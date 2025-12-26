Vay tiền siêu tốc trên mạng, người dân rơi vào bẫy lãi suất “cắt cổ”

Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, hoạt động “tín dụng đen” trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Các đối tượng lợi dụng nhu cầu vay tiền nhanh của người dân, lập hàng loạt hội, nhóm trên mạng xã hội để quảng cáo “hỗ trợ tài chính siêu tốc”, “vay không cần gặp mặt”, “không thế chấp”, thủ tục đơn giản, giải ngân chỉ sau vài giờ.

Chỉ với vài thao tác trực tuyến, người vay có thể nhận tiền ngay. Tuy nhiên, đằng sau sự “thuận tiện” đó là mức lãi suất “cắt cổ”, cùng nhiều khoản phí phát sinh vô lý, khiến người vay nhanh chóng rơi vào vòng xoáy nợ nần, khó thoát.

Đầu tháng 11/2025, Công an thành phố Hà Nội đã tập trung lực lượng triệt phá nhiều ổ nhóm “tín dụng đen” hoạt động trên không gian mạng. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự đã điều tra, khám phá 4 ổ nhóm, bắt giữ 22 đối tượng liên quan hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo cơ quan Công an, các đối tượng sử dụng sim “rác”, tạo lập tài khoản Zalo, Facebook, Telegram với thông tin “ảo” để tiếp cận, mời chào khách vay. Khi giao dịch, chúng thuê hoặc mượn tài khoản ngân hàng nhằm che giấu danh tính, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn lập các hội, nhóm kín để trao đổi thông tin khách vay với nhau, khiến một người vay có thể cùng lúc bị nhiều nhóm thu các loại phí khác nhau. Dù hoạt động chủ yếu trên môi trường mạng, nhưng khi khách vay chậm trả, các đối tượng sẵn sàng gọi điện, nhắn tin đe dọa, thậm chí tìm đến tận nơi cư trú để ép buộc, chiếm đoạt tài sản, gây bức xúc trong dư luận.

Trước thực trạng trên, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không vay tiền qua các ứng dụng, mạng xã hội hoặc đường link không rõ nguồn gốc; tuyệt đối không chuyển tiền khi chưa xác minh rõ đối tượng và mục đích giao dịch.

Khi có nhu cầu vay vốn, người dân nên tìm đến các tổ chức tín dụng hợp pháp, uy tín để được tư vấn, hướng dẫn các gói vay phù hợp với khả năng tài chính. Trường hợp phát hiện hoặc nghi ngờ hoạt động cho vay lãi nặng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý; đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè nhằm phòng tránh bẫy “tín dụng đen” trên không gian mạng.