NSƯT Việt 3 đời vợ, có 1000 cây vàng, ở biệt thự 300m²

NSƯT Kim Tử Long là một trong những gương mặt tiêu biểu của sân khấu cải lương Việt Nam. Gắn bó với nghệ thuật từ khi còn rất trẻ, anh ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn kinh điển, sở hữu chất giọng ngọt, truyền cảm cùng lối diễn xuất giàu cảm xúc. Ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, Kim Tử Long là cái tên bảo chứng phòng vé, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo và lịch biểu diễn dày đặc gần như không có ngày nghỉ.

Bên cạnh thành công trên sân khấu, nam nghệ sĩ từng thử sức với nhiều công việc khác ngoài nghệ thuật. Anh chia sẻ bản thân không chủ đích kinh doanh bất động sản, nhưng cơ duyên mua bán nhà đất cứ tự nhiên tìm đến. Nhờ sự nhạy bén và may mắn, hầu hết các giao dịch đều mang lại khoản lời đáng kể. Kim Tử Long từng tiết lộ rằng vào đầu những năm 2000, anh thậm chí sở hữu trong tay 1000 cây vàng.

Trải qua những thăng trầm trong đời sống hôn nhân, NSƯT Kim Tử Long hiện tận hưởng cuộc sống gia đình êm ấm bên người vợ thứ ba - NSƯT Trinh Trinh, kém anh 11 tuổi. Tổ ấm của nam nghệ sĩ thêm trọn vẹn với 5 người con đủ nếp.

"Vua cải lương" Kim Tử Long sinh năm 1966

Cơ ngơi hiện tại của NSƯT Kim Tử Long

NSƯT Kim Tử Long đang sống trong căn biệt thự tọa lạc trong một khu dân cư biệt lập tại huyện Bình Chánh (TP.HCM), tách biệt khỏi sự ồn ào của phố thị. Cơ ngơi được nam nghệ sĩ xây dựng từ năm 2014, là thành quả của nhiều năm miệt mài hoạt động nghệ thuật. Căn biệt thự có diện tích gần 300m², thiết kế 3 tầng khang trang, đi kèm khu vườn rộng rãi. Không gian sống được trang bị hệ thống camera giám sát và bảo vệ 24/24, đảm bảo sự riêng tư và an toàn. Phía trước nhà phủ xanh bởi nhiều loại cây, tạo cảm giác thoáng đãng ngay từ lối vào. Bên trong, một khoảng sân rộng được tận dụng để trồng sen và các loại cây cảnh, điểm xuyết thêm những chậu hoa do chính tay Kim Tử Long chăm chút, mang đến không gian sống yên bình, đậm chất thư thái của người nghệ sĩ.

Biệt thự của NSƯT Kim Tử Long có diện tích gần 300m²

Cơ ngơi có thiết kế 3 tầng khang trang

Trong khuôn viên có khoảng sân vườn rộng rãi

Toàn bộ không gian nội thất của căn nhà đều được thiết kế theo đúng gu thẩm mỹ và sở thích riêng của Kim Tử Long. Từ gam màu tường xám trắng chủ đạo đến kiểu dáng cửa chính, mọi chi tiết đều được nam nghệ sĩ cân nhắc kỹ lưỡng, thậm chí chỉnh sửa nhiều lần cho đến khi thật sự ưng ý.

Kim Tử Long là người lên ý tưởng tổng thể cho ngôi nhà. Từ bố cục phòng khách, cách bố trí cầu thang cho đến không gian sinh hoạt chung, tất cả đều được anh phác thảo sơ lược trên giấy, rồi gửi cho kiến trúc sư triển khai thành bản vẽ chi tiết trước khi thi công. Vì vậy, căn biệt thự không chỉ đẹp về hình thức mà còn phản ánh rõ dấu ấn cá nhân của nam nghệ sĩ.

Kim Tử Long là người lên ý tưởng thiết kế tổng thể cho ngôi nhà

Nam nghệ sĩ thiết kế riêng một không gian để trưng bày bằng khen, giải thưởng đạt được trong suốt thời gian hoạt động nghệ thuật

Khu vực phòng ăn và phòng bếp trang bị nhiều thiết bị hiện đại để phục vụ nhu cầu sinh hoạt

Không gian bể bơi trong biệt thự của Kim Tử Long.

Tổng hợp