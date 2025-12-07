Chuyên gia cảnh báo: Nếu xảy ra “xả hàng”, giá vàng có thể lùi về vùng 3.600 USD

Sự bất định và biến động quanh chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến sẽ khép lại trong cuộc họp tuần tới, sự kiện được coi là “kim chỉ nam” đối với thị trường vàng toàn cầu, trong bối cảnh giá kim loại quý đang hình thành vùng nền mới quanh mốc 4.200 USD/ounce.

Trong vòng sáu tuần qua, kỳ vọng về lãi suất của Mỹ liên tục thay đổi. Tại cuộc họp chính sách gần nhất, Chủ tịch Fed Jerome Powell từng phát tín hiệu cứng rắn khi cho rằng việc cắt giảm lãi suất trong tháng 12 không phải điều chắc chắn.

Tuy nhiên, chỉ chưa đầy một tuần trước thời điểm họp mới, bức tranh đã tiếp tục đảo chiều. Lạm phát ổn định hơn và các dữ liệu cho thấy thị trường lao động Mỹ đang chậm lại đã khiến kỳ vọng cắt giảm lãi suất quay trở lại.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường từng định giá khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào cuối tháng 10 lên tới 90%, sau đó giảm mạnh xuống chỉ còn 30% sau cuộc họp FOMC tháng 11. Nhưng hiện tại, giới đầu tư lại đặt cược gần 90% khả năng Fed sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách tại cuộc họp cuối cùng của năm 2025.

Sự “đảo chiều kịch bản” liên tục này đã bơm thêm biến động vào thị trường vàng. Sau khi rơi về vùng đáy gần 3.900 USD/ounce trong tháng 11, giá vàng nhanh chóng phục hồi. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, kim loại quý vẫn bị “kẹt cứng” quanh mốc 4.200 USD/ounce và chưa thể vượt đỉnh của tuần trước.

Dù vàng vẫn thể hiện sức đề kháng tốt, nhiều chuyên gia cho rằng cần thêm động lực mới để giá quay lại đỉnh lịch sử lập trong tháng 10. Trong bối cảnh năm 2025 đang trôi về những thời khắc cuối cùng, khả năng tạo ra cú bứt phá mạnh không phải là bài toán dễ dàng.

Ông Aaron Hill, Trưởng bộ phận phân tích thị trường tại FP Markets, nhận định: “Quỹ đạo tiếp theo của vàng sẽ phụ thuộc vào việc Fed tiếp tục nới lỏng hay không, cũng như các yếu tố vĩ mô như tăng trưởng suy yếu hoặc rủi ro địa chính trị gia tăng. Để thiết lập mức đỉnh mới, thị trường cần sự kết hợp của các đợt cắt giảm lãi suất quyết liệt, đồng USD suy yếu và nhu cầu trú ẩn tăng cao. Chỉ một lần hạ lãi suất là chưa đủ để tạo ra ‘bầu trời xanh’ cho giá vàng, cú hích phải đến từ cú sốc vĩ mô hoặc tín hiệu ôn hòa mạnh mẽ hơn từ Fed.”

Bên cạnh quyết định lãi suất, giới phân tích cũng đặc biệt theo dõi biểu đồ lãi suất tương lai (dot plot) của Fed. Theo bà Barbara Lambrecht, chuyên gia phân tích hàng hóa tại Commerzbank, đây sẽ là chỉ báo quan trọng về định hướng chính sách trong năm tới.

Trong báo cáo dự báo kinh tế tháng 9, Fed phát tín hiệu sẽ có hai đợt giảm lãi suất trong năm sau. Tuy nhiên, những rủi ro suy thoái kinh tế cùng áp lực chính trị gia tăng đang khiến thị trường dự đoán Fed có thể nới lỏng mạnh tay hơn.

“Nếu các thành viên FOMC nâng số lần cắt giảm lãi suất trong dự báo mới so với tháng 9, giá vàng nhiều khả năng sẽ được đẩy lên cao hơn, đặc biệt trong bối cảnh thị trường hiện vẫn chưa định giá nhiều cho các cuộc họp đầu năm sau,” bà Lambrecht nhận định.

Ông Lukman Otunuga, chuyên gia phân tích cao cấp tại FXTM, dự báo biến động của vàng sẽ còn gia tăng trong thời gian tới, do quỹ đạo chính sách tiền tệ của Mỹ vẫn đầy bất định.

“Thị trường kỳ vọng Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất lần thứ ba trong năm nay, nhưng triển vọng 2026 lại mờ mịt hơn bao giờ hết. Việc thiếu dữ liệu việc làm tháng 10 và CPI mới nhất khiến Fed phải ra quyết định trong tình trạng thiếu thông tin, trong khi nội bộ FOMC đang chia rẽ hơn so với những năm gần đây,” ông nói.

Theo phân tích kỹ thuật, nếu giá vàng vượt mốc 4.240 USD/ounce, thị trường có thể mở ra hành trình tiến tới 4.300 USD. Ngược lại, nếu mất mốc 4.200 USD, giá có thể quay đầu về vùng hỗ trợ 4.180 USD và 4.160 USD.

Từ góc nhìn dài hạn, ông Eric Strand, nhà sáng lập quỹ kim loại quý AuAg Funds cho rằng đà tăng của vàng không phụ thuộc vào một cuộc họp lãi suất đơn lẻ.

“Bất kể Fed hành động ra sao, lãi suất sớm hay muộn cũng phải đi xuống. Để thực sự giảm chi phí vay, Fed không chỉ hạ lãi suất mà còn buộc phải tung ra một chương trình nới lỏng định lượng quy mô lớn,” ông nói.

Theo ông Strand, thâm hụt ngân sách khổng lồ và gánh nợ công của Mỹ sẽ kéo theo việc in thêm tiền, và đó chính là nền tảng dài hạn cho giá vàng. “Vàng chắc chắn sẽ còn tăng. Nếu không mua lúc này, thị trường từng cho thấy bạn sẽ lại ‘đến muộn’.”

Ông David Morrison, chuyên gia phân tích tại Trade Nation, nhận định dù đà tăng đang chậm lại khi giá bị chặn ở mức 4.200 USD, nhưng bất kỳ nhịp điều chỉnh nào trong tuần tới cũng nên được coi là cơ hội mua vào.

“Nếu thị trường có một pha ‘xả hàng’ để quét bớt các vị thế yếu, nhiều người tin rằng ‘cuộc chơi đã kết thúc’, đó có thể là kịch bản giá rơi về vùng 3.800 – 3.600 USD/ounce. Nhưng chính lúc ấy mới là thời điểm thích hợp để gom mạnh, chuẩn bị cho một chu kỳ tăng giá mới lên các kỷ lục cao hơn,” ông Morrison phân tích.

Ngoài cuộc họp của Fed, trong tuần tới, Ngân hàng Trung ương Australia, Ngân hàng Trung ương Canada và Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ cũng sẽ công bố quyết định lãi suất. Giới đầu tư hiện dự báo cả ba cơ quan này sẽ giữ nguyên lãi suất.

