Hàng triệu người sắp nhận 400.000 đồng quà Tết: Cách kiểm tra vì sao tài khoản an sinh xã hội chưa liên kết được ngân hàng

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 418/NQ-CP ngày 28/12/2025 về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Theo Nghị quyết này, hàng triệu người thuộc diện thụ hưởng trên cả nước sẽ được nhận quà bằng tiền mặt với mức 400.000 đồng, thời hạn chi trả chậm nhất đến ngày 31/1/2026.

Theo quy định, các đối tượng được nhận quà gồm người có công với cách mạng; các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội theo quy định của Chính phủ, bao gồm cả trẻ mồ côi, người không nơi nương tựa hoặc đang được chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã hội. Việc chi trả được ưu tiên thực hiện thông qua tài khoản hưởng an sinh xã hội tích hợp trên ứng dụng VNeID nhằm đảm bảo nhanh chóng, minh bạch và thuận tiện cho người dân.

Để bảo đảm nhận chế độ an sinh xã hội đúng thời hạn, người dân cần chủ động kiểm tra xem tài khoản an sinh xã hội trên VNeID đã được tích hợp thành công với ngân hàng hay chưa. Trong quá trình thực hiện, nếu việc tích hợp gặp trục trặc, người dùng có thể gặp một số lỗi phổ biến phát sinh từ hệ thống, điều kiện tài khoản hoặc dữ liệu liên kết.

Dưới đây là 1 số lỗi thường gặp:

Thứ nhất, người dùng chưa hoàn tất định danh VNeID mức 2. Với các tài khoản mới dừng ở mức 1, hệ thống sẽ không cho phép truy cập hoặc tích hợp thông tin an sinh xã hội. Trong trường hợp này, người dân cần trực tiếp đến công an xã, phường để thực hiện định danh mức 2 theo quy định thì mới có thể tiếp tục các bước liên kết ngân hàng.

Thứ hai, tài khoản ngân hàng của người dùng không thuộc danh sách các ngân hàng và ví điện tử đã được tích hợp với VNeID. Hiện nay, tài khoản An sinh xã hội mới liên kết với một số ngân hàng và ví điện tử gồm: VietinBank, BIDV, Vietcombank, Agribank, LPBank, Vikki Bank, MBBank, PVcomBank, HDBank, Co-opBank, ShinhanBank, TPBank, NCB, Nam A Bank, KienlongBank, BVBank, ACB, MSB, Sacombank, BaoViet Bank, Techcombank, ABBank, VIB, VPBank, SaigonBank, Viet A Bank, MBV, OCB; cùng các ví điện tử và trung gian thanh toán như VNPT Money, Viettel Money, Mobifone Money và MoMo. Nếu tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử của người dân không nằm trong danh sách này, hệ thống sẽ không hiển thị để tích hợp tài khoản an sinh xã hội.

Thứ ba, lỗi kỹ thuật do hệ thống quá tải hoặc ứng dụng VNeID chưa được cập nhật phiên bản mới nhất. Trong các thời điểm cao điểm chi trả, lượng người truy cập lớn có thể khiến dữ liệu ngân hàng không hiển thị đầy đủ. Ngoài ra, việc sử dụng phiên bản VNeID cũ cũng có thể dẫn đến tình trạng không thấy mục "An sinh xã hội" hoặc không đồng bộ được thông tin tài khoản.

Để biết tài khoản an sinh xã hội trên VNeID đã liên kết thành công hay chưa, người dân có thể đăng nhập ứng dụng, truy cập mục "An sinh xã hội" và kiểm tra thông tin ngân hàng hiển thị. Trường hợp tên ngân hàng hoặc ví điện tử cùng số tài khoản xuất hiện đầy đủ, việc liên kết đã hoàn tất và đủ điều kiện nhận tiền qua hình thức chuyển khoản.

Trước đó, các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên chủ động kiểm tra và hoàn tất việc tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên VNeID sớm, tránh để sát thời hạn chi trả mới xử lý.

Trường hợp không có tài khoản thuộc danh sách ngân hàng được hỗ trợ hoặc chưa thể khắc phục lỗi kỹ thuật, người dân vẫn có thể nhận tiền an sinh theo phương thức chi trả trực tiếp theo hướng dẫn của chính quyền địa phương, đảm bảo quyền lợi trong dịp Tết Nguyên đán 2026.