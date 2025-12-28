Giá vàng tăng mạnh, vì sao nhiều người nắm giữ mà vẫn run tay?

Tuần này, thị trường vàng trong nước tiếp tục gây chú ý khi vàng miếng SJC tiến sát 160 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, còn vàng nhẫn trơn dao động quanh 158 triệu đồng/lượng. Đây là mức giá cao nhất từ trước tới nay.

Thực tế, không chỉ người mua từ năm ngoái mới lãi. Với mức giá hiện tại, những người mua trong vòng 1–2 tháng gần đây, khi vàng vẫn quanh vùng 145–150 triệu đồng/lượng, cũng đã có khoản chênh lệch nhất định. Nhiều người tính toán sơ bộ: “Cứ giữ đúng 1–2 lượng thôi cũng lời được một khoản bằng vài tháng lương”. Vì vậy, dễ hiểu khi tâm trạng chung của phần lớn người mua vàng thời gian gần đây là phấn khởi.﻿

Nhưng không phải ai giữ vàng lúc này cũng thoải mái. Bên cạnh nhóm có lãi và muốn chốt lời, vẫn có một nhóm khác đang… lo. Điểm chung của nhóm này là từng mua vàng qua kênh không chính thức, mua của người quen, mua ở ngoài chợ vàng tự phát, hoặc giao dịch tay ngang không hóa đơn, không kiểm định tuổi vàng.﻿

Anh H.M.T (TP.HCM) cho biết hồi tháng 10 khi đang có nhiều tiền nhàn rỗi chưa biết đầu tư vào đâu, anh đã tính đến việc tích trữ thêm vàng vì kỳ vọng giá còn tăng nữa. Trước đây, anh thường mua tích trữ 1-2 chỉ vàng mỗi đợt tại các cửa hàng lớn. Tuy nhiên, vào đúng đợt tháng 10, nhiều cửa hàng vàng hạn chế lượng bán ra, mà người mua thì xếp hàng dài, anh đành lựa chọn mua trên thị trường "chợ đen". Anh T. mua được 5 chỉ vàng, song giá trao tay cao hơn rất nhiều so với niêm yết ở các cửa hàng, khoảng 15,7 - 16,1 triệu đồng/chỉ. "Bây giờ giá vàng lập đỉnh, nhưng thực tế tôi lại không có lãi như tưởng tượng vì mua vàng chợ đen với giá quá đắt. Hơn nữa, sau nhiều vụ vàng giá bị phát giác vừa qua, tôi cũng lo ngại với số vàng mình đã mua vì không có giấy đảm bảo, gốc gác", anh T. nói.

Tại Hà Nội, chị N.T.H cũng đang gặp tình trạng tương tự. Chị mua vàng làm khoản tích lũy cho con trai chuẩn bị cưới vợ, nhưng mua qua người quen để “đỡ chạy đi chạy lại”. Bây giờ giá vàng tiếp tục tăng, chị H. cảm thấy thở phào vì đã mua được vàng từ trước, nhưng vẫn lo lắng "thật giả" số vàng mà mình sở hữu.

Trên thực tế, việc mua vàng trên "chợ đen", không hóa đơn đã được cơ quan chức năng cảnh báo nhiều lần. Việc giao dịch ngoài các điểm được cấp phép tiềm ẩn rủi ro vì người mua không có cơ sở để chứng minh chất lượng và nguồn gốc vàng khi tranh chấp.

Ngân hàng Nhà nước cũng nhiều lần khuyến nghị, vàng với tính chất là tài sản biến động, gắn liền với nhiều yếu tố của thị trường, người dân cần cân nhắc và thận trọng khi mua và đầu tư để tránh rủi ro.

Cơ quan quản lý cũng nhắc nhở người dân chỉ được mua, bán vàng miếng SJC tại các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước cấp phép kinh doanh. Hiện, cả nước có 22 ngân hàng và 16 doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh vàng miếng như SJC, DOJI, PNJ, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Vàng Phú Quý, Vàng Kim Ngọc Phú, Vàng bạc đá quý Ngọc Hải...