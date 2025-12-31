Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngày cuối năm: 3 việc chị em nên làm để “khóa sổ xui rủi” và mở đường tài lộc cho năm mới

31-12-2025 - 12:12 PM | Lifestyle

Ngày cuối năm không phải để tất bật dọn dẹp hay chạy đua với deadline. Với phong thủy đời sống hiện đại, chị em chỉ cần làm đúng 3 việc, nhẹ nhàng nhưng có tác dụng “khóa sổ năng lượng xấu” và chuẩn bị dòng tài chính sáng – sạch – thông cho năm mới.

01. “Thanh lọc” 3 món dễ mang xui rủi và rò rỉ tài chính

Phong thủy gọi đây là việc gột sạch năng lượng cũ. Tài chính gọi là “cắt lỗ thói quen”. Làm 3 thứ này trong ngày cuối năm giúp chị em bước qua năm mới với tâm – khí – tiền đều nhẹ:

Ngày cuối năm: 3 việc chị em nên làm để “khóa sổ xui rủi” và mở đường tài lộc cho năm mới- Ảnh 1.

3 món cần bỏ ngay:

- Đồ hỏng: nồi tróc men, bát sứt, quạt kêu… Đồ hỏng tượng trưng cho sự trì trệ và thất thoát.

- Mỹ phẩm/quần áo quá hạn dùng: giữ lại chỉ khiến tủ nặng nề, ví cũng nặng theo.

- Hóa đơn – giấy tờ cũ: nhất là hóa đơn điện nước, giấy ship, bill lặt vặt. Chúng góp phần khiến vận tiền “tắc nghẽn”.

Cách làm (15 phút):

- Dọn đúng 1 túi rác – không cần cả nhà.

- Tập trung vào những thứ bạn biết chắc phải vứt.

- Đốt (hoặc xé nhỏ) giấy tờ không cần giữ.

Kết quả: Nhà nhẹ → tâm nhẹ → quyết định tài chính năm mới sáng hơn, ít chi sai – ít bị cuốn vào mua sắm cảm xúc.

02. Lau sạch bàn thờ – bếp – cửa chính: 3 vị trí “giữ vận” quan trọng nhất

Trong phong thủy, chỉ có 3 khu vực ảnh hưởng mạnh tới tài lộc của gia đình. Ngày cuối năm, chị em không cần dọn toàn bộ nhà, chỉ cần đánh sáng 3 vị trí này:

Bàn thờ – tượng trưng cho gốc rễ & bình an

- Lau nhẹ bằng khăn ấm, không xịt hương liệu nồng.

- Thay nước, thay hoa mới nếu có.

- Không di chuyển vị trí bàn thờ.

Khu vực bếp – giữ lộc

- Lau mặt bếp khỏi dầu mỡ bám.

- Rửa sạch ấm đun, chảo, nồi hay dùng hằng ngày.

- Đổ hết rác bếp trước 20h.

Cửa chính – cửa tài lộc

- Quét sạch bụi, rác nhỏ.

- Cất giày dép, ô, thùng rác mini ra khỏi khu vực cửa.

- Lau tay nắm cửa bằng khăn ấm.

Tác dụng: 3 khu vực sáng và sạch → dòng khí nhà thông → tài lộc vào năm mới không bị “kẹt” bởi năng lượng cũ.

Ngày cuối năm: 3 việc chị em nên làm để “khóa sổ xui rủi” và mở đường tài lộc cho năm mới- Ảnh 2.

03. Viết 1 lời hứa tài chính cho năm mới – và khóa lại năm cũ

Năm mới mở ra khi năm cũ được đóng lại đúng cách. Ngày cuối năm, chị em chỉ cần 1 trang giấy – 1 lời hứa tiền bạc.

Cách làm (chỉ 10 phút):

- Viết 3 điều bạn muốn bỏ trong tài chính:

Ví dụ: tiêu theo cảm xúc, mua vì giảm giá, vay nóng chuyển khoản, mua đồ rẻ nhưng nhanh bỏ…

Viết 1 mục tiêu duy nhất cho năm mới:

Ngày cuối năm: 3 việc chị em nên làm để “khóa sổ xui rủi” và mở đường tài lộc cho năm mới- Ảnh 3.

- Tăng quỹ dự phòng lên 2 tháng chi tiêu.

- Trả xong một khoản nợ nhỏ.

- Bắt đầu đầu tư 300k/tháng.

- Giảm 5 khoản chi vô ích.

Gấp giấy lại, cất ở ngăn kéo bàn làm việc hoặc sổ kế hoạch. Không khoe, không kể.

Tại sao nên làm?

Tâm lý: tạo điểm bắt đầu rõ ràng.

Tài chính: hành vi chi tiêu năm mới tự động bám vào “lời hứa” thay vì cảm xúc.

Phong thủy: ý định rõ sẽ “kéo” năng lượng phù hợp vào nhà.

Kết luận: Ngày cuối năm không cần cầu kỳ – chỉ cần 3 việc là đủ

- Bỏ 3 món rò rỉ tài chính

- Làm sạch 3 vị trí giữ vận

- Viết 1 lời hứa tài chính

Chị em làm trong 40 phút là xong. Sang năm mới, tâm nhẹ – nhà sáng – ví cũng sáng theo.

Theo Thảo Nguyễn

Phụ nữ số

