Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xổ số miền Nam: Nhiều người ở TPHCM, Vĩnh Long, Đồng Tháp và Tây Ninh lại trúng độc đắc

07-12-2025 - 20:59 PM | Smart Money

Kết quả xổ số miền Nam ngày 7-12 xác định giải độc đắc của 3 đài trúng tại 4 địa phương khác nhau

Tối 7-12, liên quan giải độc đắc của xổ số miền Nam, nhiều khách hàng và đại lý vé số liên tục chúc mừng những chủ nhân may mắn trúng thưởng tiền tỉ tại TPHCM, Vĩnh Long, Đồng Tháp và Tây Ninh.

Xổ số miền Nam: Nhiều người ở TPHCM, Vĩnh Long, Đồng Tháp và Tây Ninh lại trúng độc đắc- Ảnh 1.

Giải độc đắc và an ủi của vé số Tiền Giang trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Ngọc Giàu

Theo đó, giải độc đắc (dãy số 828424) của vé số Tiền Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Tiền Giang mở thưởng chiều cùng ngày, đã được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Nơi đổi thưởng giải độc đắc vé số Tiền Giang là đại lý vé số Ngọc Giàu ở xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long.

Giải an ủi của vé số Tiền Giang cũng trúng tại Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng là đại lý Ngọc Giàu và đại lý Nhân Nhân ở tỉnh Vĩnh Long.

Trong khi đó, giải độc đắc (dãy số 485425) của vé số Kiên Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Kiên Giang mở thưởng chiều 7-12, đã được xác định trúng tại TPHCM. Tuy nhiên, chủ nhân may mắn vẫn chưa lộ diện nên nhiều đại lý đang "truy tìm".

Giải an ủi vé số Kiên Giang cũng trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng là đại lý Duy Nghĩa ở xã Dầu Tiếng, TPHCM.

Vé số Đà Lạt, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng cùng ngày với vé số Tiền Giang và vé số Kiên Giang, giải độc đắc (dãy số 686518) và giải an ủi được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh và Đồng Tháp. Tuy nhiên, chủ nhân may mắn trúng độc đắc vẫn chưa lộ diện; còn nơi đổi thưởng giải an ủi là đại lý vé số 9 Liêm ở xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh.

Theo Thu Tâm

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một ngân hàng thông báo: Thu phí chuyển tiền nhanh 24/7, áp dụng từ đầu tháng 12

Một ngân hàng thông báo: Thu phí chuyển tiền nhanh 24/7, áp dụng từ đầu tháng 12 Nổi bật

Mở thẻ tín dụng chi tiêu, nợ gốc 38 triệu, người đàn ông bị ngân hàng kiện đòi hơn 150 triệu đồng

Mở thẻ tín dụng chi tiêu, nợ gốc 38 triệu, người đàn ông bị ngân hàng kiện đòi hơn 150 triệu đồng Nổi bật

Chuyên gia cảnh báo: Nếu xảy ra “xả hàng”, giá vàng có thể lùi về vùng 3.600 USD

Chuyên gia cảnh báo: Nếu xảy ra “xả hàng”, giá vàng có thể lùi về vùng 3.600 USD

20:22 , 07/12/2025
Một ngân hàng vừa thông báo: Dừng toàn bộ giao dịch rút, chuyển tiền đối với các tài khoản sau

Một ngân hàng vừa thông báo: Dừng toàn bộ giao dịch rút, chuyển tiền đối với các tài khoản sau

19:15 , 07/12/2025
Lý do 5 thanh niên sinh năm 2003, 2005, 2007,... ở Tuyên Quang có tới hàng trăm tài khoản ngân hàng

Lý do 5 thanh niên sinh năm 2003, 2005, 2007,... ở Tuyên Quang có tới hàng trăm tài khoản ngân hàng

16:15 , 07/12/2025
Kỳ lạ vừa đăng ký kinh doanh xong thì nhận được cuộc gọi lừa đảo

Kỳ lạ vừa đăng ký kinh doanh xong thì nhận được cuộc gọi lừa đảo

13:50 , 07/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên