Sự thật sốc đến không muốn tin về "cô gái xinh đẹp nhất thế giới" trên TikTok

Một nữ influencer sở hữu ngoại hình cực phẩm, từng được người hâm mộ tụng ca là "cô gái đẹp nhất thế giới", hóa ra lại không giống như những gì mọi người vẫn tưởng. Nia Noir hiện có 2,5 triệu người theo dõi trên TikTok và sở hữu một tài khoản khá nổi tiếng trên nền tảng nội dung người lớn.

Nhan sắc như "thiên nga đen" của cô gái

Trên trang cá nhân, cô thường xuyên khéo léo nhắc về vẻ ngoài đầy cuốn hút của mình với dòng giới thiệu: "Chỉ là một cô gái với một góc khuất bí ẩn". Trong khi đó, trên tài khoản Fansly đầy nóng bỏng, cô lại viết: "Nỗi ám ảnh lúc nửa đêm của bạn. Những ảo mộng đen tối nhất mà bạn từng có. Không che đậy và trần trụi. Hãy đến với góc khuất của tôi..."

Dưới các bài đăng, người hâm mộ liên tục dành cho cô những lời khen có cánh. Có người gọi cô là "cô gái đẹp nhất thế giới", người khác lại ví cô như "một món quà từ thiên đường". "Trời ơi! Bạn quá xinh đẹp", một người khác viết. Một người thứ tư bình luận: "Cô gái à, bạn thật lộng lẫy", trong khi người thứ năm thắc mắc: "Tại sao cô ấy lại không phải là người mẫu nhỉ?".

Mới đây, "cô gái" này đã bị bóc trần là hình ảnh AI

Tuy nhiên, thực tế lại gây sốc cho nhiều người. Nia Noir gần đây đã bị bóc trần là một người mẫu được tạo ra hoàn toàn bởi trí tuệ nhân tạo (AI). Những người dùng mạng tinh ý đã phát hiện ra sự bất nhất trong ngoại hình của Nia qua các video, khi khuôn mặt cô trông khác hẳn ở một số bài đăng nhất định. Thậm chí, một kênh TikTok còn tìm ra được những đoạn video gốc được sử dụng để làm tư liệu tạo nên hình ảnh của Nia.

Sự việc này diễn ra giữa bối cảnh một người mẫu khác là Marie Temara, người tự xưng cao hơn 2 mét, cũng bị cáo buộc là "sản phẩm của AI" sau khi những người theo thuyết âm mưu nhận thấy một điểm lạ trên cơ thể cô. Dù tuyên bố cao hơn 2 mét nhưng thực tế Marie chỉ cao khoảng 1m90 và có thân hình đầy đặn. Giống như nhiều người khác, cô thường chỉnh sửa ảnh trước khi đăng tải.

Marie Temara

Tranh cãi nổ ra gay gắt nhất vào hồi tháng 3 khi Marie đăng bộ ảnh mặc bikini đỏ trên một chiếc du thuyền sang trọng. Thay vì ngưỡng mộ vẻ đẹp của cô, cộng đồng mạng lại chỉ ra hàng loạt điểm bất thường. Một người bình luận: "Thật tệ là chiếc thuyền đó không có thật và mọi thứ đều do AI tạo ra". Một người khác lại mỉa mai: "Bạn thậm chí còn chẳng có mặt trên con thuyền đó. Ảnh ghép đấy – hãy nhìn vào cánh tay trái ở bức ảnh thứ năm mà xem".

Nguồn: Daily Star