Đầu năm 2026, du lịch Đà Lạt có một việc “chưa từng có tiền lệ”

Đà Lạt luôn là điểm đến yêu thích của du khách trong và ngoài nước nhờ những mùa hoa rực rỡ. Dịp đầu năm, “thành phố ngàn hoa” khoác lên mình sắc hồng rực rỡ của hoa mai anh đào. Và ở năm nay năm 2026, lần đầu tiên, UBND TP Đà Lạt triển khai bản đồ số mùa hoa mai anh đào, dành riêng cho du khách nhân dịp Lễ hội hoa mai anh đào Đà Lạt 2026. Thay vì phải “đoán” xem hoa nở ở đâu hay phụ thuộc vào chia sẻ rời rạc trên mạng xã hội, du khách có thể truy cập trực tiếp bản đồ số chính thức tại dalatmap.com/festivalhoamaianhdao để theo dõi các điểm ngắm hoa, mật độ và tình trạng nở theo từng khu vực.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, đây là lần đầu Đà Lạt xây dựng một bản đồ số chuyên biệt cho mùa hoa, tích hợp trên nền tảng bản đồ du lịch của thành phố, nhằm giúp du khách chủ động lịch trình, đồng thời hạn chế tình trạng dồn đông người tại một vài “điểm nóng” quen thuộc.

Ảnh mô phỏng bản đồ hoa mai anh đào Đà Lạt dành cho du khách

Hoa mai anh đào – dấu hiệu mùa xuân đã chạm ngõ Đà Lạt

Hoa mai anh đào từ lâu được xem là biểu tượng mùa xuân của Đà Lạt. Loài hoa này thường nở rộ vào khoảng cuối tháng 12 đến hết tháng 1, đầu tháng 2, đúng thời điểm thời tiết khô ráo, nắng nhẹ, rất thuận lợi cho du lịch. Sắc hồng phấn của mai anh đào phủ dọc nhiều tuyến đường, tạo nên khung cảnh vừa thơ mộng vừa rất “Đà Lạt”.

Những khu vực quen thuộc mỗi mùa hoa về như đường Trần Hưng Đạo, khu trung tâm quanh Hồ Xuân Hương, các tuyến ngoại ô hướng Cầu Đất hay khu vực hồ Tuyền Lâm… đều được đưa lên bản đồ số, kèm thông tin cập nhật. Chỉ với một vài thao tác, du khách có thể biết nên đi đâu để bắt trọn khoảnh khắc hoa nở đẹp nhất.

Ảnh Tạp chí Văn hóa Nghệ Thuật

Lễ hội hoa mai anh đào Đà Lạt 2026 dự kiến diễn ra từ giữa tháng 1 đến đầu tháng 2, trùng với thời điểm hoa nở rực rỡ nhất và sát dịp Tết Nguyên đán. Không gian lễ hội không bó hẹp trong một điểm, mà trải rộng trên nhiều tuyến đường, quảng trường và khu vực sinh thái, tạo thành một “mùa lễ hội mở” cho cả thành phố.

Bên cạnh các chương trình nghệ thuật khai mạc, lễ hội còn gắn với chuỗi hoạt động trải nghiệm như ngắm hoa – chụp ảnh, không gian nghệ thuật đường phố, giao lưu văn hóa, thưởng thức cà phê giữa rừng mai anh đào… Việc ra mắt bản đồ số được xem là bước đi mới, giúp lễ hội năm nay thân thiện hơn với du khách, khoa học hơn trong tổ chức và quản lý.

Phối cảnh cho Lễ hội hoa mai anh đào Đà Lạt 2026 (Ảnh VTV)

Một số hình ảnh của Đà Lạt khi vào mùa hoa mai anh đào (Ảnh Tổng hợp)

Đà Lạt tháng 1 – tháng 2 còn gì để trải nghiệm?

Khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 2 được xem là một trong những mùa đẹp nhất trong năm của Đà Lạt. Thời tiết khô ráo, ban ngày có nắng nhẹ, sáng sớm và tối se lạnh, rất thuận lợi cho các hoạt động tham quan, nghỉ dưỡng. Bên cạnh sắc hồng mai anh đào – dấu hiệu quen thuộc báo xuân về, thành phố cao nguyên bước vào giai đoạn giao mùa với bầu trời trong xanh, sương mỏng buổi sáng và không khí trong lành đặc trưng.

Đầu năm cũng là thời điểm lý tưởng để săn mây và ngắm bình minh ở các khu vực ngoại ô như Cầu Đất hay Trại Mát. Những biển mây lững lờ trôi trong ánh nắng sớm tạo nên khung cảnh rất riêng của Đà Lạt, thu hút nhiều du khách yêu thích nhiếp ảnh và trải nghiệm thiên nhiên.

Ảnh IViVu

Với những ai muốn tìm không gian yên tĩnh, Hồ Tuyền Lâm là lựa chọn phù hợp trong những ngày đầu xuân. Mặt hồ phẳng lặng, rừng thông xanh mướt cùng tiết trời mát mẻ giúp du khách dễ dàng tận hưởng cảm giác thư giãn, tách biệt khỏi sự ồn ào thường nhật. Trong khi đó, hành trình lên Langbiang lại mang đến góc nhìn toàn cảnh thành phố, khi Đà Lạt hiện ra với những mảng màu xanh – hồng đan xen rất đặc trưng của mùa xuân.

Dịp Tết Nguyên đán, Đà Lạt không quá náo nhiệt nhưng đủ rộn ràng với hoa xuân, chợ Tết và các không gian cà phê, du lịch được trang trí theo chủ đề đầu năm. Chính sự vừa phải này khiến nhiều du khách lựa chọn Đà Lạt để đón một cái Tết nhẹ nhàng, tận hưởng không khí xuân cao nguyên theo cách chậm rãi và thư thái hơn.