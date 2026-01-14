Vợ chồng diễn viên trẻ vừa cưới xong đã vội tới Hải Phòng vì áy náy một việc

Mới đây, chương trình Mái ấm gia đình Việt đã lên sóng tập ghi hình tại Hải Phòng. Diễn viên Thanh Hương lần thứ hai tham gia chương trình. Cô bày tỏ: "Tôi vô cùng vui mừng khi đặt chân đến Hải Phòng, quê hương của tôi.

Sau lần đầu tiên tham gia tại Nghệ An, và nay là Hải Phòng, tôi mong muốn tiếp tục được góp mặt trong chương trình ghi hình tại miền Nam.

Tôi hy vọng được đi dọc đất nước cùng Mái ấm gia đình Việt. Tôi tới đây không chỉ là tham gia chương trình truyền hình giải trí, mà còn được lắng nghe, sẻ chia và đồng hành với những điều tử tế, lan tỏa những điều tích cực đến cộng đồng, giúp cho các em nhỏ vượt qua khó khăn".

Vợ chồng diễn viên trẻ Đình Tú - Ngọc Huyền cũng bày tỏ nhiều cảm xúc. Ngọc Huyền cho biết: "Tôi và chồng luôn mong muốn cùng nhau làm một điều gì đó, hay cùng tham gia một hoạt động nào đó ý nghĩa cho cộng đồng".

Diễn viên Đình Tú cũng chia sẻ: "Tôi đã nhiều lần lỡ hẹn khi được mời tham gia chương trình này vì bận rộn với công việc, cũng rất áy náy. Tuy nhiên, tôi luôn theo dõi chương trình, và vô cùng xót xa khi thấy các em nhỏ trong chương trình sớm chịu khó khăn.

Vợ chồng Đình Tú - Ngọc Huyền cùng gia đình khó khăn

Ngay sau khi cưới nhau, vợ chồng tôi đã chủ động liên hệ với chương trình để xin lịch ghi hình, bày tỏ mong muốn tham gia chương trình, không thì áy náy lắm.

Tới Hải Phòng, chúng tôi vô cùng xúc động khi lắng nghe câu chuyện bất hạnh của các em nhỏ. Ngọc Huyền liên tục lau nước mắt, động viên các em nhỏ".

Thủ môn Nguyễn Đình Triệu xuất hiện đầy năng lượng trong ngày ghi hình cuối cùng tại Hải Phòng. Đình Triệu cho biết bản thân đã gắn bó với Hải Phòng 5 năm, và khi tham gia ghi hình chương trình Mái ấm gia đình Việt tại đây là điều khiến anh thấy hạnh phúc, song cũng có không ít nỗi lo.

Nam thủ môn khẳng định việc thực hiện các thử thách của chương trình khiến anh hồi hộp hơn cả trên sân bóng dù các thử thách không khó nhưng ảnh hưởng đến việc hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn.