Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vietjet tiếp tục khai thác các đường bay đến Côn Đảo từ 03/12/2025

27-11-2025 - 19:30 PM | Sống

Vietjet tiếp tục khai thác các đường bay đến Côn Đảo từ 03/12/2025

Vietjet chính thức nối lại các đường bay đến Côn Đảo, mở ra thêm lựa chọn về dịch vụ, cùng mức giá hấp dẫn hơn cho hành khách.

Mở bán vé từ hôm nay 26/11, các chuyến bay Vietjet đến Côn Đảo sẽ phục vụ hành khách trở lại từ ngày 03/12/2025, với 1 chuyến khứ hồi mỗi ngày từ Hà Nội và 1 chuyến khứ hồi mỗi ngày từ TP.HCM. Từ ngày 15/12/2025 tần suất các đường bay đều được tăng lên 2 chuyến khứ hồi một ngày.

Vietjet tiếp tục khai thác các đường bay đến Côn Đảo từ 03/12/2025 - Ảnh 1.

Các chuyến bay được Vietjet khai thác bằng tàu bay hiện đại với chất lượng dịch vụ hoàn thiện, hiệu quả khai thác tối ưu cùng chính sách giá linh hoạt hơn, mang đến hành trình thuận tiện, thoải mái cho mọi hành khách đến với Côn Đảo, nơi ghi dấu lịch sử cùng cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp.

Vietjet tiếp tục khai thác các đường bay đến Côn Đảo từ 03/12/2025 - Ảnh 2.

Các đường bay trở lại với giá từ 490.000 đồng/chiều (chưa bao gồm thuế, phí), mở ra cơ hội di chuyển với chi phí tối ưu, thuận tiện cho người dân và du khách. Đặt vé bay ngay cùng Vietjet tại website www.vietjetair.com, ứng dụng điện thoại Vietjet Air cùng các phòng vé, đại lý chính thức ngay để cùng Vietjet trải nghiệm hành trình bay tốt đẹp cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bão số 15 dự báo đổi hướng liên tục, luẩn quẩn nhiều ngày trên biển

Bão số 15 dự báo đổi hướng liên tục, luẩn quẩn nhiều ngày trên biển Nổi bật

Đi tìm tri thức để viết lại số phận của chính mình

Đi tìm tri thức để viết lại số phận của chính mình Nổi bật

"Nhà có 4 thứ này, không tan cũng suy": Rốt cuộc là điều gì mà đủ sức khiến gia đình tan vỡ, sụp đổ?

"Nhà có 4 thứ này, không tan cũng suy": Rốt cuộc là điều gì mà đủ sức khiến gia đình tan vỡ, sụp đổ?

19:24 , 27/11/2025
Cảnh báo khẩn: Thủ đoạn "bốc hơi" tiền tài khoản không cần mã OTP, bất kỳ ai cũng có thể là nạn nhân

Cảnh báo khẩn: Thủ đoạn "bốc hơi" tiền tài khoản không cần mã OTP, bất kỳ ai cũng có thể là nạn nhân

18:50 , 27/11/2025
Người phụ nữ mua BĐS 280m2 giá 4 tỷ đồng nhưng được đền bù 55 tỷ lại chẳng chịu di dời: “Tại sao không phải 110 tỷ?”

Người phụ nữ mua BĐS 280m2 giá 4 tỷ đồng nhưng được đền bù 55 tỷ lại chẳng chịu di dời: “Tại sao không phải 110 tỷ?”

18:42 , 27/11/2025
Thanh niên Phú Thọ nhập viện với tình trạng đau đầu dữ dội, bác sĩ khẳng định: Trường hợp hiếm gặp, có nguy cơ tổn thương não nếu không xử lý kịp

Thanh niên Phú Thọ nhập viện với tình trạng đau đầu dữ dội, bác sĩ khẳng định: Trường hợp hiếm gặp, có nguy cơ tổn thương não nếu không xử lý kịp

18:18 , 27/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên