5 thói quen giảm cân sau tuổi 40 mà KHÔNG CẦN NHỊN ĐÓI, làm theo sớm thì càng nhanh có "diện mạo mới" đón chào năm mới!

Bước sang tuổi 40, cơ thể phụ nữ đối mặt với những biến động lớn về nội tiết tố, đặc biệt là trong giai đoạn tiền mãn kinh. Đồng thời, tình trạng dễ tăng cân, khó giảm cân cũng khiến nhiều chị em đau đầu.

Huấn luyện viên cá nhân người Tây Ban Nha Almudena Llácer - chuyên gia dinh dưỡng và giảm cân dành cho phụ nữ trên 40 cho biết, lúc này quá trình trao đổi chất chậm lại khiến mỡ thừa dễ tích tụ tại vùng bụng và hông. Cùng với sự thay đổi nội tiết tố, lão hóa cơ thể làm những phương pháp giảm cân trước đây không còn hiệu quả.

Vì vậy, bà đưa ra 5 thói quen quan trọng để giảm mỡ thừa, giảm cân hiệu quả mà vẫn đảm bảo sức khỏe cho chị em sau tuổi 40 như:

1. Ăn uống đúng cách thay vì nhịn đói

"Nhiều phụ nữ có thói quen cắt giảm calo đột ngột khi muốn giảm cân nhanh, nhưng điều này lại gây phản tác dụng" - Almudena Llácer nói.

Việc nhịn đói khiến cơ thể mệt mỏi, dễ bỏ cuộc và làm quá trình trao đổi chất càng trì trệ hơn, dẫn đến tích trữ mỡ nhiều hơn khi ăn trở lại. Chìa khóa là ăn đủ bữa với thực đơn đa dạng, ưu tiên tinh bột chuyển hóa chậm và chất xơ từ rau xanh để no lâu. Đặc biệt, hãy áp dụng quy tắc ăn rau trước, sau đó đến đạm và tinh bột để ngăn chặn việc tích mỡ bụng.

2. Ưu tiên bổ sung protein chất lượng cao

Protein rất quan trọng để xây dựng cơ bắp và hạn chế cảm giác thèm ăn vặt. Phụ nữ trung niên nên đảm bảo nạp khoảng 2g protein trên mỗi kilogram trọng lượng cơ thể từ các nguồn như cá, trứng, thịt nạc hoặc các loại đậu. Ăn đủ đạm giúp săn chắc vùng đùi, hông và cung cấp lượng sắt tự nhiên cần thiết để cơ thể luôn tràn đầy năng lượng, tránh mệt mỏi.

3. Tập trung vào tập luyện sức mạnh thay vì chỉ tập cardio

Thay vì chỉ chạy bộ, huấn luyện viên Almudena Llácer nhấn mạnh chị em ngoài 40 tuổi cần kết hợp các bài tập sức mạnh như tập tạ nhẹ, yoga kháng lực hoặc bài tập Kegel tại nhà.

Việc tăng khối lượng cơ bắp sẽ thúc đẩy cơ thể đốt cháy calo liên tục ngay cả khi nghỉ ngơi. Điều này giúp cải thiện tình trạng hông rộng và mỡ vùng yên ngựa vốn là nỗi lo chung ở tuổi tiền mãn kinh.

4. Ngủ đủ giấc và quản lý căng thẳng

"Không phải phụ nữ nào cũng biết thiếu ngủ và stress kéo dài làm tăng hormone cortisol, một thủ phạm chính gây tích tụ mỡ bụng dưới" - Almudena Llácer nói.

Theo bà, phụ nữ sau tuổi 40 cần ưu tiên giấc ngủ từ 7 đến 8 tiếng mỗi ngày để cơ thể phục hồi và cân bằng nội tiết tố. Khi tinh thần thoải mái, quá trình trao đổi chất sẽ diễn ra thuận lợi hơn, giúp nỗ lực giảm cân đạt hiệu quả cao nhất.

5. Tránh xa các chế độ ăn kiêng thải độc cấp tốc

Ngoài "nói không" với nhịn ăn tiêu cực thì Almudena Llácer cho rằng phụ nữ sau tuổi 40 tuyệt đối không thử các chế độ ăn kiêng thải độc cấp tốc hay lạm dụng thuốc giảm cân.

Các loại trà/thuốc giảm cân hay sản phẩm thay thế bữa ăn thường gây mất nước và rối loạn tiêu hóa hơn là giảm mỡ thực sự. Còn có thể ảnh hưởng tới nội tiết tố vốn đang biến động.

Thay vì tin vào những giải pháp thần tốc, bà khuyên hãy kiên trì với thực phẩm tự nhiên và lối sống lành mạnh. Sự thay đổi bền vững từ bên trong sẽ giúp bạn có diện mạo trẻ trung, khỏe khoắn và duy trì vóc dáng thon gọn lâu dài. Và nên bắt đầu quá trình giảm cân lành mạnh càng sớm càng tốt nếu muốn kịp có diện mạo mới đón chào năm mới!