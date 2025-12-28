Hợp tác xã mua nấm từ nông dân về làm sạch, đóng gói, rồi bán cho Bách Hóa Xanh: Kê khai, nộp thuế như thế nào?

Tại Hội nghị đối thoại chính sách, thủ tục hành chính về thuế và hải quan năm 2025 do Bộ Tài chính phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức ngày 26-12, nhiều câu hỏi liên quan đến chính sách thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với lĩnh vực nông nghiệp đã được doanh nghiệp gửi tới cơ quan quản lý.

Một hợp tác xã (HTX) kinh doanh nông sản cho biết đơn vị này thu mua các mặt hàng nấm như nấm bào ngư, nấm rơm, nấm đùi gà… trực tiếp từ nông dân. Sau khi thu mua, HTX chỉ thực hiện các công đoạn làm sạch cát đất, sơ chế đơn giản, đóng gói và giao hàng cho hệ thống siêu thị Bách Hóa Xanh. HTX đặt câu hỏi: trong trường hợp này, khi xuất hóa đơn cho Bách Hóa Xanh, hàng hóa có áp dụng thuế suất VAT 5% hay thuộc diện không kê khai, tính nộp thuế?

Trả lời vấn đề này, cơ quan thuế dẫn chiếu quy định tại khoản 3 Điều 19 Nghị định số 181/2025/NĐ-CP. Theo đó, mức thuế suất VAT 5% được áp dụng đối với các sản phẩm bao gồm cây trồng, rừng trồng (trừ gỗ, măng), chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường, trừ các trường hợp thuộc diện không chịu thuế theo quy định riêng.

Cơ quan thuế khẳng định, trong trường hợp HTX không phải là người trực tiếp sản xuất mà thực hiện hoạt động thu mua nông sản từ nông dân, sau đó bán ra các sản phẩm vẫn là nông sản chưa chế biến thành sản phẩm khác, chỉ qua sơ chế thông thường, thì khi bán ra phải kê khai và nộp thuế VAT theo mức thuế suất 5% theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Nghị định 181/2025/NĐ-CP.

Hội nghị đối thoại thuế, hải quan năm 2025 ghi nhận điểm mới trong cách thức tổ chức. Thay vì hình thức "hỏi – đáp" trực tiếp như các năm trước, Ban tổ chức đã đẩy mạnh chuyển đổi số, tiếp nhận câu hỏi, phản ánh và kiến nghị của doanh nghiệp, người nộp thuế thông qua các nền tảng công nghệ và cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính, Cục Thuế và Cục Hải quan. Các nội dung này sau đó được cơ quan chức năng tổng hợp và giải đáp công khai trên cổng thông tin điện tử, giúp doanh nghiệp dễ dàng tra cứu và áp dụng thống nhất trong thực tiễn.



