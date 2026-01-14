Tuổi 44 của NSƯT Việt hot nhất phim giờ vàng

NSƯT Kiều Anh đang là cái tên nhận được nhiều sự chú ý của khán giả khi trở lại khung giờ vàng với bộ phim Gia Đình Trái Dấu. Sau thời gian vắng bóng, nữ diễn viên nhanh chóng ghi dấu ấn nhờ lối diễn xuất linh hoạt, thể hiện trọn vẹn những chuyển biến nội tâm phức tạp của nhân vật. Tuy nhiên, bên cạnh diễn xuất, điều khiến người xem không khỏi trầm trồ chính là nhan sắc dường như bị thời gian “bỏ quên” của cô ở tuổi U45.

Mới đây, một đoạn video hậu trường được NSƯT Kiều Anh chia sẻ đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khoe trọn gương mặt tươi tắn, làn da mịn màng cùng thần thái rạng rỡ. Nhan sắc tự nhiên, chân thực của nữ diễn viên khiến cộng đồng mạng khen ngợi không ngớt.

Cận cảnh nhan sắc tuổi 44 của NSƯT Kiều Anh hút hơn nửa triệu lượt xem. (Nguồn: kieuanh_ct)

NSƯT Kiều Anh nổi bật qua ống kính với sắc vóc trẻ trung, rạng rỡ ở tuổi U45. Gương mặt gần như không cần đến lớp trang điểm cầu kỳ vẫn toát lên vẻ tươi tắn, làn da mịn màng cùng những đường nét mềm mại, hài hòa. Mái tóc xõa tự nhiên, buông lơi nhẹ càng làm nổi bật thần thái đời thường nhưng cuốn hút của nữ diễn viên. Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc, nữ diễn viên còn khiến nhiều người ngưỡng mộ với vóc dáng thon gọn, linh hoạt trong từng chuyển động. Trang phục cô diện cũng mang tinh thần trẻ trung, giản dị: áo trắng dáng rộng lệch vai kết hợp cùng quần thể thao hồng pastel, tạo cảm giác nhẹ nhàng, nữ tính mà vẫn rất năng động. Biểu cảm rạng rỡ, tươi tắn giúp diện mạo nữ diễn viên tràn đầy năng lượng.

Sắc vóc trẻ trung, rạng rỡ đáng ngưỡng mộ của NSƯT Kiều Anh.

Rất nhiều lời khen có cánh dành cho khả năng "đóng băng nhan sắc" của NSƯT Kiều Anh.

Không quá khi nói rằng NSƯT Kiều Anh chính là một trong những mỹ nhân Việt sở hữu vẻ đẹp thách thức thời gian. Gương mặt nữ diễn viên ở tuổi U45 vẫn giữ được những đường nét mềm mại, hài hòa, làn da mịn màng cùng thần thái tươi tắn, rạng rỡ mỗi khi xuất hiện. Cô thường chuộng những lối trang điểm nhẹ nhàng, tôn lên vẻ đẹp tự nhiên, gương mặt thanh tú vừa dịu dàng vừa gần gũi.

Những khoảnh khắc đời thường của NSƯT Kiều Anh cũng phải khiến cộng đồng mạng trầm trồ vì quá trẻ. (Nguồn: kieuanh_ct)

Bên cạnh đó, vóc dáng thon gọn, mảnh mai hiếm thấy ở độ tuổi ngoài 40. Từ cánh tay, bờ vai đến vòng eo đều gọn gàng, thanh thoát, giúp cô dễ dàng chinh phục những trang phục trẻ trung, đơn giản mà vẫn nổi bật. Với xuất thân là nghệ sĩ múa chuyên nghiệp, kết hợp cùng việc tập luyện gym và yoga giúp nữ diễn viên giữ được hình thể săn chắc, mảnh mai đáng ngưỡng mộ.