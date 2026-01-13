Dàn xế hộp của Sơn Tùng M-TP, chiếc G 63 đâu rồi?

Không chỉ gây chú ý bởi âm nhạc và phong cách thời trang, Sơn Tùng M-TP còn nhiều lần khiến công chúng tò mò với dàn xe từng gắn liền với các cột mốc trong sự nghiệp. Đáng nói, bên cạnh những mẫu xe sang trị giá hàng chục tỷ đồng, nam ca sĩ lại trung thành với một chiếc xe phổ thông suốt nhiều năm, thể hiện phần nào lối sống kín tiếng và thực tế.

Tối 10/1, Sơn Tùng xuất hiện tại một show diễn ngoài trời và nhanh chóng trở thành tâm điểm với visual nổi bật cùng phong thái trình diễn tự tin. Bên cạnh sân khấu, một chi tiết khác cũng thu hút sự chú ý của cư dân mạng là chiếc KIA Sedona màu trắng đưa nam ca sĩ đến địa điểm biểu diễn. Đây là mẫu xe quen thuộc đã theo Sơn Tùng trong nhiều chuyến đi diễn suốt nhiều năm.

Sơn Tùng M-TP xuất hiện trong 1 sự kiện gần đây. (Ảnh: FBNV)

Theo ghi nhận, chiếc KIA Sedona lần đầu xuất hiện cùng Sơn Tùng vào năm 2020 và từ đó liên tục đồng hành với nam ca sĩ trong các hoạt động công việc. Việc vẫn sử dụng mẫu xe này, dù đã ở vị thế hàng đầu V-pop, cho thấy Sơn Tùng không quá đặt nặng chuyện phô trương trong đời sống cá nhân.

Trước đó, vào năm 2016, Sơn Tùng từng gây chú ý khi sở hữu chiếc Range Rover Evoque màu đỏ, trị giá khoảng 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, phải đến năm 2019, nam ca sĩ mới công khai hình ảnh bên chiếc xe này. (Ảnh: IGNV)

Sơn Tùng từng chia sẻ, anh mua ô tô đơn giản để phục vụ việc đi diễn và hỗ trợ các dự án âm nhạc, thậm chí tiết lộ số tiền mua xe do bố ruột giữ giúp. (Ảnh: IGNV)

Tháng 5/2021, Sơn Tùng M-TP tiếp tục khiến mạng xã hội xôn xao khi đăng tải hình ảnh bên chiếc Mercedes-Benz AMG G 63 màu trắng, kèm dòng chú thích thông báo “gia nhập đội hình”. (Ảnh: FBNV)

Mẫu SUV hạng sang này có giá lăn bánh ước tính khoảng 13 tỷ đồng, nổi bật với các chi tiết sơn đen và bộ mâm đa chấu kép. (Ảnh: FBNV)

Mẫu Mercedes-AMG của Sơn Tùng M-TP xuất hiện ống xả ở cả hai bên thân xe, điều mà những chiếc G 63 nhập khẩu tư nhân mới có. (Ảnh: FBNV)

Đầu năm 2023, Sơn Tùng và Hải Tú bị bắt gặp cùng xuất hiện tại căn nhà riêng ở Nhà Bè (TP.HCM). Thời điểm đó, chiếc G63 được cho là phương tiện cả hai thường sử dụng. Tuy nhiên đến tháng 5/2024, mạng xã hội lan truyền thông tin Sơn Tùng đã bán lại mẫu xe này với giá thấp hơn ban đầu. Trước những đồn đoán, nam ca sĩ vẫn giữ im lặng. (Ảnh: FBNV)

Ngoài những mẫu xe từng lộ diện, Sơn Tùng còn nhiều lần được cho là sở hữu Ferrari F12 Berlinetta màu trắng, trị giá hơn 20 tỷ đồng. Dù vậy, thông tin này chưa từng được chính chủ xác nhận. (Ảnh: Dourado Luxury Car)

Dù sở hữu nhiều mẫu xe giá trị, nhưng Sơn Tùng vẫn duy trì thói quen sử dụng chiếc KIA Sedona trong các chuyến đi diễn. Chi tiết này khiến câu chuyện về dàn xế hộp của nam ca sĩ trở nên gần gũi hơn, khác với hình ảnh thường thấy của một ngôi sao hạng A.