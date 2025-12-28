Công an liên hệ, thanh niên 2006 xác nhận tài khoản ngân hàng nhận được hơn 20 triệu, liền được mời phối hợp làm việc

Trước đó, ngày 08/12/2025, Công an xã Phạm Ngũ Lão tiếp nhận tin trình báo của chị Nguyễn Thị Thương, sinh năm 1976, thường trú tại thôn Cao Trai, xã Phạm Ngũ Lão, tỉnh Hưng Yên về việc chị chuyển khoản nhầm số tiền hơn 20 triệu đồng vào ngày 07/12/2025.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Phạm Ngũ Lão đã tiến hành xác minh và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ. Qua đó xác định người nhận số tiền chuyển nhầm là anh Giàng Seo Banh, sinh năm 2006, thường trú tại thôn 9 Mai Đào, xã Thượng Hà, tỉnh Lào Cai. Công an xã Phạm Ngũ Lão đã chủ động liên hệ và phối hợp với Công an xã Thượng Hà, tỉnh Lào Cai để làm việc với anh Giàng Seo Banh. Tại đây, anh Banh xác nhận trong tài khoản cá nhân có nhận được số tiền hơn 20 triệu đồng nhưng không rõ nguồn gốc.

Trên cơ sở phối hợp giữa hai đơn vị công an, anh Giàng Seo Banh đã được hướng dẫn thực hiện việc chuyển trả lại toàn bộ số tiền trên cho chị Nguyễn Thị Thương theo đúng quy định. Sau khi nhận lại được số tiền đã chuyển nhầm, chị Nguyễn Thị Thương bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an xã Phạm Ngũ Lão trong việc giúp người dân bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.