Hot lại hình ảnh quá khứ của chồng Á hậu Phương Nhi

14-01-2026 - 14:48 PM | Lifestyle

Nhiều người bày tỏ sự quan tâm với hình ảnh này của doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng.

Những ngày gần đây, thông tin Á hậu Phương Nhi (sinh năm 2002) chuẩn bị làm đám cưới với Phạm Nhật Minh Hoàng (sinh năm 2000) - con trai thứ 2 của tỷ phú Phạm Nhật Vượng khiến cặp đôi nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.

Hot lại hình ảnh quá khứ của chồng Á hậu Phương Nhi- Ảnh 1.

Minh Hoàng và Phương Nhi tổ chức đám hỏi hồi đầu năm 2025 (Ảnh: Đi soi sao đi)

Khi chuyện hôn nhân được quan tâm, những lát cắt đời sống trong quá khứ của cặp đôi trai tài gái sắc cũng nóng trở lại. Cụ thể là hình ảnh thời còn đi học của doanh nhân Minh Hoàng đang được chia sẻ rầm rộ.

Mới đây, một đoạn clip ghi lại hình ảnh của Phạm Nhật Minh Hoàng trong lễ tốt nghiệp trung học năm 2018 xuất hiện trên top nội dung trending. Đoạn clip được ghi lại chỉ vỏn vẹn vài giây, nam thiếu gia cũng không xuất hiện quá nhiều. Tuy nhiên, khung hình nào mà Minh Hoàng lộ diện cũng đều khiến dân tình bất ngờ.

Hot lại hình ảnh quá khứ của chồng Á hậu Phương Nhi- Ảnh 2.
Hot lại hình ảnh quá khứ của chồng Á hậu Phương Nhi- Ảnh 3.

Ảnh tốt nghiệp THPT của Minh Hoàng (Nguồn: @rieuuuu____1)

Bởi nhiều người cho rằng visual 18 tuổi của Minh Hoàng rất sáng. Không những vậy, gương mặt cũng toát lên sự vui vẻ đúng lứa tuổi. Một số nhận định cho rằng từ thời điểm này, anh cũng đã lộ ra dáng một doanh nhân tương lai với thần thái tự tin.

“Trông thiếu gia này duyên quá”, “Bạn này với Phương Nhi đúng kiểu tướng phu thê. Có nét duyên ngầm cả hai vợ chồng”, “Cười lên rất đẹp nha”, “Cái khúc nghiêng đầu xuống nó iconic quá, rung động liền”, “Nhìn hiền lành, dễ thương mà. Tui còn đưa mẹ tui coi, mẹ tui chẳng biết anh này là ai mà còn nói là nhìn hiền”, “Thấy bạn này cười lên tươi đẹp hơn lúc không cười nha”, “Con trai vậy là oke rồi sáng sủa nhìn văn hóa học thức”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Được biết, ngôi trường mà nam thiếu gia theo học là British International School Hanoi. Đây là trường quốc tế được đào tạo theo môi trường chuẩn Anh, nổi tiếng với mức học phí khá đắt đỏ. Ngoài ra, đây cũng được biết đến là ngôi trường mà nhiều con của người nổi tiếng theo học.

Hiện tại Phạm Nhật Minh Hoàng đang cùng với anh trai - Phạm Nhật Quân Anh - giữ vai trò trọng trách ở các công ty con thuộc tập đoàn.

Hot lại hình ảnh quá khứ của chồng Á hậu Phương Nhi- Ảnh 4.

Hai con trai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng - tại lễ trao giải VinFuture hồi tháng 12/2025 (Ảnh: Như Hoàn)

Doanh nhân Minh Hoàng đang giữ chức Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của CTCP Thương mại và Dịch vụ Green Future, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực mua bán và cho thuê ô tô điện. Bên cạnh đó, Minh Hoàng cũng là cổ đông lớn của Quỹ đầu tư công nghệ VinVentures, đồng thời tham gia góp vốn tại nhiều công ty liên quan đến các lĩnh vực công nghệ, công nghiệp và hạ tầng.

Theo thông tin đăng ký kinh doanh, Minh Hoàng từng góp vốn 5% vào CTCP Năng lượng VinEnergo - đơn vị đối tác trong liên danh đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện khí LNG Hải Phòng. Ngoài ra, anh cũng đầu tư 30 tỷ đồng, tương đương 0,5% cổ phần tại CTCP Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed, doanh nghiệp đăng ký thực hiện dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam. Bên cạnh đó, Minh Hoàng còn nắm giữ cổ phần tại một số công ty mới thành lập khác trong hệ sinh thái Vingroup.

Hot lại hình ảnh quá khứ của chồng Á hậu Phương Nhi- Ảnh 5.
Hot lại hình ảnh quá khứ của chồng Á hậu Phương Nhi- Ảnh 6.

Một số hình ảnh khác của chồng Á hậu Phương Nhi

Theo S.A

Phụ nữ số

