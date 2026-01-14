Điểm đến xa xỉ của giới siêu giàu: Khi bình yên được "giám tuyển" bằng chuẩn mực hữu hình

Khi xa xỉ được định nghĩa bằng bản sắc

Những năm gần đây, "kinh tế trải nghiệm" đã trở thành một trong những từ khóa quan trọng nhất trong các thảo luận về kinh tế - xã hội toàn cầu. Theo nghiên cứu của Wiseguy (Ấn Độ), quy mô nền kinh tế này dự kiến sẽ vượt mốc 1.200 tỷ USD vào năm 2035. Đây không chỉ là một con số, mà là một xu hướng tất yếu khi người tiêu dùng, đặc biệt là tầng lớp siêu giàu không còn thỏa mãn với những hàng hóa hữu hình rập khuôn.

Trong khi đó, theo báo cáo Thịnh vượng 2025 của Knight Frank, để đáp ứng nhu cầu của thế hệ thượng lưu mới, các thương hiệu xa xỉ đang ráo riết phát triển những dịch vụ mang tính "tinh tuyển". Lĩnh vực bất động sản cũng không nằm ngoài làn sóng này. Giới chuyên gia nhận định: Thượng khách giờ đây mong muốn nhiều hơn là một không gian chỉ dừng lại ở tiêu chuẩn "đẹp". Họ đề cao tính cá nhân hóa và một không gian có chiều sâu được giám tuyển khắt khe.

Trong kỷ nguyên của sự chuẩn hóa, nhiều thương hiệu khách sạn và bất động sản vẫn đang nỗ lực tìm kiếm một công thức chung. Nhưng The Luxury Collection, thương hiệu khách sạn xa xỉ nhất thế giới, lại lựa chọn một lối đi riêng: không chạy theo những vẻ đẹp dễ nhận diện. Thay vào đó, thương hiệu luôn tập trung vào chiều sâu di sản và những trải nghiệm được kiến tạo bằng sự thấu cảm để mỗi nơi chốn mang một âm sắc riêng, không thể lẫn lộn.

Tuyển tập những di sản không thể sao chép

Với bề dày lịch sử hàng trăm năm, trải dài trên 40 quốc gia với hơn 130 điểm đến, The Luxury Collection không vận hành theo mô hình chuỗi khách sạn thông thường. Đây là một tập hợp các khu nghỉ dưỡng được giám tuyển nghiêm ngặt, tôn vinh tinh thần bản địa từ cách lựa chọn vị trí cho tới từng món nội thất.

Từ Ý cho đến Nhật Bản, các điểm đến mang thương hiệu này đều được tinh tuyển từng chi tiết nhằm giữ lại dấu ấn của thời gian. Đầu tiên là Danieli Hotel tại Venice, Ý, công trình này được phục dựng lại từ cung điện từ thế kỷ 14 trong thời kỳ Phục Hưng. Những chiếc đèn chùm pha lê Murano thủ công không chỉ là vật trang trí, mà là biểu tượng cho giá trị vĩnh cửu của nghệ thuật Ý, biến nơi đây thành lựa chọn hàng đầu của giới tinh hoa toàn cầu.

Danieli Hotel tại Venice

Cũng tại Venice, The Luxury Collection còn ghi dấu ấn với công trình The Gritti Palace. Từng là tư gia của quý tộc Venice, nơi đây lưu giữ các tác phẩm nghệ thuật gốc, vải lụa Rubelli và những cổ vật vô giá. Trong không gian tĩnh lặng và riêng tư tuyệt đối của The Gritti Palace, những tâm hồn hướng tới kiến trúc cổ điển sẽ tìm thấy sự đồng điệu hiếm có.

The Gritti Palace tại Venice

Tại châu Á, tọa lạc trên mảnh đất từng là dinh thự riêng của gia tộc Mitsui qua hàng thế kỷ, khách sạn The Mitsui Kyoto tại Nhật Bản mở ra tầm nhìn hướng về Lâu đài Nijo, di sản thế giới được UNESCO công nhận. Đây là minh chứng cho việc The Luxury Collection luôn ưu tiên những tọa độ sở hữu "linh hồn" di sản.

Hotel The Mitsui Kyoto, a luxury collection hotel and Spa tại Nhật Bản

Dù ở bất cứ nơi đâu, hay mang theo những câu chuyện văn hoá đặc sắc và riêng biệt, thì The Luxury Collection luôn bảo toàn ba cột trụ vững chắc: Vị trí độc bản, Kiến trúc biểu tượng và Kết nối văn hóa. Mỗi điểm đến là một "bản vẽ" duy nhất, không thể bắt gặp tương tự ở bất kỳ nơi nào khác trong hệ thống toàn cầu.

Đà Nẵng: Tọa độ độc bản của The Luxury Collection đầu tiên tại Châu Á – Thái Bình Dương

Trong bối cảnh thị trường bất động sản xa xỉ tại Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ, nhà phát triển IFF Holdings đã chính thức hé lộ việc đưa thương hiệu The Luxury Collection lần đầu tiên xuất hiện tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương với dự án The Residences at Arbora, a Luxury Collection Resort & Spa, Danang.

Địa điểm được lựa chọn là "Km số 0" trên trục đường ven biển, tọa độ giao thoa duy nhất giữa một thành phố Đà Nẵng năng động và một Hội An tĩnh tại. Nếu Đà Nẵng sở hữu bãi biển quyến rũ nhất hành tinh, thì Hội An lại mang vẻ đẹp ngưng đọng của thời gian với phố cổ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Chính tại giao lộ độc đáo này, sự hiện diện của Arbora trở thành lời giải cho triết lý của The Luxury Collection: một điểm đến phải đủ độc bản để không thể thay thế, đủ bản sắc để không thể sao chép.

Tại The Residences at Arbora, chỉ với 63 dinh thự sang trọng, sự bình yên không còn là một khái niệm mơ hồ. Nó được định nghĩa lại bằng một trạng thái sống được giám tuyển khắt khe. Sự sang trọng tại đây được đo lường bằng sức khỏe, sự tĩnh tại và chiều sâu trải nghiệm nhằm nuôi dưỡng một "Lối sống an lành liên thế hệ".