Sở thích của người miền Tây

Ở miền Tây, nếu để ý kỹ cách người ta xây nhà và sinh hoạt, bạn sẽ thấy một điều khá thú vị: nhà thì rộng, sân vườn thênh thang, nhưng phần lớn thời gian cả gia đình lại quây quần ở... nhà sau. Nhà trước dù khang trang, bề thế là vậy, đôi khi cả ngày vẫn vắng lặng, chỉ nhộn nhịp khi có khách hoặc việc lớn.

Với nhiều gia đình miền Tây, khu nhà trước được xem như "bộ mặt" của cả nhà. Đây là nơi tiếp khách, thờ cúng, bày biện bàn ghế ngay ngắn, gọn gàng và trang trọng. Mọi thứ thường được giữ gìn kỹ lưỡng, ít xáo trộn, bởi đó là không gian để đón khách, họ hàng xa gần, hay dùng trong những dịp quan trọng như giỗ chạp, lễ Tết. Vì vậy, nhà trước đẹp thì đẹp thật, nhưng lại không phải nơi sinh hoạt thường xuyên.

Nguồn ảnh: TikTok @h.htr45, @ngoen_ngoen

Trái ngược với vẻ chỉn chu của nhà trước, nhà sau mới là nơi diễn ra hầu hết sinh hoạt hằng ngày của gia đình miền Tây. Bếp núc, ăn uống, nghỉ ngơi, trò chuyện đều xoay quanh không gian này. Do nhà sau thường nằm sát vườn, ao hoặc khoảng đất trống nên mát hơn, thoáng hơn, rất lý tưởng để sinh hoạt.

Những bữa cơm gia đình, những lần nấu nướng đông đủ hay dịp cỗ bàn tụ tập con cháu cũng thường diễn ra ở khu nhà sau. Không gian không cần bài trí cầu kỳ, chỉ cần rộng rãi, mát mẻ là được. Chính vì thế, nhà sau được sử dụng nhiều hơn, có phần "bừa bộn" hơn, nhưng lại ấm cúng và sống động hơn hẳn.

Nguồn ảnh: TikTok @trungchien0707, @jennyuyen94



Ở miền Tây, việc có "nhà trước - nhà sau" chủ yếu xuất phát từ quá trình sử dụng lâu dài chứ không phải cố tình chia tách. Phần lớn nhà sau là căn nhà được xây từ trước, gắn với sinh hoạt gia đình suốt nhiều năm nên đã cũ hơn. Khi kinh tế ổn định, gia chủ mới xây thêm nhà trước, khang trang và hiện đại hơn, dùng để tiếp khách, thờ cúng và làm mặt tiền.

Nhà trước vì ít sử dụng nên luôn được giữ gọn gàng, trong khi nhà sau vẫn là nơi ăn ở, nấu nướng, sinh hoạt hằng ngày. Cách bố trí này vừa hợp thói quen sống, vừa tiện sinh hoạt, nhất là ở những gia đình có đất rộng. Bởi vậy, dù nhà to, người miền Tây vẫn thường ở nhà sau, còn nhà trước chủ yếu dùng khi cần.