Nam diễn viên đóng 3 phim trăm tỷ trong năm 2025: “Tôi có 1 thắc mắc, không biết nói với ai ngoài vợ”

Nhiều người nói, năm 2025, Sỹ Toàn được Tổ đãi quá nhiều khi cả 3 dự án điện ảnh anh tham gia đều đoạt doanh thu ấn tượng: “Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu” (gần 250 tỷ đồng), “Tử Chiến Trên Không” (250 tỷ đồng) và gần nhất là “Thiên Đường Máu” đang công chiếu tại rạp và đã vượt mốc 100 tỷ sau 2 tuần công chiếu.

Dù là vai phản diện lại không phải tuyến nhân vật chính nhưng các vai của Sỹ Toàn ở 3 dự án trên đều để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả.

Vợ tự hào về tôi

- Có thể thấy 2025 là một năm rực rỡ của Sỹ Toàn. Xin hỏi, bà xã chia sẻ thế nào khi thấy chồng ngày một nổi tiếng?

Cô ấy rất vui và tự hào khi tôi đạt được những thành công nhất định như vậy, được khán giả, các nhà sản xuất phim chú ý đến nhiều hơn dù là vai phản diện. Chính vợ tôi mỗi khi đi xem phim về cũng thấy rất sợ nhân vật mà chồng đóng nhưng luôn bảo với mọi người là: “Chồng Tiên ở ngoài rất hiền dù trên phim rất ác”. (cười)

Sỹ Toàn đảm nhận vai Đông trong "Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu".

Sỹ Toàn vai Bảy - thủ lĩnh nhóm không tặc trong "Tử Chiến Trên Không".

Vai Quý phim "Thiên Đường Máu".

Khi đọc được những comment hoặc ở những sự kiện cả 2 vợ chồng cùng tham gia thì cô ấy rất tự hào khi ông xã được công chúng đón nhận, đồng nghiệp đón nhận, khác hoàn toàn khi tôi xuất hiện ở sự kiện khoảng 7, 8 năm trước.

Thực sự mà nói, vai Đông trong Thám Tử Kiên hay vai Quý trong Thiên Đường Máu đối với tôi, nó là điểm nhấn, cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của mình suốt 16 năm qua. Đó là động lực để tôi tiếp tục phấn đấu, phát huy vai trò, trách nhiệm khi có duyên nhận dự án, vai trò nào đó ở thời gian tới.

- Bên cạnh niềm tự hào về chồng thì việc anh ngày càng được nhiều người yêu thích có làm bà xã anh lo lắng, ghen tuông không?

Không. Hồi đang quen nhau, chuyện ghen tuông thì có nhưng khi là vợ chồng rồi, chúng tôi tin tưởng nhau tuyệt đối. Khi tôi được công chúng biết đến nhiều thì bà xã càng góp ý cho tôi để tôi chỉnh chu và hoàn thiện hơn về hình ảnh mỗi khi xuất hiện tại sự kiện.

Để những ai khi mời mình đến thì họ cũng cảm nhận được giá trị của mình, mình tôn trọng nơi mình được mời và họ cũng thấy bản thân mình phát triển hơn. Trước giờ tôi khá xuề xòa, đơn giản, thích style bụi bặm nhưng sau Thám Tử Kiên tôi chịu khó mặc vest hơn.

- Hiện tại thấy anh đi phim nhiều, anh có sợ việc mình đi show nhiều quá sẽ ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình?

Tôi nghĩ là không. Thông thường một dự án điện ảnh chỉ ghi hình trong khoảng 30 đến 40 ngày. Thời gian tiền kỳ cũng tầm đó. Tôi thường đóng nhân vật phản diện, không phải tuyến chính nên không mất quá nhiều thời gian.

Sỹ Toàn chuyên thủ vai phản diện.

Một năm quá tuyệt vời!

- Nhìn lại năm 2025, anh có suy nghĩ gì?

2025 là một năm quá tuyệt vời với tôi. Bản thân tôi chưa từng nghĩ đến những gì mình đã nhận được từ khán giả nên chỉ biết phấn đấu mỗi ngày để khi có cơ hội trong tương lai thì mình sẽ làm thật tốt.

Đến thời điểm này, nhìn lại tôi thấy mình được gặt hái thành quả mà mình đã gieo hạt từ mười mấy năm về trước. Tôi có nhiều cơ hội, nhiều mối quan hệ hơn và quan trọng là, khán giả ấn tượng và nhớ tới cái tên Sỹ Toàn nhiều hơn. Đó là điều tôi rất hạnh phúc, muốn được chia sẻ với người thân, bạn bè và tất cả những khán giả yêu thương tôi biết được cảm xúc này.

- Song, có điều gì anh cảm thấy chưa trọn vẹn không?

Năm nay tôi được 3 đề cử của giải Ngôi Sao Xanh. Trong đó, vai Luân phim “Tiệm Ăn Của Quỷ”, tôi nhận được 2 đề cử: Nam chính xuất sắc và Nam diễn viên được yêu thích. Ngoài ra còn có 1 dự án phim truyền hình nữa. Tiếc là vẫn nằm ở đề cử thôi chứ chưa đoạt giải nên giờ tôi sẽ phấn đấu cho những năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, tôi cũng có một thắc mắc nhưng chưa biết giải đáp như nào, cũng không biết hỏi ai. Hiện tôi cũng chẳng biết chia sẻ với ai ngoài vợ mình.

Đó là sau “Thám Tử Kiên”, “Tử Chiến Trên Không” và bây giờ là “Thiên Đường Máu”, khán giả nhận diện và nhớ ra tôi rất nhiều, dành tình cảm cho tôi cũng rất nhiều nhưng không biết tại sao, không có một phim truyền hình nào mời tôi. Tôi không hiểu lý do, dù trước đó, tôi tham gia phim truyền hình rất nhiều. Tôi cũng không nói với ai là mình sẽ lên lương, tăng cát-xê hay đòi hỏi chế độ này nọ thì mới tham gia.

Nam diễn viên và bà xã - MC Ngọc Tiên.

- Có thể khi anh nổi tiếng, được mọi người chú ý nên nhà sản xuất bị ngại, không biết trả anh cát-xê như nào cho đúng với tên tuổi?

Khi một dự án được mọi người thương thì dự án đó thành công, tôi chỉ hưởng hương hoa của dự án thôi. Còn bản thân tôi khi tham gia phim ngắn của các bạn trẻ phát trên Youtube, tôi vẫn đi với giá hỗ trợ như trước giờ vẫn làm. Với phim truyền hình tôi cũng chưa có suy nghĩ sẽ đòi hỏi quyền lợi nào khác trước giờ.

Thật tình thì sau “Thám Tử Kiên” tôi nhận được 2 lời mời tham gia phim truyền hình nhưng họ tự hạ giá của tôi so với mức lương đó giờ tôi làm nên tôi từ chối. Không biết tôi có bị ai đi đồn gì không!

- Cảm ơn anh đã chia sẻ!