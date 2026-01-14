Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Xuất hiện đường bay ngắn kỷ lục tại Việt Nam, khách vừa thắt dây an toàn chưa kịp nóng chỗ máy bay đã hạ cánh

14-01-2026 - 20:10 PM | Lifestyle

Đường bay ngắn kỷ lục khiến nhiều hành khách phải hoang mang khi nhắc đến.

Ở Việt Nam, có những quãng đường mà khi nhắc đến người ta sẽ nghĩ ngay đến việc đi xe khách và hiếm khi nghĩ đến việc di chuyển bằng máy bay. Tuy nhiên, tuyến bay từ TP.HCM đến Cần Thơ là một ví dụ điển hình Chỉ cần mua vé ngồi xe khách vài tiếng là đến nơi, chi phí lại rẻ và quen thuộc với nhiều người. Thế nhưng, trên chính cung đường tưởng chừng như rất đời thường ấy lại tồn tại chuyến bay ngắn đến mức khó tin.

Xuất hiện đường bay ngắn kỷ lục tại Việt Nam, khách vừa thắt dây an toàn chưa kịp nóng chỗ máy bay đã hạ cánh- Ảnh 1.

Đường bay TP.HCM đi Cần Thơ khiến nhiều người xe xong cũng bất ngờ

Nếu như đi xe khách từ TP.HCM đến Cần Thơ mất khoảng 3 - 4 tiếng thì trong điều kiện bay thẳng, thời gian bay giữa hai địa điểm này chỉ tầm khoảng hơn 30 phút. Nhiều người hình dung tuyến bay này khi máy bay vừa đạt được độ cao ổn định thì đã chuẩn bị hạ cánh, tiếp viên gần như không có nhiều thời gian để phục vụ, còn hành khách thì chưa kịp ngồi “nóng chỗ”. Chỉ sau hơn nửa tiếng kể từ thời điểm cất cánh là máy bay đã đến đồng bằng sông Cửu Long hữu tình.

Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay, có khá ít hãng hàng không khai thác chuyến bay thẳng từ TP.HCM đi Cần Thơ. Hãng hàng không VASCO, thành viên của Vietnam Airlines, hiện khai thác tuyến bay kết nối Cà Mau với TP.HCM. Đây cũng là đường bay duy nhất đang được khai thác tại Cảng hàng không Cà Mau.

Xuất hiện đường bay ngắn kỷ lục tại Việt Nam, khách vừa thắt dây an toàn chưa kịp nóng chỗ máy bay đã hạ cánh- Ảnh 2.

Hãng hàng không VASCO là một trong số ít hãng khai thác đường bay này

Ngoài ra, nếu hành khách muốn di chuyển bằng các hàng hàng không khác thì buộc phải đi chuyến bay trung chuyển ở một địa điểm khác trước khi đến Cần Thơ. Như các chuyến bay của Vietnam Airlines sẽ transit tại Hà Nội hoặc Đà Nẵng rồi mới đến Cần Thơ, tổng cho chuyến bay này dài hơn 4 tiếng.

Xuất hiện đường bay ngắn kỷ lục tại Việt Nam, khách vừa thắt dây an toàn chưa kịp nóng chỗ máy bay đã hạ cánh- Ảnh 3.

Trên website của Vietnam Airline có các chuyến bay từ TP.HCM đến Cần Thơ nhưng phải transit tại Đà Nẵng (Ảnh chụp màn hình)

Chính vì thế, vé máy bay từ TP.HCM đi Cần Thơ cũng khá đắt đỏ do phải dừng chân ở một tỉnh khác. Theo website của Vietnam Airlines, hạng phổ thông có mức giá từ hơn 3 triệu đồng đến hơn 8 triệu đồng. Một số hãng khác như Hahn Air System thậm chí ghi nhận mức giá từ khoảng 8 - 13 triệu đồng cho các chuyến bay transit qua Đà Nẵng.

Xuất hiện đường bay ngắn kỷ lục tại Việt Nam, khách vừa thắt dây an toàn chưa kịp nóng chỗ máy bay đã hạ cánh- Ảnh 4.
Xuất hiện đường bay ngắn kỷ lục tại Việt Nam, khách vừa thắt dây an toàn chưa kịp nóng chỗ máy bay đã hạ cánh- Ảnh 5.

Đa số các chuyến bay từ TP.HCM đến Cần Thơ đều kéo dài hơn 4 tiếng (Ảnh chụp màn hình)

So với xe khách, máy bay rõ ràng không phải là phương tiện tối ưu về chi phí lẫn thời gian cho chặng đường này. Tuy nhiên, nếu có công việc ở một địa điểm khác trước khi đến Cần Thơ thì đặt vé máy bay theo dạng transit là phù hợp hơn với nhu cầu của một số hành khách.

Cuối cùng, đi Cần Thơ bằng xe khách hay máy bay đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng và việc lựa chọn phương tiện nào để di chuyển hoàn toàn phụ thuộc vào thời gian, chi phí và trải nghiệm của mỗi người.

Theo Hy Chu

Phụ nữ số

