Bắt gặp bà cụ cầm tập tiền mệnh giá 500 nghìn đồng đứng trước ngân hàng Agribank: Công an liền mời làm việc, chặn đứng vụ lừa đảo tinh vi

Vừa qua, Công an xã Thiệu Hoá (tỉnh Thanh Hoá) đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại, giúp người dân tránh bị thiệt hại số tiền lớn.

Theo đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 11/12/2025, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, Tổ công tác của Công an xã Thiệu Hoá phát hiện bà Vũ Thị K. sinh năm 1955 trú tại thôn Xuân Quan, xã Thiệu Hoá có biểu hiện bất thường khi đứng trước Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Agribank, chi nhánh Thiệu Hoá, trên tay cầm một tập tiền mệnh giá 500 nghìn đồng, tinh thần hoảng loạn, hoang mang, lo sợ.

Ngay lập tức, Tổ công tác đã dừng lại và hỏi thăm tình hình của bà K. Qua làm việc, Công an xã xác định, bà K. đang bị các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng gọi điện đe doạ, thao túng tâm lý. Theo lời bà K. trình bày, khoảng 14 giờ ngày 11/12, bà nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại tự xưng là "cán bộ điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá", thông báo bà có liên quan đến một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền trên 3 tỷ đồng và yêu cầu bà phải hợp tác để điều tra.

Các đối tượng đe doạ và yêu cầu bà K. phải giữ bí mật, không được tiết lộ chuyện này với bất kỳ ai. Do lo sợ nên bà đã làm theo hướng dẫn của các đối tượng, mang 2 chỉ vàng đi bán được số tiền 28 triệu đồng, đồng thời chuẩn bị rút số tiền 300 triệu đồng tiền tiết kiệm để chuyển vào tài khoản do đối tượng cung cấp.

Khi bà K. chuẩn bị vào ngân hàng để thực hiện giao dịch chuyển tiền thì được tổ công tác Công an xã Thiệu Hoá kịp thời phát hiện, ngăn chặn. Sau khi xác minh, làm rõ nội dung vụ việc, Công an xã Thiệu Hoá đã tuyên truyền, giải thích, trấn an tinh thần và đưa bà K. về nhà.

Bà Vũ Thị K gửi thư cảm ơn Công an xã Thiệu Hoá

Qua vụ việc trên, Công an xã Thiệu Hoá khuyến cáo người dân luôn đề cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng; không chuyển tiền khi nhận được các cuộc gọi xưng danh cơ quan Công an, Toà án, Viện Kiểm sát... Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần bình tĩnh và kịp thời báo cho lực lượng Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xác minh.

