đặc sản" này mỗi dịp Tết.

Về miền Tây dịp Tết, có một "đặc sản" không thể thiếu là hệ thống đèn led, đèn nháy treo khắp nhà. Chỉ cần trời chớm tối, cả xóm làng như bật công tắc "chế độ lễ hội": đèn nháy xanh đỏ tím vàng treo kín từ cổng vào tới hiên nhà, sáng rực không thua gì quán xá.

Trung bình nhà miền Tây trang trí Tết. Nguồn: TikTok @nhisidateo

Cách đón Tết của người miền Tây- Ảnh 1.

Không đỏ rực đời không nể

Không phải ngẫu nhiên mà cư dân mạng đùa nhau "10 nhà miền Tây thì hết 11 nhà treo đèn". Nhà nào ít thì vài dây, nhà nào "máu lửa" thì treo hẳn combo đèn chóp xoay, đèn sao, đèn bông tuyết, treo chồng treo lớp, càng nhiều càng vui. Ban ngày thì không quá nổi bật nhưng tối đến thì sáng rực, xập xình như lễ hội.

Dây đèn xanh đỏ vàng là thứ không thể thiếu. Nguồn: TikTok @hueman140620

Cách đón Tết của người miền Tây- Ảnh 2.

Sáng bừng từ nhà đến ngoài ngõ. Nguồn: TikTok tna_1601

Không chạy theo xu hướng tối giản, sang trọng như những khu vực khác, ở miền Tây treo đèn dù có thể khá chói mắt nhưng đổi lại là cảm giác rộn ràng, vui vẻ, đúng kiểu Tết là phải sáng, phải đông, phải nhộn nhịp. Họ treo đèn không phải để khoe hay để cho đẹp nhà cửa mà là để cả xóm cùng vui.

Cách đón Tết của người miền Tây- Ảnh 3.

Nhìn cũng sợ, mà cũng vui. Nguồn: TikTok @wn.lynne

Cách đón Tết của người miền Tây- Ảnh 4.

Không nhà nào chịu thua nhà nào. Nguồn: TikTok tna_1601

Buổi tối đi chơi về nhìn con đường sáng rực, nhà nhà bật đèn, tự nhiên thấy lòng cũng rộn lên, cảm nhận được rõ ràng thời khắc năm cũ qua và năm mới đến. Có lẽ vì vậy mà với nhiều gia đình miền Tây, Tết mà thiếu đèn nháy thì không thể trọn vẹn, vẫn thiếu không khí vui vẻ rất đặc trưng mà chỉ miền quê sông nước mới có.

Nguồn: TikTok

Công an cảnh báo khẩn liên quan đến phạt nguội qua camera AI: Người dân cần chú ý

Theo Lam Phương

Phụ nữ số

miền Tây

