Đừng mua bạc khi chưa biết điều này

Bạc đang được nhắc nhiều trở lại trên mạng xã hội. Từ các video khoe mua bạc tích trữ, hội nhóm chia sẻ giá bạc mỗi ngày, đến những lời khuyên “mua sớm cho rẻ”, “bạc là vàng phiên bản dễ tiếp cận”. Trong dòng chảy đó, không ít người xuống tiền chỉ vì một cảm giác quen thuộc: sợ mua chậm thì sẽ lỡ cơ hội.

Vấn đề là, theo trend kim loại cũng là một dạng FOMO tài chính.

Khác với vàng - thứ đã quá quen thuộc trong vai trò tích sản, bạc với nhiều người vẫn là một lựa chọn khá mơ hồ. Mua vì thấy đang được nhắc nhiều, mua vì giá còn “dễ thở”, mua vì nghĩ rằng ít nhất cũng không mất gì. Nhưng chính tâm lý “mua cho chắc” này lại khiến không ít người rơi vào trạng thái mua mà không biết rõ mình mua để làm gì.

Trên thực tế, bạc không phải món mua càng sớm càng có lợi. Giá bạc biến động, và quan trọng hơn là chênh lệch mua - bán, đặc biệt với bạc trang sức. Khi quyết định bán ra, người mua thường phải chấp nhận mức giá thấp hơn so với lúc mua, nhất là nếu mua theo cảm hứng, không có kế hoạch nắm giữ rõ ràng.

Mạng xã hội tạo cảm giác rằng ai cũng đang mua bạc, nhưng điều hiếm khi được nhắc tới là đầu ra của món mua đó. Bạc không phải kênh giữ tiền an toàn cho tất cả mọi người, càng không phải lựa chọn phù hợp với người hay thay đổi quyết định hoặc kỳ vọng có thể “ra hàng” nhanh mà không mất giá.

Bạc cũng không phải “phiên bản rẻ hơn của vàng”. So về mức độ thanh khoản, tâm thế nắm giữ và khả năng bảo toàn giá trị, bạc và vàng là hai câu chuyện rất khác. Việc so sánh bạc với vàng dễ khiến người mua kỳ vọng sai, từ đó thất vọng khi thực tế không giống tưởng tượng ban đầu.

Trend có thể quay lại, nhưng tiền thì không. Trong mọi quyết định liên quan đến kim loại quý, điều quan trọng không phải là mua sớm hơn người khác, mà là mua khi hiểu rõ mình đang mua vì lý do gì. Hãm phanh trước một trào lưu đôi khi không khiến bạn lỡ cơ hội, mà giúp bạn tránh được một quyết định vội vàng.