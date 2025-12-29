Rủi ro từ “bẫy vay trả góp” tại các phòng tập gym

Tuy nhiên, phía sau những lời mời gọi hấp dẫn này đang xuất hiện một tình trạng đáng lo ngại, người tiêu dùng bị nhân viên phòng tập lừa ký hợp đồng vay tiền qua ứng dụng tài chính, trong khi bản thân chỉ nghĩ rằng mình đang thanh toán chi phí tập luyện.

Nhiều trường hợp sau khi ký hợp đồng mới phát hiện khoản tiền thanh toán được thực hiện thông qua dịch vụ tín dụng tiêu dùng, với lãi suất, phí phạt và nghĩa vụ trả nợ mà họ không hề được tư vấn rõ ràng.

Thậm chí, người tiêu dùng bị đánh lạc hướng bằng những cuộc trao đổi mang tính dẫn dắt, không được tạo điều kiện xem kỹ các điều khoản hợp đồng trước khi ký hoặc bị thúc giục “ưu đãi chỉ có hôm nay”.

Đây là hành vi có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng, xâm phạm nghiêm trọng quyền được cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và quyền được đảm bảo an toàn trong giao dịch theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian gần đây, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia nhận được một số phản ánh của người tiêu dùng liên quan đến việc nhân viên tại các phòng tập thể dục, thể hình (gym) tư vấn sai lệch dẫn đến người tiêu dùng ký kết các hợp đồng tín dụng.

Theo đó, người tiêu dùng được hướng dẫn cài đặt ứng dụng tài chính nhưng được giải thích mập mờ rằng đây chỉ là bước kỹ thuật để khởi tạo gói tập, thanh toán linh hoạt, hỗ trợ tài chính từ đối tác phòng tập hoặc đứng tên để giữ ưu đãi.

Ảnh minh hoạ.

Điều này gây hiểu lầm rằng đây là hình thức thanh toán nội bộ của phòng tập gym nhưng thực chất, ứng dụng chính là nền tảng vay tiền, người tiêu dùng phát sinh nợ mà không hề biết trước, các ứng dụng này thường yêu cầu quyền truy cập dữ liệu cá nhân, làm tăng nguy cơ rò rỉ thông tin.

Trong quá trình ký kết, người tiêu dùng chỉ được cung cấp và giải thích hợp đồng dịch vụ tập luyện. Đối với hợp đồng vay với tổ chức tín dụng hoặc ứng dụng tài chính, việc ký kết thường được thực hiện gián tiếp thông qua thiết bị của nhân viên, thao tác nhanh trên ứng dụng. Việc này rất khó kiểm tra toàn bộ điều khoản của hợp đồng, ngay cả khi nhân viên đưa ra hợp đồng cho vay nhưng lại nói là “hợp đồng trả góp”, “hỗ trợ tài chính”, “trả dần hàng tháng”, “trả góp không lãi suất”, khiến người tiêu dùng hiểu nhầm đây chỉ là phương thức thanh toán phí dịch vụ, không phải hợp đồng cho vay.

Ngoài ra, các phòng gym còn tạo cảm giác để người dùng thấy cần quyết định gấp để được giảm giá; Hoặc đánh lạc hướng, hạn chế người tiêu dùng đọc kỹ hợp đồng mà đã ký kết.

Các biểu hiện này cho thấy người tiêu dùng có nguy cơ bị xâm phạm quyền lợi hợp pháp. Ủy ban Cạnh tranh quốc gia khuyến cáo người tiêu dùng cần chủ động trang bị kỹ năng nhận diện rủi ro và thận trọng trong mọi giao dịch liên quan đến gói tập trả góp.

Việc hiểu rõ quyền của mình theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 là yếu tố quan trọng giúp hạn chế thiệt hại và đảm bảo an toàn tài chính cá nhân.

Trong trường hợp người tiêu dùng đã ký hợp đồng vay tín dụng mà không được biết trước, cần liên hệ ngay với tổ chức cho vay và yêu cầu cung cấp đầy đủ hồ sơ và làm rõ điều kiện hủy bỏ hợp đồng, mức phí hủy bỏ trước hạn, nghĩa vụ thanh toán phát sinh và đề nghị hủy bỏ hợp đồng.

Đồng thời người tiêu dùng cần khiếu nại phòng tập về hành vi tư vấn sai lệch, cung cấp thông tin không đầy đủ hoặc gây nhầm lẫn, kèm theo các tài liệu, chứng cứ đã lưu giữ.