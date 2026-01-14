Độc lạ hòn đảo ngắm hoàng hôn, bình minh ở Quảng Ninh
Khác với những điểm du lịch đã đông đúc, đảo Thanh Lân như một thế giới riêng biệt - nơi con người sống chan hòa với thiên nhiên, không ồn ào nhưng đầy cuốn hút. Khi tới đây người dân và du khách có thể vừa ngắm bình minh và hoàng hôn tuyệt đẹp bên bãi cát trải dài cùng tiếng sóng biển vỗ rì rào.
Đảo Thanh Lân rộng 27km² là đảo lớn nhất trong quần đảo Cô Tô, thuộc Đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. Hòn đảo giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng ở vịnh Bắc Bộ.
Để đi ra đảo, người dân, khách du lịch có thể đi tàu, xuồng cao tốc từ các cảng thuộc Đặc khu Vân Đồn mất khoảng hơn 1 giờ hoặc mất 15 phút nếu đi từ đảo Cô Tô lớn.
Khi đến đảo, khách du lịch sẽ bị chìm đắm trong vẻ hoang sơ, thơ mộng của hòn đảo nơi địa đầu Đông Bắc này.
Điều thú vị là trong cùng một ngày, khách du lịch có thể ngắm cả bình minh và hoàng hôn ở hai vị trí khác nhau trên đảo khi mặt trời đang lặn dần về phía biển.
Đảo Thanh Lân được coi là viên ngọc quý của Đặc khu Cô Tô và tỉnh Quảng Ninh, nơi đây có tiềm năng để phát triển nhiều loại hình du lịch trải nghiệm.
Khác với những điểm du lịch đã đông đúc, Thanh Lân như một thế giới riêng biệt - nơi con người sống chan hòa với thiên nhiên, không ồn ào nhưng đầy cuốn hút. Các bãi biển chưa bị bê tông hóa, sóng vỗ dịu dàng, cảnh sắc tự nhiên còn vẹn nguyên như thuở khai phá.
Thanh Lân không thức giấc bằng sự xô bồ của du lịch đại trà mà bằng cách giữ lại vẻ nguyên sơ trời phú, đưa con người về gần với thiên nhiên. Cảnh đẹp và du lịch có trách nhiệm chính là động lực để bảo tồn và phát huy vẻ bình yên của hòn đảo.
Hiện tại, hơn 70% diện tích đảo được rừng tự nhiên che phủ, tạo nên hệ sinh thái rừng - biển phong phú, đa dạng. Các bãi tắm như Ba Châu, Hải Quân, C67… vẫn còn giữ gần như nguyên vẹn vẻ đẹp hoang sơ.
Người dân trên đảo sinh sống chủ yếu bằng nghề đi biển, thời gian gần đây khi khách du lịch biết đến hòn đảo này, người dân Thanh Lân bắt đầu làm du lịch với các hoạt động trải nghiệm ngắm bình minh, hoàng hôn, lặn ngắm san hô, khám phá vẻ đẹp hoang sơ trên đảo...
Khi đến đảo, người dân và khách du lịch đều say mê với vẻ đẹp của hòn đảo này.
Xác định đánh thức viên ngọc đang ngủ, mới đây nhất Đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh đã thông qua dự án xây dựng cầu vượt biển dài khoảng 2 km bắc qua eo biển giữa hai đảo Thanh Lân và Cô Tô, thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2027-2029.
Khi dự án này đi vào hoạt động sẽ giúp kết nối nhu cầu đi lại của người dân, khách du lịch từ trung tâm Đặc khu Cô Tô đến đảo Thanh Lân, tạo điều kiện phát triển du lịch cho hòn đảo này.
