Công an đặc biệt lưu ý: Người có thói quen chuyển khoản ngay sau khi nhận cuộc gọi, tin nhắn từ shipper

29-12-2025

Công an cảnh báo, thói quen chuyển khoản trước cho shipper khi chưa nhận hàng có thể khiến người mua sắm online mất tiền chỉ sau một cuộc gọi mạo danh.

Theo Công an tỉnh Lai Châu, thời điểm cuối năm, nhu cầu mua sắm trực tuyến tăng cao, kéo theo số lượng đơn hàng giao nhận lớn. Kẻ gian lợi dụng sự bận rộn của người dân, việc có nhiều đơn hàng cùng lúc và tâm lý muốn nhận hàng nhanh để thực hiện các chiêu trò lừa đảo tinh vi.

Một trong những thủ đoạn phổ biến được ghi nhận là hình thức “giao hàng không gặp mặt”. Theo đó, các đối tượng mạo danh người giao hàng, gọi điện hoặc nhắn tin cho người nhận với lý do đã đến địa chỉ nhưng không gặp được chủ nhà. Sau đó, chúng thông báo đã chuyển hoặc để đơn hàng tại nhà, rồi yêu cầu người nhận chuyển khoản tiền hàng (COD) vào một tài khoản cá nhân.

Công an tỉnh Lai Châu cho biết, kịch bản này đặc biệt nguy hiểm trong dịp Tết, khi người dân thường đặt mua nhiều hàng hóa cùng lúc, dễ nhầm lẫn giữa các đơn hàng và không kịp xác minh thông tin. Các đối tượng thường thúc giục nạn nhân chuyển tiền gấp với lý do cần tiếp tục giao các đơn hàng Tết khác hoặc tránh việc đơn hàng bị hủy.

Để phòng tránh rủi ro, Công an tỉnh Lai Châu khuyến cáo người dân chỉ nên thanh toán tiền COD khi trực tiếp nhận hàng và xác nhận đúng món hàng của mình. Trường hợp không có mặt tại nhà, cần yêu cầu shipper chờ hoặc hẹn giao lại vào thời điểm khác, không chấp nhận việc chuyển tiền trước để người giao hàng để hàng ở cổng, ngoài sân hay các vị trí không có người nhận.

Bên cạnh đó, người dân cần chủ động xác minh thông tin đơn hàng bằng cách kiểm tra mã vận đơn trên ứng dụng của các sàn thương mại điện tử hoặc website chính thức của đơn vị vận chuyển, đồng thời liên hệ tổng đài của hãng vận chuyển hoặc người bán để làm rõ tình trạng đơn hàng. Đặc biệt, không cung cấp mã OTP, mật khẩu hay bất kỳ thông tin bảo mật ngân hàng nào, bởi không có shipper hay đơn vị vận chuyển hợp pháp nào yêu cầu những thông tin này để xác nhận thanh toán.

