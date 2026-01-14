Độc lạ hòn đảo ngắm hoàng hôn, bình minh ở Quảng Ninh

Khác với những điểm du lịch đã đông đúc, Thanh Lân như một thế giới riêng biệt - nơi con người sống chan hòa với thiên nhiên, không ồn ào nhưng đầy cuốn hút. Các bãi biển chưa bị bê tông hóa, sóng vỗ dịu dàng, cảnh sắc tự nhiên còn vẹn nguyên như thuở khai phá.