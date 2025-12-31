Trường Giang tiết lộ giá vé concert của Hòa Minzy, con số đắt nhất nghe mà sốc ngang

Vừa qua, Hòa Minzy đã khiến cộng đồng người hâm mộ được một phen “náo loạn” khi bất ngờ công bố tổ chức sự kiện fan concert diễn ra vào ngày 1/2/2026 diễn ra tại TP.HCM. Với quy mô lên tới khoảng 8.000 khán giả, đây có thể xem là concert lớn nhất trong sự nghiệp giọng ca Rời Bỏ nên đang nhận được sự chú ý của rất nhiều người hâm mộ.

Cho đến thời điểm hiện tại, ngoài thành phố tổ chức concert cũng như dàn ekip, Hòa Minzy chưa tiết lộ thêm bất kỳ thông tin nào về sơ đồ, địa điểm hay giá vé của concert. Thế nhưng trong cuộc hội ngộ với Trường Giang tại buổi họp báo phim điện ảnh Ai Thương Ai Mến, nam danh hài đã thay Hòa Minzy tiết lộ điều này.

Clip cuộc trò chuyện giữa Hòa Minzy và Trường Giang (Nguồn: fafalo showbiz)

Cụ thể, trước truyền thông và nhiều nghệ sĩ, Trường Giang đã thay Hòa Minzy “PR” cho sự kiện fan concert diễn ra vào đầu năm sau. Đáng chú ý, nam danh hài còn vô tình tiết lộ giá vé fan concert của Hòa Minzy với mức giá cao nhất là… 200 nghìn đồng. Điều khiến cho “khổ chủ” không khỏi sốc ngang và “chữa cháy” bằng cách yêu cầu đàn anh tài trợ xe bánh mỳ đến sự kiện concert của mình.

Trong khi đó, MC Minh Xù cũng phải vội “đính chính” giá vé 200 nghìn đồng là con số chưa hoàn thiện. Mặt khác, MC Trường Giang cũng cho biết anh sẽ cố gắng có mặt trong concert của Hòa Minzy nhưng với điều kiện khoảng thời gian đó anh không vướng công việc tại Hà Nội.

Trường Giang tiết lộ giá vé concert của Hòa Minzy cao nhất chỉ 200 nghìn đồng khiến “khổ chủ” sốc ngang (Ảnh: fafalo showbiz)

Trước đó vào ngày 27/12, Hòa Minzy đã chính thức công bố fan concert mang tên Bắc Bling đánh dấu bước tiến mới trong sự nghiệp. Để mang tới một sự kiện chỉn chu, chất lượng và chuyên nghiệp, ekip đứng sau fan concert Bắc Bling là những cái tên đình đám của showbiz như Tổng đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, Đạo diễn ánh sáng Long Kenji, Giám đốc âm nhạc - Chương Dân gian Masew,...

Là sự kiện quy mô lớn nhất sau 10 năm hoạt động nghệ thuật cùng sự hậu thuẫn của dàn ekip “khủng”, fan concert Bắc Bling được kỳ vọng sẽ mang đến một không gian âm nhạc giàu cảm xúc cũng như chứng kiến Hòa Minzy trưởng thành trong cả tư duy nghệ thuật lẫn cách kể câu chuyện âm nhạc của chính mình.