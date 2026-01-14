Á hậu Thụy Vân gây chú ý với hình ảnh khác lạ sau sinh lần 2

MỚI NHẤT!
Lifestyle
Hai bộ ảnh vừa tung ra của Thụy Vân phản ánh khá rõ giai đoạn hiện tại của cô. Ở bộ ảnh với suit đen, Thụy Vân lựa chọn phong cách tối giản, đường cắt gọn gàng, hạn chế phụ kiện. Gam màu trầm cùng thần thái tiết chế tạo cảm giác chững chạc, khác với hình ảnh nữ tính quen thuộc trước đây.
Trái ngược với tinh thần kỷ luật của bộ suit đen, bộ ảnh chụp trên nền đỏ lại mang sắc thái mềm hơn. Thụy Vân xuất hiện trong tư thế ngồi thấp, ánh nhìn trực diện, gương mặt gần như không biểu cảm.
Sắc đỏ đậm phủ kín khung hình tạo điểm nhấn thị giác, đồng thời làm nổi bật sự tĩnh tại trong cách thể hiện.
Trang phục được phối nhiều lớp, kết hợp giữa chất liệu da, sequin và các tông màu trầm. Kiểu tóc búi gọn và lớp trang điểm nhẹ giúp tổng thể giữ được sự cân bằng, không quá cầu kỳ. Hai bộ ảnh không đặt nặng yếu tố tạo hình phô trương, mà thiên về việc thể hiện trạng thái và cảm xúc.
Sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh Thụy Vân vừa trải qua lần sinh nở thứ hai. Thay vì chia sẻ nhiều về đời sống cá nhân, cô lựa chọn thể hiện hình ảnh thông qua công việc và các lần xuất hiện trước công chúng.
Sau sinh, Thụy Vân tiếp tục đảm nhiệm vai trò dẫn dắt tại nhiều sự kiện lớn, từ chính trị, văn hóa đến giải trí. Đây là những không gian đòi hỏi người dẫn chương trình có kinh nghiệm, khả năng kiểm soát sân khấu và sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung.
Gắn bó với Đài Truyền hình Việt Nam nhiều năm, sở hữu bằng Thạc sĩ và kinh nghiệm làm nghề lâu dài, Thụy Vân vẫn duy trì tần suất xuất hiện ổn định.
Photo : Lê Nguyên; Make up: Dung Ngốc nghếch
Theo Kim Sa
Thanh niên Việt
