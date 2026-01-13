Mỹ nhân không tuổi lỗ nặng 263 tỷ đồng vì concert “trăn khổng lồ”, đối diện nguy cơ cấm sóng

Concert Pleasure của Thái Y Lâm - “thiên hậu Cpop” của làng giải trí Hoa ngữ đang trở thành tâm điểm chú ý của công chúng. Theo nhiều nguồn tin, ba đêm diễn tổ chức tại sân vận động Taipei Dome (Đài Loan, Trung Quốc) có chi phí sản xuất ước tính khoảng 200 triệu NDT, trong khi doanh thu chỉ vào khoảng 120 triệu NDT, khiến dự án được cho là thua lỗ hơn 70 triệu NDT, tương đương khoảng 263 tỷ đồng.

Pleasure của Thái Y Lâm - “thiên hậu Cpop” của làng giải trí Hoa ngữ đang trở thành tâm điểm chú ý của công chúng (Ảnh: Weibo)

Pleasure được giới chuyên môn và người hâm mộ đánh giá là một trong những concert tiêu biểu của Cpop, cho thấy mức độ đầu tư và tâm huyết hiếm thấy. Việc mạnh tay chi gần 200 triệu NDT cho hệ thống quái thú cơ khí cùng sân khấu 360 độ toàn cảnh được xem là minh chứng rõ nét cho sự dấn thân vì nghệ thuật của Thái Y Lâm. Toàn bộ chương trình được trình diễn hát live, qua đó được nhìn nhận như một chuẩn mực mới cho các concert quy mô lớn, trong khi làn sóng tố cáo lại bị cho là thiếu hiểu biết về thẩm mỹ, bỏ qua nguyên tắc tôn trọng sự đa dạng trong cách biểu đạt nghệ thuật.

Pleasure được giới chuyên môn và người hâm mộ đánh giá là một trong những concert tiêu biểu của Cpop (Ảnh: Weibo)

Trước khi vướng vào những tranh cãi, Pleasure đã gây tiếng vang lớn nhờ quy mô đầu tư lớn nhất trong sự nghiệp Thái Y Lâm. Chuỗi ba đêm diễn diễn ra vào cuối tháng 12/2025 tại Taipei Arena (Đài Loan, Trung Quốc) thu hút hơn 120.000 khán giả, với tổng kinh phí được công bố lên tới 900 triệu Đài tệ, tương đương khoảng 760 tỷ đồng Việt Nam. Mức đầu tư này khiến concert được ví như một lễ khai mạc Olympic thu nhỏ, từ thiết kế sân khấu, hệ thống đạo cụ cho đến cách dàn dựng tổng thể.

Về mặt thị giác, chương trình tạo dấu ấn mạnh mẽ nhờ loạt đạo cụ khổng lồ, nổi bật là mô hình mãng xà cơ khí dài 30 mét di chuyển quanh khán đài và chú heo vàng nặng khoảng 4 tấn, phải vận chuyển bằng máy bay chở hàng riêng. Thái Y Lâm trực tiếp đảm nhiệm vai trò giám đốc sáng tạo, lấy cảm hứng từ kiệt tác hội họa The Garden of Earthly Delights, qua đó khai thác các chủ đề về dục vọng, nữ quyền và “thất hình đại tội” bằng ngôn ngữ trình diễn giàu tính ẩn dụ.

Về mặt thị giác, chương trình tạo dấu ấn mạnh mẽ nhờ loạt đạo cụ khổng lồ, nổi bật là mô hình mãng xà cơ khí

Tuy nhiên, chính phong cách dàn dựng này lại làm dấy lên nhiều tranh cãi. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng nội dung concert mang màu sắc “kỳ quái”, thậm chí đệ đơn tố cáo các đạo cụ như rắn cơ khí 30 mét, bò vàng… với lý do “tràn ngập yếu tố phương Tây” và “ảnh hưởng vận may của khán giả”. Thông tin Pleasure bị hàng trăm người nộp đơn báo cáo lên cơ quan chức năng nhanh chóng khuấy đảo mạng xã hội Trung Quốc. Chỉ trong thời gian ngắn, hashtag “Concert của Thái Y Lâm bị báo cáo” đã đạt hơn 54 triệu lượt xem, thu hút khoảng 11.000 bình luận, được 47 cơ quan truyền thông đưa tin và vươn lên vị trí số 1 ở hạng mục giải trí.

Trước các cáo buộc, phía Thái Y Lâm đã chính thức bác bỏ, khẳng định đây là tin đồn ác ý. Studio của nữ ca sĩ và đơn vị tổ chức cho biết các tài khoản tố cáo đã cắt ghép, bịa đặt thông tin, đồng thời đang chuẩn bị các thủ tục pháp lý cần thiết. Đây cũng là lần đầu tiên trong 26 năm hoạt động nghệ thuật Thái Y Lâm có động thái phản hồi dư luận mạnh mẽ như vậy. Dù vậy, vẫn xuất hiện lo ngại rằng hình ảnh trình diễn mang màu sắc u tối trong Pleasure có thể gây trở ngại nếu tour diễn được đưa vào thị trường Trung Quốc đại lục, nơi các quy định kiểm duyệt văn hóa - nghệ thuật được áp dụng nghiêm ngặt.

Trước các cáo buộc, phía Thái Y Lâm đã chính thức bác bỏ, khẳng định đây là tin đồn ác ý (Ảnh: Facebook)

Bước chân vào làng giải trí từ khi mới 18 tuổi, Thái Y Lâm dần thoát khỏi hình ảnh trong trẻo, đáng yêu để xây dựng phong cách trình diễn gợi cảm, cá tính và đầy nội lực. Nữ ca sĩ không ngừng tự làm mới mình, đồng thời tiên phong đưa những chủ đề xã hội vào dòng nhạc pop đại chúng. Cột mốc quan trọng nhất đến vào giữa thập niên 2000, khi Thái Y Lâm theo đuổi dance-pop một cách quyết liệt, đặc biệt với album Dancing Diva - tác phẩm mang về cho cô giải Nữ ca sĩ xuất sắc nhất tại Golden Melody Awards, giải thưởng được ví như Grammy của làng nhạc Hoa ngữ.

Bước chân vào làng giải trí từ khi mới 18 tuổi, Thái Y Lâm dần thoát khỏi hình ảnh trong trẻo, đáng yêu để xây dựng phong cách trình diễn gợi cảm, cá tính (Ảnh: Weibo)

Từ năm 2014 trở lại đây, Thái Y Lâm được giới chuyên môn đánh giá là bước vào giai đoạn chín muồi và đỉnh cao nghệ thuật, với nhiều lần chiến thắng hạng mục Bài hát của năm tại Golden Melody Awards, qua đó củng cố vững chắc danh xưng “Thiên hậu Cpop”. Dẫu vậy, trong thời gian gần đây, nữ ca sĩ lại liên tiếp đối diện với những biến động tại thị trường Trung Quốc đại lục, đáng chú ý nhất là việc hơn 1.300 ca khúc bị gỡ khỏi các nền tảng nghe nhạc lớn, được xem là cú đánh mạnh vào sự nghiệp vốn đang ở vị thế hàng đầu của cô.