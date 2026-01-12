Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bỏ 50.000 đồng mua món ốc lạ ở Việt Nam, khách Tây mỏi nhừ tay vì ăn mãi không xong

12-01-2026 - 17:55 PM | Lifestyle

Một món ốc bình dân của Việt Nam đã khiến vị khách nước ngoài phải thừa nhận rằng ăn quá mất công, nhưng lại không giấu nổi sự thích thú vì hương vị cuốn đến khó dừng.

Ẩm thực Việt Nam từ lâu đã nổi tiếng bởi sự phong phú, đa dạng và đầy bất ngờ. Không chỉ có những món "quốc dân" như phở, bún chả hay bánh mì, nhiều món ăn vặt ven đường, nghe tên đã lạ mà cách ăn còn "khó nhằn", lại chính là thứ khiến du khách nước ngoài nhớ mãi không quên. Mới đây, mạng xã hội tiếp tục lan truyền một đoạn video ghi lại trải nghiệm của một vị khách Tây khi thử mua một món ốc nhỏ xíu nhưng cực kỳ đặc biệt ở Việt Nam.

Theo chia sẻ của cô gái này, đây là loại ốc nhỏ nhất mà cô từng thấy từ trước đến nay. Ban đầu, cô khá tò mò khi nhìn thấy những túi ốc bé li ti được bày bán ven đường. Không suy nghĩ quá nhiều, vị khách Tây quyết định bỏ ra 50.000 đồng để mua thử, xem món ăn "thần thánh" này có gì mà khiến nhiều người mê đến vậy.

Bỏ 50.000 đồng mua món ốc lạ ở Việt Nam, khách Tây mỏi nhừ tay vì ăn mãi không xong- Ảnh 1.

(Nguồn: @shashainvietnam)

Người bán nhanh tay chuẩn bị cho cô một túi ốc đã được trộn sẵn gia vị. Trong túi, ngoài những con ốc nhỏ xíu còn có thêm vài chiếc gai bưởi - "dụng cụ chuyên dụng" để lể (khêu) ốc. Ngay từ lúc mở túi, mùi thơm đặc trưng đã bốc lên, khiến cô không khỏi háo hức.

Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng Việt. Nhiều người xem xong lập tức nhận ra đây chính là ốc gạo - hay còn được gọi là ốc lể, một món ăn vặt quen thuộc với người miền Trung, đặc biệt là ở Đà Nẵng. Không ít bình luận đồng cảm: "Món này ăn là xác định mỏi tay, nhưng đã ăn thì khó dừng lắm", hay "Ngồi lể ốc có thể cả tiếng đồng hồ mà vẫn thấy ngon".

Bỏ 50.000 đồng mua món ốc lạ ở Việt Nam, khách Tây mỏi nhừ tay vì ăn mãi không xong- Ảnh 2.

(Ảnh: Châu Anh)

Về phía mình, vị khách Tây cũng không giấu được sự thích thú. Dù thừa nhận việc lể ốc khá mất thời gian, tay mỏi nhừ vì phải thao tác liên tục, nhưng cô lại cho rằng hương vị của món ăn này rất cuốn.

Bỏ 50.000 đồng mua món ốc lạ ở Việt Nam, khách Tây mỏi nhừ tay vì ăn mãi không xong- Ảnh 3.

(Nguồn: @shashainvietnam)

Ốc gạo, còn gọi là ốc lể, vốn là món ăn dân dã, thường có mặt ở miền Trung, điển hình là Đà Nẵng. Ốc nhỏ, sống nhiều ở vùng nước lợ, sau khi luộc hoặc hấp sẽ được trộn cùng gia vị đậm đà. Điểm đặc biệt nằm ở cách ăn: không vội vàng, mà phải chậm rãi, kiên nhẫn, vừa lể vừa trò chuyện. Có lẽ chính điều đó lại tạo nên nét cuốn hút rất riêng cho món ốc này.

Với nhiều người Việt, ăn ốc gạo không chỉ là ăn một món vặt, mà còn là một thói quen, một thú vui. Và với vị khách Tây trong câu chuyện này, chỉ 50.000 đồng đã đủ để mang đến một trải nghiệm ẩm thực vừa lạ lẫm, vừa đáng nhớ - nơi mà cái mỏi tay lại trở thành một phần của niềm vui khi khám phá ẩm thực Việt Nam.

(Nguồn: @shashainvietnam)

Theo Châu Anh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
"Song cúp" trân quý của Techcombank: Hơn cả giải thưởng, đó là sức mạnh của niềm tin từ cộng đồng

"Song cúp" trân quý của Techcombank: Hơn cả giải thưởng, đó là sức mạnh của niềm tin từ cộng đồng Nổi bật

Báo Mỹ ca ngợi Việt Nam là "cường quốc du lịch" đang trỗi dậy mạnh mẽ

Báo Mỹ ca ngợi Việt Nam là "cường quốc du lịch" đang trỗi dậy mạnh mẽ Nổi bật

Một thanh treo co giãn, hơn 20 cách dùng: Món đồ rẻ nhất nhưng "lời" nhất tôi từng mua

Một thanh treo co giãn, hơn 20 cách dùng: Món đồ rẻ nhất nhưng "lời" nhất tôi từng mua

17:35 , 12/01/2026
Người trẻ không hề “tiêu hoang” như nhiều người nghĩ: 6 cách chi tiền tỉnh táo khiến người lớn cũng phải nhìn lại

Người trẻ không hề “tiêu hoang” như nhiều người nghĩ: 6 cách chi tiền tỉnh táo khiến người lớn cũng phải nhìn lại

16:55 , 12/01/2026
Sắc vóc người đẹp đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Liên lục địa lần thứ 53

Sắc vóc người đẹp đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Liên lục địa lần thứ 53

16:22 , 12/01/2026
Bất ngờ chiếc iPhone cũ giá rẻ đang được "săn lùng" mạnh mẽ: Lượt tìm kiếm tăng 979%

Bất ngờ chiếc iPhone cũ giá rẻ đang được "săn lùng" mạnh mẽ: Lượt tìm kiếm tăng 979%

16:20 , 12/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên