Xổ số miền Nam: Nhiều đại lý đang tìm người trúng độc đắc 56 tỉ đồng

25-12-2025 - 17:11 PM | Smart Money

Giải độc đắc 56 tỉ đồng của 2 đài thuộc xổ số miền Nam vẫn chưa lộ diện người trúng thưởng sau một ngày có kết quả

Chiều 25-12, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, giải độc đắc của 2 đài vẫn chưa lộ diện người trúng sau một ngày có kết quả nên nhiều đại lý vé số đang thông báo tìm người đến đổi thưởng.

Xổ số miền Nam tìm người trúng độc đắc 56 tỉ đồng: Cơ hội đổi đời - Ảnh 1.

Giải an ủi của vé số Sóc Trăng đã tìm thấy người trúng, còn giải độc đắc vẫn "bặt vô âm tín". Ảnh: ĐLVS Tùng Hiếu 2

Theo đó, vé số Sóc Trăng, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng chiều 24-12, giải độc đắc (dãy số 349114) và giải an ủi được xác định trúng tại tỉnh Đồng Tháp.

Tuy nhiên, đến chiều 25-12, chỉ mới có người trúng an ủi đến đại lý vé số Tùng Hiếu 2 ở phường Gò Công, tỉnh Đồng Tháp để đổi thưởng; còn người trúng độc đắc 28 tỉ đồng vẫn "bặt vô âm tín".

Tương tự, vé số Cần Thơ, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ mở thưởng cùng ngày với vé số Sóc Trăng, giải độc đắc (dãy số 667789) và giải an ủi được xác định "ở lại" TP Cần Thơ.

Xổ số miền Nam tìm người trúng độc đắc 56 tỉ đồng: Cơ hội đổi đời - Ảnh 2.

Giải an ủi của vé số Cần Thơ cũng được tìm thấy người trúng thưởng. Ảnh: ĐLVS Danh Tên

Thế nhưng đến chiều 25-12, chủ nhân trúng độc đắc 28 tỉ đồng vé số Cần Thơ vẫn chưa lộ diện. Trong khi đó, người trúng giải an ủi đã đến đại lý vé số Sang Sang ở Ninh Kiều và đại lý Danh Tên để đổi thưởng.

Xổ số miền Nam tìm người trúng độc đắc 56 tỉ đồng: Cơ hội đổi đời - Ảnh 3.

Giải độc đắc vé số Đồng Nai trúng tại Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

Mở thưởng cùng ngày với vé số Cần Thơ và vé số Sóc Trăng, giải độc đắc (dãy số 689327) của vé số Đồng Nai được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh.

Tuần trước, giải độc đắc của vé số Cà Mau và vé số An Giang vẫn chưa lộ diện nơi có người trúng thưởng.

Theo Thu Tâm

Người lao động

